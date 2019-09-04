Американец игнорировал допинг-тесты, но был прощён. Это же только России нельзя!

От года до двух

Американский спринтер Кристиан Коулман, который считается восходящей звездой лёгкой атлетики и наследником славы Усэйна Болта, всё-таки сможет принять участие в предстоящем чемпионате мира в Дохе, который стартует 27 сентября. Его участию в Олимпиаде-2020 также ничего теперь не угрожает. Американское антидопинговое агентство (USADA) полностью сняло с него обвинения за пропуск трёх допинг-тестов.



Причина очень весёлая. Оказывается, всё дело в технических проблемах. В августе поступила информация, что Коулман отстранён от соревнований на неопределённое время за пропуск трёх тестирований в течение календарного года. По правилам ему грозила дисквалификация как минимум на один год, а возможно, на два.

Рекордсмен мира американский спринтер Коулман пропустил 3 допинг-теста за год

Самим не смешно?

Единственным шансом доказать невиновность было доказать, что хотя бы один из трёх допинг-тестов был пропущен по вине допинг-офицеров. Но даже этого делать не пришлось. В USADA сослались на некие технические проблемы. Выяснилось, что один из пропусков на самом деле пришёлся не на 6 июня, а на 1 апреля 2018 года. Отметим, что третий пропуск теста состоялся 26 апреля 2019 года. Напомним, что три «флажка» нельзя получать в течение 12 месяцев.



Таким образом, пропуск первого теста не попадал во временные рамки. Причём не попал совсем чуть-чуть, месяц в месяц. Удивительное совпадение! Ребята из USADA, вам самим не смешно? Потрудились бы придумать более вескую причину. Например, что это всё проделки КГБ, российских хакеров. Вы же можете лучше.

Американец Коулман избежал дисквалификации за пропуск трёх допинг-тестов за год

Реакция спортсмена

Сам Кристиан Коулман выразил негодование тем, что из-за нелепых, по его мнению, обвинений был вынужден пропустить несколько важных стартов.



«Это тяжёлое испытание расстроило меня, я пропустил ряд соревнований, на которых должен был выступить. Но я знаю, что не принимал никаких запрещённых препаратов и не нарушал антидопинговых правил».



Кстати, никаких внятных объяснений, почему он пропустил эти допинг-тесты, не последовало. То есть просто сместились сроки, которые позволили ему избежать наказания. Но сам факт нарушений никуда не делся. И после этого Коулман ещё позволяет себе злиться и сожалеть, что прошёл через «тяжёлое испытание».

Коулман отреагировал на решение USADA не дисквалифицировать его

Он реально новый Усэйн Болт?

До статуса легендарного ямайского бегуна ему ещё расти и расти, но, пожалуй, если кто-то и может стать новым Усэйном Болтом в ближайшие годы, так это Крис Коулман. Он является действующим рекордсменом в беге на 60 м, имеет лучшие результаты на стометровке за последние два года и считается явным фаворитом предстоящего чемпионата мира. Ему всего 23 года, так что перспективы вполне очевидны.



Забавно, что если бы Коулмана всё же дисквалифицировали, стометровку на чемпионате мира наверняка выиграл бы его соотечественник Джастит Гэтлин, который, в свою очередь, дважды был пойман на допинге. Возможно, руководство IAAF настолько не хотело видеть победу бывшего допингиста Гэтлина, что всеми силами пыталось добиться оправдательного приговора для пока ещё чистого и молодого Коулмана.

Понеслась. Механизм по уничтожению российского спорта активирован ВАДА возобновило войну. Пять российских спортсменов уже отстранили, на очереди ещё 300. Об Олимпиаде в Токио можно забыть?

Что можно одним, запрещено другим

В российском спорте тоже были случаи с пропусками трёх допинг-тестов за год. Только вот хеппи-энда, как в случае с американцем, они почему-то не имели. Около 10 российских атлетов получили дисквалификации за неправильное заполнение системы АДАМС. А самыми яркими стали, пожалуй, случаи с легкоатлетом Данилом Лысенко и биатлонисткой Маргаритой Васильевой.



По последней, кстати, до сих пор нет никакого внятного решения, и непонятно, сможет ли она выступить в предстоящем сезоне. Представители Маргариты уже не один месяц пытаются доказать, что спортсменка пропустила тесты по ошибке. Но, видимо, что позволено одним, не позволено другим. Международный союз биатлонистов обещал дать ответ к 30 августа, но вот уже 4 сентября, а решения так и нет.