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Пляжный футбол, Суперфинал Евролиги, финал: Россия — Португалия, трансляция

Сборная России по пляжному футболу
«Чемпионат»
Пляжный футбол. Суперфинал Евролиги. Финал. Россия — Португалия! LIVE
Сборная России играет с Португалией за титул лучшей команды Европы. Все новости, фото и видео с финального матча — в нашем онлайне.
Другие / Пляжный футбол 0

*** Пляжный футбол. Евролига-2019, Суперфинал. Турнирная таблица ***

*** Пляжный футбол. Евролига-2019, Суперфинал. Полное расписание матчей ***

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07:45. Ну и разобраться со Швейцарией уже было не так сложно. Разгром и выход в финал — наслаждайтесь.

07:30. Но сейчас наша команда на ходу. Особенно после совершенно невероятной победы над Испанией, которая точно войдёт в учебники пляжного футбола. Она стоит того, чтобы посмотреть ещё раз

07:15. Год назад Россия уже играла с Португалией в заключительном матче Суперфинала Евролиги. Та встреча обернулась настоящим кошмаром для сборной и её болельщиков. Даже вспоминать больно!

07:00. Доброе утро, дорогие друзья, поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Сегодня у нашей команды знаменательный день: она будет биться за звание сильнейшей сборной Старого Света. Противостоять России в финале Евролиги-2019 будет крепкая сборная Португалии. Всё просто: победитель матча поднимет над головой кубок и завоюет исторический, шестой титул, а проигравший покинет песок, склонив голову. Хочется верить, что триумфально день закончится именно для россиян.

Начало финального матча Евролиги-2019 Россия — Португалия запланировано на 20:00 мск.

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