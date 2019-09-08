Главный обман в истории Олимпиад. Как попался советский милиционер

19 сентября известному на весь мир советскому пятиборцу Борису Онищенко исполнится 82 года. Но уже 43 года его вспоминают исключительно как величайшего обманщика в истории спорта. Онищенко мог бы рассказать правду о том, что случилось в Монреале в 1976-м, но предпочёл молчать.

Украденное золото

Наверняка в Монреале и не было бы никакого инцидента, не случись скандала на Олимпиаде в Мюнхене в 1972-м. Чемпионом в современном пятиборье тогда стал великий венгр Андраш Бальцо. Он стал трёхкратным олимпийским чемпионом, но личную награду выиграл впервые. После той Олимпиады Бальцо решил не искушать судьбу и завершил спортивную карьеру.



Дело в том, что во время стрельбы он дважды выстрелил в одну мишень, но судьи этот момент упустили. Возможно, это и решило судьбу золотой медали, хотя в кроссе Бальцо был настолько сильнее остальных, что вполне мог пробежать и быстрее, если бы это было необходимо. Вторым в личном зачёте в Мюнхене стал Онищенко, уверенный, что золотую медаль у него украли арбитры.



Онищенко наверняка завершил бы карьеру красивой победой, ведь на тот момент ему было 34 года, он был трёхкратным чемпионом мира (один раз в личном зачёте), многократным призёром чемпионатов мира, серебряным призёром Олимпиады-1968 в Мехико в команде. Да он и в Мюнхене вместе с Павлом Леднёвым и Владимиром Шмёлевым стал олимпийским чемпионом, но личного золота не было.

Профессор – лопух. Как провалилось великое мошенничество Онищенко Пятиборец Борис Онищенко приехал на Олимпиаду-76 в качестве фаворита, а уехал с грандиозным скандалом. Кто заставил его стать мошенником?

Неожиданное чемпионство

Именно это и не дало капитану милиции, киевскому динамовцу Борису Онищенко уйти из спорта. Хотя его результаты в личных турнирах в силу возраста пошли на спад. В команде он по-прежнему становился чемпионом мира и довёл количество титулов до пяти, а внутри страны стал уступать молодым конкурентам.



В союзном рейтинге 1976 года Онищенко шёл четвёртым. То есть в Монреаль он мог ехать только в качестве запасного. Впереди него были Павел Леднёв, Владимир Шмелёв и Борис Мосолов. Но совершенно неожиданно для всех в Москве на предолимпийском чемпионате СССР Онищенко в 38 лет завоевал золотую медаль и отобрался в олимпийскую сборную. Запасным остался трёхкратный чемпион СССР Шмелёв.



А Леднёв много лет спустя вспоминал, как что-то не давало ему покоя во время турнира по фехтованию. Возможно, самый титулованный пятиборец в истории СССР и России так сказал, зная про всё случившееся в Монреале, ведь это невозможно было выбросить из головы. Но, возможно, Леднёв действительно на что-то обратил внимание.

Волшебная кнопка

Так что же случилось в Монреале? Скандал, скандалище, позор!



Оказалось, что Борис Онищенко, лучший фехтовальщик среди советских пятиборцев, проводил поединки шпагой, в которую было встроено специальное устройство для замыкания электрической цепи. При нажатии замаскированной в гарде кнопки Онищенко мог замкнуть цепь и зафиксировать укол в свою пользу.



Зачем ему это было нужно, когда он и так прекрасно фехтовал? Кто придумал это устройство? Во время командного турнира по фехтованию в поединке с англичанином Джимом Фоксом судейское табло показало укол в пользу Онищенко, хотя все видели, что шпага советского спортсмена ткнула воздух. Фокс и тренерский штаб сборной Великобритании потребовали проверить оружие Онищенко.

Гениальный шулер Онищенко "Чемпионат.ру" продолжает знакомить читателей с событиями, происходившими по ходу летних Олимпийских игр. Сегодня мы расскажем вам о том, что случилось на третий день их проведения.

Вообще, на турнирах оружие проверяется регулярно, но Онищенко в Мюнхене сдавал шпагу на проверку за пару часов до начала боёв, когда у судей уже не было времени для тщательного осмотра. Советский пятиборец шпагу по требованию арбитров отдал, а поединки продолжил другой, выданной организаторами.



Интересно, что он выиграл восемь из девяти поединков, уступив только Павлу Леднёву. А когда фехтовальный турнир перевалил за свой экватор, судьи объявили о дисквалификации Онищенко. Хитроумное устройство было обнаружено, имя советского пятиборца склоняли на все лады.



Из командного турнира сборная СССР выбыла, хотя в личном Леднёв и Мосолов продолжили борьбу (Леднёв в итоге стал вторым).

Борис, ты не прав

Советская делегация признала вину Онищенко, которого тут же отправила из Олимпийской деревни на теплоход во избежание рукоприкладства – пятиборцы сборной СССР были в ярости, поскольку почти гарантированного золота их лишил собственный товарищ по команде. Говорят, и представители других видов спорта олимпийской сборной СССР пригрозили Онищенко расправой.



Уже на следующий день Онищенко был отправлен на родину, где получил максимальное наказание: пожизненная дисквалификацию, исключение из рядов КПСС, лишение званий и наград, увольнение из милиции и лишение звания капитана. Заслуженный чемпион стал изгоем и мошенником.