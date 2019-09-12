Ещё одна россиянка освоила четверной. Теперь Лиза победит учениц Тутберидзе?

В ЦСКА подготовили девочку, которая прыгает не хуже учениц Тутберидзе. Лиза Берестовская уже успела прославиться. Не хватает только побед.

11-летняя фигуристка прыгнула четверной на тренировке. Ещё лет десять назад такую фразу скорее можно было встретить в фантастическом романе, чем в реальной спортивной новости. Но за это время мир женского фигурного катания изменился до неузнаваемости. Теперь здесь происходит такое, что писателям-фантастам и не снилось. И никакими четверными от маленьких девочек никого не удивишь. Тем более на тренировках.

Однако случай Елизаветы Берестовской действительно особенный. Лиза никогда не тренировалась у Этери Тутберидзе. Получается, четверные больше не эксклюзивный продукт группы Тутберидзе.

И это очень хорошо для фигурного катания.

Тутберидзе наконец-то воспитала идеальную фигуристку. Камила затмит всех? 13-летняя Камила Валиева чисто прыгнула четверной. Ей уже прочат победу на следующей Олимпиаде. Неужели она так хороша?

Четверные с 10 лет

Елизавета Берестовская занимается у Сергея Давыдова в ЦСКА. На тренировке ей удался четверной тулуп. Да, с очень длинного и медленного захода, но зато чистый и с хорошим приземлением. На видео, опубликованном на фан-странице фигуристки, заметно, как она радуется удачной попытке.

Несмотря на юный возраст, для Лизы это уже не первый четверной. Она прыгала тулуп в четыре оборота на тренировке осенью прошлого года, но нынешняя попытка выглядит куда убедительнее.

Победа в шоу и первые фанаты

Берестовская пока не может похвастать серьёзными спортивными достижениями. 11-летняя воспитанница воронежской школы «Хрустальный конёк» (не путать с «Хрустальным») в прошлом году стала четвёртой на первенстве России среди младшего возраста, а совсем недавно остановилась в шаге от пьедестала на открытом первенстве Москвы среди кандидатов в мастера спорта. Тем не менее перспективная девочка отлично знакома любителям фигурного катания. Популярность Лизе принесло участие в шоу «Ледниковый период. Дети». Юная спортсменка покорила жюри обаянием и одержала победу среди девушек.

Успех в телешоу помог Берестовской обрести пока не слишком многочисленную, зато преданную группу поклонников. Фанатские странички фигуристки есть во всех популярных соцсетях. Сама Лиза их активно посещает и благодарит болельщиков за тёплые слова. Вряд ли есть другой вид спорта, где у 11-летних девочек без каких-либо значимых достижений даже по юниорам существуют собственные фан-движения. Конечно, в самом факте ничего плохого нет. Лишь бы такое внимание не навредило психическому состоянию Лизы и не дало ей возможность почувствовать себя звездой раньше времени.

Больше не эксклюзив

Четверной прыжок за последние пару лет перестал быть чем-то космическим. Но в России этот элемент ультра-си неразрывно связан с именем Этери Тутберидзе. По крайней мере так было до Берестовской. Александра Трусова и Анна Щербакова благодаря четверным уже обыгрывали взрослых соперниц на чемпионате России, представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева исполнила четверной сальхов на чемпионате мира. Овладели четверными 13-летняя Камила Валиева и 11-летняя Софья Акатьева. И все они работают в группе Тутберидзе.

Исключение есть, но их немного. 14-летняя Ясмина Кадырова, прогресс которой замедлился из-за травм, демонстрировала на тренировках четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом. Однако и Ясмина пусть и недолго, но работала в группе Тутберидзе. Берестовская же в «Хрустальном» не занималась никогда. И это полностью ломает представление, сложившееся в массовом сознании.

Ученица Орсера и Тутберидзе прыгнула четверной. Вы тоже подумали про Медведеву? И да, ей уже далеко не 14 лет. Так взрослые фигуристки могут прыгать не хуже детей? Или это просто случайность?

Выходит, Тутберидзе не обладает уникальным секретом подготовки девочек. Просто теперь и к другим тренерам приходит понимание, что без четверных их ученицы будут неконкурентоспособны. Можно сколько угодно говорить о вреде сложных прыжков для организма, но ведь и без четверных юные фигуристки испытывают колоссальные нагрузки и терпят лишения ради светлого спортивного будущего. Но оно так и не наступит, если твои программы заведомо слабее, чем у конкуренток.

Похоже, лёд тронулся и ледниковый период скоро закончится.