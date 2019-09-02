Тренер руководил командой с больничной койки. Её перенесли на стадион

Воля к победе или безумство?

Вряд ли кто-то может упрекнуть главного тренера команды «Либерти Флеймз» по американскому футболу, выступающей в студенческой лиге (NCAA), в том, что он не предан своему делу. Хью Фриз находился в больнице, продолжая восстанавливаться от осложнений после недавней операции на спине. Однако это не помешало ему руководить своей командой в матче открытия нового сезона.



Его привезли на стадион на инвалидном кресле, а потом положили на специально обустроенную больничную койку прямо в одном из отсеков на футбольной арене. Именно оттуда он руководил своей командой. К сожалению, подопечные не сумели порадовать его победой, уступив «Сиракьюзу» со счётом 0:24.

«Я реально мог умереть, если бы инфекцию нашли на день позже»

Студенческий американский футбол в рамках NCAA является спортом самого высокого уровня. Название «студенческий» здесь довольно формально. Игроки команд действительно обучаются в университетах, но уровень их игры настолько серьёзен, что на матчи первенства приходят по 100 тыс. зрителей. А многие футболисты уже на карандаше у скаутов из NFL.

Поэтому желание Хью Фриза во что бы то ни стало руководить командой понятно, хотя всё равно выглядит безумием. Судите сами. В прошлом месяце у Фриза начались проблемы со спиной, из-за которых он даже не мог ходить. Он уведомил ректора университета Джерри Фарвелла, который моментально отправил тренера на обследование. Оказалось, что в его организм попала инфекция и произошло воспаление позвоночного диска. Вот что говорит об этой ситуации сам тренер.



«Врачи сообщили мне, что, если бы обследование состоялось на 24 часа позже, инфекция распространилась бы на сердце и у меня были бы гораздо более серьёзные проблемы. Я реально мог умереть. Вероятно, так и случилось бы, если бы не действия ректора Фарвелла и оперативное вмешательство медицинского штаба».

Тренер «Либерти Флеймз» руководил игроками команды с больничной койки

Общение с командой и странная пресс-конференция

Хью Фриз не просто нашёл способ руководить командой во время матча, но и придумал, как давать ей наставления перед игрой. Он устроил видеосвязь с командой, надел наушники и дал установку «Либерти Флеймз». Футболисты в этом момент сидели в раздевалке, и на большом экране транслировался монолог тренера.

А ещё он обещал дать послематчевую пресс-конференцию и сдержал слово. Выглядело это, конечно, довольно странно, но нельзя не оценить то, на какие жертвы был готов идти Фриз ради своей команды.

Скандал с эскорт-услугами

Вероятно, есть ещё одна причина, по которой Хью Фриз не хотел пропускать стартовый матч своей команды. Дело в том, что это была его первая игра в качестве тренера с 2017 года, когда его отстранили от работы с командой «Оле Мисс» из-за скандала. Произошла утечка информации, что Фриз делал звонки в службу эскорт-услуг из клубного офиса. При этом совершенно непонятно, каким образом кому-то удалось перехватить звонок и как кто-то мог знать, в какое именно время он будет туда звонить.



У этой истории больше вопросов, чем ответов. По информации Deadspin.com, человека просто могли подставить, чтобы убрать с поста главного тренера. Так или иначе стороны расторгли договор по обоюдному соглашению. Фриз провёл год без работы и недавно вернулся в NCAA в качестве наставника «Либерти Флеймз». И никакие операции теперь его не остановят.