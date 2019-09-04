Россия проиграла суперматч на Евро-2019. Спасибо вам, девчонки!

Российские волейболистки достойно играли с крутой Италией. Но свои возможности и ошибки соперниц наша команда использовать не смогла.

Женская сборная России по волейболу завершила борьбу на чемпионате Европы – 2019 на стадии четвертьфинала. В четырёх партиях российская команда уступила сборной Италии, которая считалась фаворитом. Более двух часов напряжённой борьбы, невероятные концовки и усталость, с которой наши не справились. Жаль, ведь победа была очень близка.

Характер, подача и ошибки Эгону

Первую партию четвертьфинала сборная России начала просто великолепно. При счёте 2:6 наставник сборной Италии Давиде Маццанти вынужден был взять первый тайм-аут. Отличная игра на блоке, пара шикарных атак первым темпом и из второй зоны, очень надёжный приём – и вот результат.

Преимущество в четыре-пять очков ещё какое-то время держалось, несмотря даже на то, что итальянкам дважды подряд удалось зачехлить Наталию Гончарову. Но постепенно сборная Италии догнала наших девушек. При счёте 17:15 Ирина Воронкова и Алла Галкина не разобрались с тем, кому принимать, а потом Гончарова зарядила в сетку.

Игра пошла на больше-меньше. Итальянки даже вышли вперёд на два очка, но и россиянки тут же ответили: атаки Гончаровой и Парубец на подачах Воронковой позволили нашей команде выйти вперёд. Далее главным действующим лицом на площадке была диагональная итальянок Паола Эгону. Она и атаковала из сложнейших ситуаций и забивала, но сама же и ошибалась.

Так продолжалось до тех пор, пока на подачу не вышла Парубец. Ксения так здорово дважды подала, что Воронковой осталось вколотить переходящий мяч, а нашему блоку просто перекинуть слабый мяч от Эгону обратно в неё же.

Смазанные концовки

Абсолютно равная игра продолжилась и дальше. Не сказать, что со стороны обеих команд были действия высочайшего класса, но напряжение – колоссальное. Во втором сете россиянки оторвались на три очка, но итальянки тут же сравняли. Очень здорово у них играла доигровщица Мириам Силла, которая атаковала эффективнее Эгону.

Сборная России вновь оторвалась, и тут же вновь упустила преимущество. Парубец не справилась с мощным блоком, Гончарова грубо ошиблась, Воронкова не приняла подачу…

Главный тренер россиянок Вадим Панков попытался с помощью тайм-аута сбить настрой итальянок, но получилось только с помощью замены, когда Маргарита Курило вышла вместо Парубец. Курило отыграла на приёме, затем встала на подачу и максимально её усложнила, реализовала пайп. Счёт стал равным, но в концовке крепче нервы оказались у итальянок. Рафаэла Фоли своими подачами просто забила наших принимающих, решив исход второй партии.

В третьем сете сборная России упустила преимущество в пять мячей. Отлично подавала Екатерина Ефимова, выбившая итальянок с приёма, и счёт стал 11:6. Но к середине сета сборная Италии восстановила равновесие. 15:15, 17:17. В концовке итальянки вели 22:20, но россиянки смогли не просто отыграться, а выйти вперёд: Гончарова реализовала свою атаку, Эгону промахнулась в ответной, а затем наша диагональная подала эйс, который разглядели только после челленджа.

Инде Сорокайте вновь восстановила равновесие, а Парубец в идеальной ситуации для атаки попала в антенну. Сетбол россиянки отыграли благодаря ошибке соперниц и заработали свой, но…

В двух подряд атаках последовали передачу на Ирину Воронкову, которую дважды наглухо закрыли блоком.

Усталость и поражение

Четвёртый сет стал отражением всего, что происходило на площадке до этого. Наши уверенно лидируют, вновь разница в пять очков, Давиде Маццанти уже к середине сета использует два тайм-аута, а Вадим Панков теряет челленджи.

Как оказалось, последние были важнее. Итальянки вновь постепенно подбирались, но допускали слишком много ошибок. Причём делала их в основном Эгону – то заступы, то удары в аут, то потери подачи. Безусловно, она и атаковала в тяжелых ситуациях очень классно, но в целом какой-то суперигры не показывала.

Назло организаторам. России пытались помешать, но она вышла в четвертьфинал Сборная России выиграла первый матч плей-офф чемпионата Европы у Бельгии, несмотря на проделки организаторов турнира.

Сборная Италии переломила ход игры, сравняла счёт, дважды подряд блок итальянок отлично отработал на Парубец и Гончаровой. В рубке, в которую превратилась концовка сета, итальянки оказались крепче. Наши девушки просто устали, чтобы поднимать мёртвые мячи и страховать так, как было на протяжении трёх с половиной партий.

Две ошибки на приёме, блок на Королёвой и ошибка Гончаровой. В паре эпизодов можно было посмотреть внимательнее, но челленджей уже не было.

Сборная России вновь остановилась на крупном турнире в четвертьфинале. Но после матча с Италией невозможно сказать, что команда не билась, не проявила характер. Спасибо, девушки, за то, что подарили столько эмоций. Результат, возможно, придёт через год в Токио. Будем верить.