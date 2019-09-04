В прямом эфире гонки случайно нашли плантацию марихуаны. Посреди города!

Незадачливый гражданин испанского города Игуаладе вряд ли теперь будет любить велогонки, даже если прежде был ярым их фанатом. Дело в том, что из-за трансляции очередного этапа веломногодневки «Вуэльта» он может сесть в тюрьму на срок от трёх до шести лет.

Как же так вышло, что велоспорт отправляет человека за решётку?

Всё довольно просто. Дело в том, что восьмой этап «Вуэльты» завершался прямо на улицах Игуалады. Трансляцию финиша гонки, естественно, вели с нескольких камер: некоторые были установлены на мотоциклах, а одна – на вертолёте, которые следовал за пелотоном и снимал его сверху. В объектив именно этой камеры буквально на несколько секунд попала крыша одного из многоэтажных домов, расположенного вплотную к маршруту спортсменов. А на этой крыше ровными рядами росли зелёные пышные кусты, выделяющиеся на общем фоне.

Необычный огород на крыше заинтересовал полицейских, которые также смотрели трансляцию гонки. Они решили произвести проверку и обнаружили, что хозяин квартиры на верхнем этаже выращивает у себя дома марихуану. По информации Marca – в общей сложности 40 растений.



Естественно, растения были ликвидированы, а горе-плантатору теперь, согласно испанским законам, грозит серьёзное наказание: он заплатит очень крупный штраф и может сесть в тюрьму на срок от трёх до шести лет. Вероятно, ему особенно обидно, что маршрут веломногодневки изменили в 2019 году: в последние годы гонщики в Игуаладу не заглядывали. Впрочем, с другой стороны стоит поздравить и местную полицию, так внимательно смотревшую гонку.



В следующем году трасса пройдёт уже по другим улицам этого весёлого городка?