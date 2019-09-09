Гимнастка Солдатова потеряла сознание во время выступления. Её срочно сняли

Российские болельщики за годы доминирования наших спортсменок на мировой арене привыкли к тому, что художественная гимнастика – это вид спорта, где всё исключительно красиво, эффектно, идеально. Зачастую все забывают, что за этим эталоном профессионализма стоит тяжёлая работа до седьмого пота, а иногда и полного изнеможения. Но жизнь об этом периодически напоминает.



21-летняя чемпионка мира Александра Солдатова потеряла сознание во время выступления на финальном этапа Кубка вызова в Португалии. И теперь тренерам предстоит решить, успеет ли она восстановиться к новому чемпионату мира, который стартует уже через неделю.

«Саше стало плохо. Она потеряла сознание»

Финал Кубка вызова в Португалии – турнир важный, но не ключевой в целом сезоне, особенно для российских спортсменок, нацеливающихся на победу. По большому счёту, для гимнасток из России он имеет значение в основном как отборочный. Конкуренция в нашей команде на очень высоком уровне, и место в составе заранее никто никому гарантировать не может.



Александра Солдатова отправилась в Портимау, чтобы выиграть и сделать заявку на попадание в состав на чемпионат мира, стартующий уже 17 сентября. И в первый медальный день всё прошло просто замечательно: россиянка весьма уверенно выиграла соревнования в многоборье.

Солдатова первенствовала в многоборье на этапе Кубка вызова в Португалии

В отдельных упражнениях Солдатова могла претендовать на медали во всех четырёх видах, но не всё пошло гладко: третье место в упражнениях с мячом, восьмое – с обручем. А на финалы с булавами и лентой Александра почему-то не вышла и вообще с соревнований снялась.

Болельщики сборной России всерьёз забеспокоились – неужели травма?

О том, что же случилось на самом деле, рассказала личный тренер Солдатовой Анна Дьяченко: «После одного из упражнений Саше стало плохо, у неё потемнело в глазах, она потеряла сознание, единственным верным решением было прекратить выступление. Решение о том, сможет ли Саша восстановиться к чемпионату мира, должна принять Ирана Александровна Винер-Усманова. Саша старается и делает всё возможное, а решать будет главный тренер. А о том, что Солдатова собирает завершить карьеру, речи не идёт», – чуть успокоила болельщиков Дьяченко.

Более подробно о причинах недомогания на важном старте не сообщается. Но велика вероятность, что сказались тяжёлые физические нагрузки вкупе с колоссальным нервным напряжением.



Так что в следующий раз, когда будете наслаждаться великолепными выступлениями россиянок и их соперниц на Олимпиаде, не забывайте о том, что художественная гимнастика – это не только про красоту и изящество, но и про волю, характер и тяжёлый труд до изнеможения ради побед.