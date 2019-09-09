Звезда погасла? Медведева снова упала и сбежала от всех

Как же в России любят фигурное катание!

В воскресенье днём к «Лужникам» потянулись тысячи человек. По плотности людской поток не уступал тому, что был перед июльскими концертами культовых Metallica и Rammstein. А по разнообразию публики и превосходил его. Мужчины и женщины, дети и пенсионеры, будущие мамы и даже новорожденные в колясках – все они решили провести жаркие сентябрьские выходные на фигурном катании.



Ещё удивительнее, что столь бешеный ажиотаж вызвал не чемпионат мира и даже не национальное первенство, а всего лишь контрольные прокаты сборной России.

Такого не увидишь ни в одном другом виде спорта.

Загитову проверили на фоне Медведевой. С Алиной вообще реально тягаться? Похоже, в новом сезоне будут доминировать фигуристки Тутберидзе.

Попова и Мозгов взорвали зал

Если продолжать аналогии с рок-концертами, то Джеймсом Хэтфилдом и Тиллем Линдеманном в одном лице на контрольных прокатах, конечно, были одиночницы. Однако, в отличие от тех же концертов, ко времени, указанному на билетах, трибуны уже были практически заполнены. Плакаты болельщиков и разговоры в фойе не оставляли сомнений: все ждут девочек. Но и выступавшие до них спортсмены точно не чувствовали себя обделёнными зрительским вниманием.



В танцах на льду наиболее мощных оваций удостоились дуэты Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Бетина Попова/Сергей Мозгов. Обе пары, несмотря на кардинально разные образы, откатали программы без видимых сбоев. Кацалапов после проката признался, что считает его неудачным, но зрители с ним согласны не были. А Попова и Мозгов буквально взорвали зал фантастической по красоте поддержкой во время катания под «Богемскую рапсодию». Приятное впечатление произвели и вчерашние юниоры Софья Шевченко/Игорь Ерёмин.

Мужчины в своём репертуаре

Выступавшие следом мужчины один за одним срывали каскады, падали и делали «бабочки». Самое печальное, что это уже никого не удивляет. Единственным из семи лучших фигуристов России, кому удалось обойтись без грубых ошибок, стал 31-летний Сергей Воронов. Опытный одиночник, катавшийся под Muse, поймал кураж и получил колоссальную отдачу от болельщиков. А после проката Сергей не стал лукавить и поблагодарил за полные трибуны девушек, поднявших интерес к фигурному катанию на небывалый уровень.



Закрывал прокаты мужчин призёр чемпионата мира Михаила Коляда. Образ Чаплина, хорошо знакомый болельщикам по показательным выступлениям, теперь перекочевал и в произвольную программу Михаила, однако толком оценить постановку из-за сорванных прыжков не получилось.



У спортивных пар статус лидера сборной подтвердили Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Их прокат под итальянскую песню Te Amo в необычной обработке вызвал у болельщиков восторг. Пожалуй, более эмоционально публика в этой части прокатов отреагировала только на выступление Ксении Столбовой, катающейся теперь с Андреем Новосёловым. У пары получилось не всё, но зрители щедро отблагодарили Ксению за верность фигурному катанию и возвращение на лёд. Все понимают, насколько это трудный шаг.

Медведева снова упала

После небольшой паузы на Малой арене «Лужников» начался парад звёзд. Восемь участниц контрольных прокатов сборной России имеют в активе золото и три серебра Олимпиады, четыре золота чемпионатов мира, по пять побед на чемпионатах Европы и России, четыре золота юниорских чемпионатов мира. Разумеется, к началу выступления женщин свободных мест на трибунах уже не было.



Первой свою произвольную программу продемонстрировала Медведева. Во время катания двукратной чемпионки мира под «Мемуары гейши» в зале творилось что-то невообразимое. Но Женя не смогла порадовать болельщиков чистым прокатом. Сначала она передумала прыгать двойной аксель, а в концовке программы всё-таки сделала попытку, но упала. Болельщиков, судя по всему, ошибки кумира не сильно расстроили. Фан-группа Медведевой закидала лёд жёлтыми плюшевыми звёздами и сотнями медведей разного размера.



В микст-зоне ученица Орсера тоже вела себя по-звёздному. Ответив на три вопроса на телекамеру, Медведева проигнорировала пишущих журналистов, бросила «спасибо» и удалилась. Мелочь, а неприятно.



Конечно, Женя имела на такое поведение полное право, но ни одна из следующих семи фигуристок общение с прессой не прерывала.

Ну что, съели? Женя Медведева теперь точно за Россию! И она гарантированно едет на ближайшую Олимпиаду с российским флагом.

Загитова в полном порядке

У Елизаветы Туктамышевой персональной группы поддержки на трибунах замечено не было, но зато её два тройных акселя восхитили всех зрителей без исключения. А после не самых удачных выступление Самодуровой и Константиновой стало ясно: если в предстоящем сезоне кто-то и сможет тягаться с великолепной четвёркой Тутберидзе, то это именно Туктамышева.



Если говорить не об отдельных элементах, а о программе в целом, то самым перспективным выглядит номер Алины Загитовой в образе Клеопатры. Алина идеально прыгнула сложные каскады, а главное, здорово попала в новый для себя образ. И это ещё без соревновательного костюма, секрет которого спортсменка решила сохранить.

Трусова штампует четверные

В плане костюмов, кстати, выделялась Анна Щербакова. Заявленный четверной лутц обернулся падением, а вот фокус с платьем получился как надо. Аня вышла на лёд в синем платье, но по ходу программы одним движением руки превратила его в красное. Болельщики толком не поняли, что произошло, но были впечатлены. Самый сложный контент по традиции продемонстрировала Александра Трусова. Три четверных в одной программе – это фантастика! Правда, по эмоциям и общему впечатлению Саша всё ещё сильно уступает коллегам по группе. В её немного детском катании, конечно, есть свой шарм, но на фоне Загитовой и Алёны Косторной программа не смотрится выигрышной.



Косторная как раз и закрывала прокаты. Её прокат получился идеальным со всех точек зрения, но тройного акселя, за счёт которого она планирует бороться за более высокие места, зрители так и не увидели.



В целом каких-то серьёзных неожиданностей контрольные прокаты не принесли. Четвёрка фигуристок из группы Тутберидзе показала, что потеснить их на пьедестале кому-то со стороны будет крайне трудно. Будет пробовать это сделать Туктамышева, продолжающая удивлять и раздвигать границы возможного, а вот у Жени Медведевой пока всё очень непросто. Списывать со счетов её, как и всех остальных, пока рано, но стартовая позиция у двукратной чемпионки мира очень далёкая.