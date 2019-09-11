Бей своих, чтобы дойти до Парижа. Сборная России готова опять стать чемпионом?

В соперниках у команды Туомаса Саммельвуо на Евро – сборная Финляндии, которую тренер возглавлял много лет. А потом и Польша с Леоном.

12 сентября в Любляне и Монпелье стартует чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд. Впервые он пройдёт с участием 24 сборных в четырёх странах. Действующий чемпион континента сборная России все матчи группового этапа и как минимум первый раунд плей-офф проведёт в столице Словении. Если наша команда доберётся до Парижа, это будет означать, что сборная России поборется за медали.

Две замены в пользу приёма

По сравнению с олимпийским отбором, который сборная России уверенно выиграла в Санкт-Петербурге, главный тренер команды Туомас Саммельвуо сделал две замены по позициям: место либеро Романа Мартынюка занял Евгений Андреев, пропустивший все предыдущие сборы и матчи национальной команды в текущем сезоне из-за травмы, а место доигровщика Фёдора Воронкова занял Антон Карпухов.

В остальном всё те же игроки, которые в Питере уверенно выиграли три матча и завоевали путёвку в Токио-2020. Андреев и Карпухов вместе с командой провели сбор перед чемпионатом Европы и наверняка доказали, что готовы к одному из главных турниров года. Обе замены направлены на усиление приёма и игру в защите. Причём требуется это от игроков, которые в стартовом составе могут появиться лишь в матчах группового этапа.

Пять матчей – пять побед?

Формула мужского турнира точно такая же, какая была в женском. На групповом этапе участники разбиты на четыре группы по шесть команд, в 1/8 финала выходят по четыре лучшие сборных из каждой шестёрки.

Понятно, что для сборной России, попавшей в группу С, вопрос о выходе в следующий этап даже не поднимается. В соперниках у нашей команды сборные Словении, Турции, Беларуси, Северной Македонии и Финляндии. Ни одной из этих команд на чемпионатах Европы наша сборная не проигрывала.

Правда, с Беларусью и Северной Македонией россияне на континентальных чемпионатах никогда не играли. Турцию наша сборная обыгрывала дважды, Словению – трижды, а Финляндию – аж семь раз. С учётом уровня игры нынешней сборной России нет никаких предпосылок, чтобы эта серия прервалась.



Для игроков сборной России в такой группе вряд ли могут быть принципиальные матчи, а вот для главного тренера такой будет игра 16 сентября со сборной Финляндии. Саммельвуо возглавлял финскую команду пять сезонов и вместе с ней стал девятым на ЧМ-2014, а на чемпионатах Европы выше 12-го места не поднимался.



Проигрыш отдельных сетов в отдельных матчах вполне может быть, но если наша команда проиграет в группе даже одну игру, это станет суперсенсацией.

Полуфинал против Леона

Такой вариант вряд ли стоит рассматривать. Только первое место и победа во всех матчах. В 1/8 финала 21 сентября в Любляне сборная России сыграет с одной из команды группы А, в которую попали сборные Франции, Италии, Болгарии, Греции, Румынии и Португалии. С тремя первыми местами в этой группе как минимум предварительно всё ясно, а за единственную путёвку в плей-офф и встречу со сборной России будут бороться греки, румыны и португальцы.

В четвертьфинале сборная России опять же в Любляне сыграет 23 сентября. Кто будет соперником? Зависит уже от исхода матчей 1/8 финала. Это могут быть и болгары, и словенцы, и французы с итальянцами, если совсем уж неудачно выступят на групповом этапе. При условии, что все фавориты будут подтверждать свой статус как минимум до четвертьфинала и не будет никаких неожиданностей, россиян ждёт встреча с Болгарией.



Самый ожидаемый и огненный матч ждёт сборную России в полуфинале, соперником в котором будет, скорее всего, сборная Польши с Вильфредо Леоном. Нет смысла лишний раз напоминать, что кубинский поляк Леон для России далеко не чужой спортсмен. Эта игра, если обе сборные доберутся до стадии полуфинала, также пройдёт в Любляне 26 сентября на арене, вмещающей 12,5 тыс. зрителей.



Финал и матч за третье место пройдут в Париже 28 и 29 сентября. Путь к столице Франции – прямой. Осталось только с него не сбиться.