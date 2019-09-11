«Спи крепко». Российскому призёру Олимпиады грозит тюремный срок в Европе

Громкий судебный процесс над российским призёром Олимпиады Александром Колобневым, инициированный в Европе, близится к завершению. Титулованный велогонщик уже через месяц может оказаться в бельгийской тюрьме вместе с олимпийским чемпионом из Казахстана. По версии следствия, россиянин умышленно проиграл сопернику в финальном спринте, за что получил 150 тыс. евро. История мутная и запутанная, но сторона обвинения не сомневается, что добралась до истины. Пусть даже на это ушло девять лет.

Неужели российский чемпион окажется за решёткой в чужой стране?

Победа после допинговой дисквалификации

В апреле 2010 года легенда казахстанского спорта Александр Винокуров выиграл однодневную гонку «Льеж – Бастонь – Льеж». За 16 километров до финиша единственным соперником гонщика «Астаны» был россиянин Александр Колобнев из «Катюши», но Винокуров «сбросил» его на финише и одержал первую победу после дисквалификации за допинг. Тот успех должен был стать первым шагом на пути к очищению репутации, но спустя несколько лет обернулся грандиозным скандалом, оба участника которого могут лишиться свободы.



Впервые о том, что Винокуров победил не в честной спортивной борьбе, заговорили в декабре 2011 года. Через полтора года после гонки. Тогда швейцарская газета L’Illustre написала о сговоре между спортсменами. Мол, Винокуров за несколько километров до финиша убедил Колобнева проиграть, пообещав деньги. Издание сообщило о переводе 100 тыс. евро со счёта казахстанца на счёт россиянина, а также раскрыла переписку гонщиков по электронной почте.

«Не беспокойся насчёт уговора, я всё сделаю»

«У меня был хороший шанс. Не знаю, правильно ли я поступил. Но я сделал это не столько из-за нашей договорённости, сколько из-за моего отношения к тебе и твоей ситуации. Даже моя жена непросто пережила тот факт, что я проиграл тебе. Если бы на твоём месте был другой гонщик, то я бы поехал за победой, славой и бонусами, которые прописаны в моём контракте. В тот день я чувствовал себя сильнее, чем когда-либо. Теперь мне остаётся лишь ждать, что всё это было не зря. Вот мои банковские реквизиты. Перепиши их куда-нибудь и удали письмо. Удачи на «Джиро», — якобы писал Колобнев Винокурову на следующий день после гонки.



Ответ пришёл через два дня: «Привет, Колобок! Извини, что долго не отвечал. Не переживай, ты всё сделал правильно. Как ты сам говоришь, земля круглая и Бог всё видит. Ещё раз спасибо. Уверен, ты в этом году выиграешь чемпионат мира. Не беспокойся насчёт уговора, я всё сделаю. Подожди немного. Спи крепко. Вино».



Винокуров сообщил о взломе электронной почты и позже обвинил в этом коммерческого директора «Астаны» Айдара Махметова. Винокуров категорически отрицал факт сговора с Колобневым, однако подлинность переписки ни один из Александров не комментировал.



Международный союз велосипедистов начал проверку, но вскоре закрыл дело, так как счёл доказательства недостаточными.

«Глупость и дискриминация»

На этом всё могло закончиться, если бы за дело не взялись итальянцы. Прокуратура Падуи, видимо, в рамках расследования громкого допинг-скандала в велоспорте получила доступ к счетам и электронным почтовым ящикам спортсменов. Исходя из этих данных, Винокуров в июле 2010 года перевёл со своего счёта в банке Монако 100 тыс. евро на швейцарский счёт Колобнева, а в декабре состоялся перевод ещё на 50 тыс. евро.



Итальянская судебная система передала полученные материалы в Международный союз велосипедистов и бельгийским коллегам. UCI возобновил расследование, но вновь оставил гонщиков без наказания, а вот суд Льежа отнёсся к делу со всей серьёзностью и начал уголовное преследование гонщиков по делу о коррупции. Судебный процесс стартовал пять лет назад, но решения нет до сих пор.



Прямых доказательств сговора в письмах не обнаружено, но даты переписки вкупе с её содержанием и банковскими переводами действительно выглядят подозрительно. Винокуров объяснял, что 100 тыс. евро занял Колобневу на покупку недвижимости, а 50 тыс. евро отдал в качестве долга, так как россиянин помогал ему во время допинговой дисквалификации. Колобнев комментировал ситуацию редко и неохотно. Он категорически отрицал обвинения, называя их «глупыми и дискриминационными».

Полгода бельгийской тюрьмы

С момента злосчастной гонки «Льеж-Бастонь-Льеж» прошло больше девяти лет. Винокуров выиграл Олимпиаду в Лондоне, после чего завершил карьеру и сосредоточился на работе менеджера. Кстати, его олимпийский триумф тоже оброс слухами. Европейские СМИ намекали, что казахстанец мог вступить в сговор с колумбийцем Ригоберто Ураном, однако никаких доказательств представлено не было.



Колобнев продолжал выступать до 2017 года. За это время он успел побывать в центре допингового скандала, выиграть дело в Спортивном арбитражном суде, приостановить карьеру из-за тяжёлой травму и вернуться на трассу. Но теперь, возможно, Александру Колобневу предстоит столкнуться с самым трудным вызовом в жизни.



Государственный обвинитель требует для Колобнева и Винокурова реального тюремного заключения на полгода, а также больших денежных штрафов. Решение суда ожидается 8 октября. Конечно, даже обвинительный приговор не будет означать, что Колобнев отправится в тюрьму, так как вряд ли он сделает это добровольно. Но если гонщиков всё-таки признают виновными, то серьёзных последствий им в любом случае избежать не удастся.