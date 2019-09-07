Добили лежачую. Россия для борьбы за титул сделала всё, что смогла. Видео

Ни вратарь, ни 46-летний тренер Швейцарии в поле не помешали России сделать шаг к золоту Евролиги. Всё испортить может только Беларусь.

Турнирные расклады

Подопечные Михаила Лихачёва провели два сумасшедших матча в Суперфинале Евролиги-2019. Если с Испанией удалось вернуться в игру после 2:6 и победить в концовке, то погоня во встрече с Беларусью завершилась поражением в серии пенальти. Из-за этого сборная России не является хозяйкой своей судьбы. Россияне по-прежнему сохраняют шансы на то, чтобы сыграть завтра в финале, но для этого надо, чтобы белорусы не победили Испанию в основное или дополнительное время.

И, конечно, необходимо было самим обыгрывать сегодня Швейцарию, которая приехала на Суперфинал в усечённом составе, из-за чего главному тренеру команды Анжело Ширинци даже приходится иногда самому выходить на песок. В заявку на игру с Россией попали всего семь человека, два из которых – вратари, а ещё один – тренер. У нас вне заявки остался Андрей Новиков.

Что Россия сделала с Испанией? Это была просто невероятная победа! Видео Наша сборная безнадёжно «горела» со счётом 2:6. То, что случилось дальше, — для учебников фантастического футбола. Смотрите и наслаждайтесь!

Гол-красавец 46-летнего тренера

В самом начале первого периода швейцарцы проявили активность, создали несколько неплохих моментов, пытались исполнить несколько ударов через себя, но без особого успеха. А вот подопечные Лихачёва не стали транжирить шансы. По сути, первый же внятный удар по воротам сборной Швейцарии завершился голом. Остап Фёдоров, который экспериментирует с растительностью на лице, открыл счёт.

Но соперники показали, что будут бороться, несмотря на все проблемы. И, знаете, кто забил нам ответный гол? 46-летний главный тренер Анжело Ширинци! И как забил! Прекрасным ударом по летящему мячу, красиво положив корпус. Реакция на забитый гол со стороны Ширинци тоже была классной. Точнее, её попросту не было. Анжело показал, что забивать такие голы для него – это рутина.

Красивая история, но глобально ситуацию она не меняла. Швейцарцам уже к концу стартового периода было тяжеловато физически. Играть приходилось практически без замен. До первого перерыва они дотянули, но в какой-то момент усталость должны была сказаться. Кстати, в стартовой четвёрке швейцарцев в поле играл вратарь Валентин Ягги. И играл весьма неплохо. Но опять же слабо верилось, что голкипер сможет резво бегать по горячему песку на протяжении всех 36 минут.

Бог не помог, судья помешал. Россия обидно проиграла Беларуси Главный тренер сборной России во время серии пенальти предпочитал молиться, а не смотреть. Не помогло.

Спасибо швейцарцам за подарок

План сборной России пока не работал. Подопечным Лихачёва не удалось вновь выйти вперёд в начале второго период. И показалось, что наши парни начали немного нервничать, понимая, что игра не ладится. На помощь пришёл лидер сборной Швейцарии Ноэль Отт, который совершил глупый фол на своей половине поля, сыграв очень опасно против Бориса Никонорова. Хотя прямой опасности воротам швейцарцев не было.

Никоноров воспользовался подарком и уверенно пробил в верхний угол ворот соперника. Он же забил третий мяч сборной России, также реализовав штрафной удар. Дышать стало полегче, хотя игра нашей команды по-прежнему была далека от идеальной. Может быть, россияне экономили силы перед завтрашним днём, понимая, что есть хороший шанс сыграть в финале?

Хет-трик Никонорова

Борис Никоноров, пожалуй, больше всех в сборной России был заряжен на борьбу сегодня. Неудивительно, что именно он стал автором очередного гола нашей команды, оформив таким образом хет-трик. Кстати, в этом эпизоде Борис выиграл борьбу у тренера сборной Швейцарии Ширинци.

Анжело ошибся и в другом эпизоде, когда Остап Фёдоров обокрал тренера и забил пятый мяч в ворота швейцарцев. Ширинци боролся как мог. Его игра на самом деле впечатлила. В 46 лет он находится в прекрасной форме и показал, что вполне может усилить сборную при необходимости.

Ждать и верить в испанцев

Россия тем временем спокойно довела игру до победы. В конце было полное ощущение, что игроки обеих команд хотели, чтобы встреча поскорее закончилась. Швейцарии было трудно играть без замен и турнирных перспектив, а подопечным Лихачёва не хотелось лишний раз печься на солнце в преддверии завтрашнего дня. А вот за какое место будет сражаться сборная России завтра, решать белорусам и испанцам, которые выйдут на песок через два часа.