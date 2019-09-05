«Они точно ходят в женский туалет?» Странные китайские чемпионки — это мужчины?

Новые звёзды атлетики?

Чемпионат Китая по лёгкой атлетике наверняка прошёл бы незаметно для широких масс, если бы не две спортсменки, которые привлекли внимание своей внешностью. Речь о Ляо Мэньсью и Тун Цзенхуань, которые завоевали золото и серебро в беге на 400 м. А месяцем ранее обе девушки были в составе победной эстафеты 4 по 400 м на летнем национальном старте.

Когда государственная газета People’s Daily разместила у себя фотографию победной эстафетной четвёрки, социальные сети всего мира буквально взорвались от непонимания. Ляо Мэньсью и Тун Цзенхуань, скажем так, выглядели не совсем девушками. У них наблюдались отчётливые мужские гендерные признаки. К примеру, если приглядеться получше, можно заметить выступ гортани, более известный как кадык. И имеющийся исключительно у мужчин.

Китайцы уверяют, что всё нормально

Чуть позже появилось видео с интервью спортсменок после финиша эстафеты. В частности, на запись попадает Ляо Мэньсью, голос которой довольно далёк от женского.

Всё это вкупе породило большие сомнения у зрителей, которые посчитали, что их откровенно обманывают в преддверии Олимпиады. Скандал с Каспер Семеней ещё не утих, а тут новая история из лёгкой атлетики!

Ассоциация лёгкой атлетики Китая категорически отрицает все подозрения и заявляет, что обе спортсменки на сто процентов являются представителями женского пола. Очевидно, что IAAF придётся провести собственное расследование по этому поводу, потому что резонанс уже огромный, и люди просто не поймут, если дело замнут в самом зачатке.

Фото: twitter.com/MothershipSG

«Их точно не побьют, когда они войдут в женский туалет?»

Публикация на странице государственного издания People’s Daily China собрала огромное количество комментариев. Самым популярным и «залайканным» был следующий: «А что, это правда не парень?». Многие стали сомневаться ещё сильнее, увидев интервью участников, где голоса как минимум двух спортсменок звучали слишком грубо для девушек. А некоторые проявили заинтересованность в том, как эти легкоатлетки справляются с другими аспектами жизни.

«Они точно ходят в женский туалет? Их точно не побьют, когда они войдут туда?»

Популярной версией, почему китайские девушки выглядят именно так, у пользователей социальных сетей были последствия приёма гормональных препаратов.



«Это просто побочный эффект от приёма допинга. Их гормональный уровень сильно изменился и ещё будет меняться».

Двух китайских легкоатлеток заподозрили в том, что они мужчины

«Людям просто завидно»

Конечно, были и те, кто принялся защищать девушек. В англоязычном «твиттере» очень многие встали на сторону обвиняемых легкоатлеток и оставили сообщения подобно следующим.



«Какое вам делать до того, как они выглядят? Мои поздравления победителям».



«Ужасно, что, когда ты достигаешь чего-то значимого, тебя сразу пытаются высмеять в социальных сетях. Люди очень грубы. На самом деле им просто завидно, что кто-то реализовал свои мечты, а они – нет».