Миллионы за медали. Почему чемпионат мира будет особенным для борцов из России?

Завтра, 14 сентября, в Нур-Султане стартует предолимпийский чемпионат мира по спортивной борьбе. Главная задача любой команды на этом турнире – завоевание олимпийских лицензий в Токио-2020. Для этого участникам олимпийских категорий нужно попадать в шестёрку сильнейших. Но завоевание медалей никто не отменял.

Классика жанра

В прошлом году в Будапеште сборная России по греко-римской борьбе завоевала шесть золотых медалей.



Пятеро триумфаторов ЧМ-2018 и сейчас в составе: Сергей Емелин (60 кг), Степан Марянян (63 кг), Артём Сурков (67 кг), Муса Евлоев (97 кг) и Сергей Семёнов (130 кг). А место чемпиона мира в категории до 77 кг Александра Чехиркина занял двукратный олимпийский чемпион Роман Власов, венгерский турнир пропустивший.



Помимо них в составе Виталий Кабалоев (55 кг), Абуязид Манцигов (72 кг), Адлан Акиев (82 кг) и Александр Комаров (87 кг).

Всё достаточно ожидаемо. Но по сравнению с прошлым годом составы категорий несколько изменились. Например, легендарный кубинец Михейн Лопес пропускал Будапешт, но в этом году в Казахстан приехал. А мощный немец Франк Штеблер, действующий чемпион мира в категории до 72 кг, решил не подниматься к Роману Власову, а спуститься на категорию и побороться с Артёмом Сурковым.



Немец уже обыгрывал нашего чемпиона мира в нынешнем сезоне и вообще добавил интриги в и без того сложную категорию до 67 кг.

«Сурков и Емелин получили пощёчины». В поражениях тоже есть польза Когуашвили призвал не сетовать на судей, посоветовал олимпийскому чемпиону сделать выводы и пообещал исправить ошибки к чемпионату мира.

Вряд ли в Нур-Султане россияне смогут повторить прошлогодний результат по количеству золотых медалей, но по общему количеству (а в Будапеште было шесть) способны превзойти показатель 2018 года.

Три миллиона за золото

В Будапеште женская сборная России выступила очень слабо, не завоевав ни одной медали. Первый вице-президент ФСБР Омар Муртузалиев, отвечающий за женскую борьбу, пошёл на резкие шаги, обновил тренерский штаб, привлёк дополнительных специалистов.



А перед поездкой в Казахстан на встрече с командой объявил о высоких призовых за медали ЧМ-2019: три миллиона, два и один соответственно за первое, второе и третье места. В случае если медалей не будет, но олимпийская лицензия будет завоёвана, спортсменка также получит призовые.



Команда выступит в Нур-Султане не совсем в том составе, на который рассчитывали тренеры. Травмы вывели из строя Светлану Липатову (57 кг) и Анастасию Братчикову (68 кг), а это олимпийские категории. Опытных спортсменок заменят Марина Симонян и двукратная чемпионка мира среди юниорок Ханум Велиева.

Инна Тражукова, помирившаяся с президентом ФСБР Михаилом Мамиашивли, выступит не в привычной для себя категории до 62 кг, а в более тяжёлой категории до 65 кг. Тражукова проиграла контрольную схватку в своей родной категории Марии Кузнецовой.



В тяжёлой категории до 76 кг будет бороться Екатерина Букина. Именно ей предстоит завоёвывать олимпийскую путёвку. А вот Наталья Воробьёва, олимпийская чемпионка 2012 года, также претендовавшая на выступление в этом весе, поборется в категории до 72 кг. В принципе, это родная для Воробьёвой категория, в которой Наталья стала триумфатором в Лондоне. Вот только из числа олимпийских эту категорию исключили.



Екатерина Полещук, боровшаяся в весе до 53 кг, выступит в самой лёгкой категории до 50 кг.



Также в состав вышли Стальвира Оршуш (53 кг), Ольга Хорошавцева (55 кг), Любовь Овчарова (59 кг).

Танк и его команда

Российские вольники в прошлом году завоевали семь медалей – четыре золотые, серебряную и две бронзовые. Без наград команда осталась в категориях до 86, 92 и 125 кг.



Из четверых чемпионов Будапешта трое будут отстаивать свой титул в Нур-Султане: Заур Угуев (57 кг), Заурбек Сидаков (74 кг) и Абдулрашид Садулаев (97 кг). Интересно, что тренеры устроили всем троим контрольные схватки, в которых Угуев и Садулаев победили досрочно, а вот Сидаков с трудом одолел Магомеда Курбаналиева.

Российские борцы сразились друг с другом за чемпионат мира. Фавориты не подвели Садулаев победил досрочно, а обиженный на чемпионате России Тютрин уступил. Состав сборной России на чемпионат мира практически определён.

Месяц назад «Чемпионат» точно назвал состав сборной по вольной борьбе на чемпионат мира.



И выглядел он, помимо уже названных спортсменов, следующим образом: Магомедрасул Идрисов (61 кг), Гаджимурад Рашидов (65 кг), Давид Баев (70 кг), Гаджи Набиев (79 кг), Артур Найфонов (86 кг), Алихан Жабраилов (92 кг) и Анзор Хизриев (125 кг).

Но травма, полученная на последнем сборе, не позволит выступить в Казахстане победителю Европейских игр – 2019 в супертяжёлом весе Хизриеву. В заявке в категории до 125 кг его заменит действующий чемпион России Алан Хугаев. Если Алан сумеет завоевать олимпийскую путёвку, это будет достойный результат, а если медаль – просто шикарный. Здоровьем Биляла Махова, восстановившегося после длительного лечения спины, тренеры рисковать не стали.



Одним из главных, если не самым главным событием всего чемпионата мира станет схватка Русского Танка Садулаева с американцем Кайлом Снайдером. В финалах двух предыдущих чемпионатов мира именно они разыгрывали золото и одержали по одной победе.