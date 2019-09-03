Иранский дзюдоист отказался «сдать» чемпионат мира. И теперь ему угрожают власти

«Я боролся за мечту»
Чемпионат мира по дзюдо в Токио завершился грандиозным политическим скандалом. Иранский спортсмен Саид Моллаеи очень хотел защитить титул чемпиона мира в тяжёлом весе, однако власти его родной страны не позволили ему это сделать, заставив проиграть полуфинальный поединок, угрожая его семье. За несколько минут до полуфинала некие люди в форме ворвались к его родным в Иране и прозрачно им объяснили, что Саид ни в коем случае не должен выиграть ту схватку. Эту информацию спортсмен получил от президента Национального олимпийского комитета Ирана Реза Салехи Амири.
«Я боролся за свою мечту, хотел стать чемпионом мира и отобраться на Олимпиаду, но не смог этого сделать из-за законов в своей стране. Я боюсь за свою семью и не знаю, какие последствия могут быть у всего этого. В полуфинале я бился лишь на 10 процентов от своих возможностей. Я спортсмен, а не политик. К сожалению, правила, которые установлены в Иране, не позволяют мне соревноваться и заниматься любимым делом. У меня не было выбора».
Иран не считает Израиль государством
Почему же власти Ирана заставили его проиграть эту схватку и зачем им вообще это было надо? Дело в том, что в случае победы Саид встретился бы в финале с представителем Израиля Саги Муки. А по законам Ирана, он не мог иметь никаких контактов с человеком из этой страны. Израильско-иранские отношения нельзя назвать сложными. Это было бы слишком мягко.
Иран обвиняет Израиль в нелигитимности того как государства в принципе. Согласно официальной иранской позиции (внимание, официальной позиции), евреи не имеют права на то, чтобы считаться государством, потому что являются не народом, а религиозной конфессией. Не будем вдаваться в дальнейшие детали, но уже из этой фразы предельно ясно, что иранские власти не шутили, говоря о том, чтобы Моллаеи сдался без боя на чемпионате мира.
Он всё-таки пошёл против системы!
Но интересный момент не только в этом. Иранское правительство пыталось заставить Саида сняться с соревнований ещё перед стадией 1/8 финала, когда было понятно, что в какой-то момент пути Ирана и Израиля могут пересечься. Спортсмену сказали об этом прямо перед поединком, и он расплакался, понимая, что лишается мечты и того, к чему стремился всю жизнь.
Глава федерации дзюдо Ирана Мариус Визер успокоил его и пообещал урегулировать все конфликты, которые могут случиться в будущем. И Моллаеи пошёл против системы! Он вышел на поединок 1/8 финала, в котором, к слову, победил олимпийского чемпиона из России Хасана Халмурзаева. Потом он выиграл и четвертьфинальную схватку, но в полуфинале уже случилось то, о чём я писал в самом начале.
«Мне чётко сказали, что если я выйду на бой, то у меня и моей семьи будут серьёзные проблемы. Я прошу о помощи. Власти Ирана сказали мне, что я могу возвращаться домой без страха, но я не верю им. Я боюсь, что со мной или моими родными может что-то случиться».
На Олимпиаду под нейтральным флагом?
Моллаеи сразу после окончания турнира вылетел в Германию, где, по сообщениям СМИ, собирался просить о политическом убежище. Однако Саид быстро опроверг эту информацию и отметил, что у него уже была рабочая виза в эту страну.
«Да, я меня действительно есть немецкая виза, так что я буду пережидать тут и постараюсь абстрагироваться от слухов. Надеюсь, что с моей семьёй всё будет в порядке. Возможно, я не смогу больше выступать за Иран. Вероятно, если я поеду на Олимпиаду, то буду выступать под флагом МОК. В любом случае я предан своей стране и если выиграю медаль, то она будет принадлежать моей родной стране. Мне жаль, что официально это может случиться под другим флагом, но я столько работал и тренировался не для того, чтобы сдаваться».
Вся ситуация вызвала огромный резонанс в Европе и мире. Международная федерация дзюдо уже заявила о том, что сделает всё, чтобы помочь спортсмену. В МОК уже обратились в НОК Ирана с требованием предоставить всю информацию по этому вопросу. Ожидается, что в ближайшее время будет открыто дело против Федерации дзюдо Ирана.
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