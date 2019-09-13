Американскую пловчиху лишили золота. Она плыла в слишком откровенном купальнике

Скандал, который произошёл в соревнованиях по плаванию на Аляске, обсуждают уже не только в Америке. Его называют беспрецедентным и абсурдным. Всё дело в том, что юную пловчиху лишили золотой медали за то, что она плыла в чрезмерно откровенном купальнике. По крайней мере так решили судьи. Но через несколько часов медаль девушке вернули. Так что случилось?
Купальник был слишком высоко?
Всё произошло на школьных соревнованиях, которые проходили в штате Аляска. После заплыва на 100 метров вольным стилем среди девушек по решению арбитров была дисквалифицирована 17-летняя Брекинн Уиллис. Судьи сочли, что девушка хотела привлечь внимание к своим ягодицам и специально закатала купальник, нарушив тем самым правила соревнований, в которых указано, что женский купальник должен закрывать грудь и ягодицы спортсменок.
Американские СМИ сообщают, что арбитр Джилл Блэкстоун, принимавшая решение, высказалась буквально так: «Купальник был так высоко, что я видела, как одна ягодица касалась другой».
Сама девушка отметила, что не хотела выглядеть так откровенно. По её словам, костюм в нижней его части она подвернула исключительно ради удобства во время выступления.
Впрочем, правило есть правило. И если оно действительно было нарушено, судьи имели полное право дисквалифицировать спортсменку, не обращая внимания на то, что прежде подобных прецедентов не было. Но дальше события стали разворачиваться неожиданным образом.
Так дело в расизме?
Буквально через несколько часов за девушку вступилась Ассоциация школ Аляски. Решение в отношении Брекинн было отменено. К тому же выяснилось несколько любопытных фактов.
Дело в том, что арбитр Джилл Блэкстоун вообще не должна была принимать решение о дисквалификации: она получила это право только после неожиданного отъезда главного судьи соревнований. Более того, около года назад Джилл уже выражало недовольство слишком откровенным купальным костюмом в отношении… сестры Брекинн Уиллис. У родителей девушек возникли серьёзные подозрения, что арбитр просто проявляет расизм, ведь Брекинн (как и ранее её сестра) была единственной представительницей смешанной расы в своей команде.
Ещё одним доводом в защиту девушки стало то, что она выступала в том же купальнике, что и другие ученицы её школы. Но из-за того что Брекинн чуть более крупного сложения по отношению к сверстницам, её купальник кажется более откровенным. И Ассоциация школ Аляски пришла к логичному выводу, что нельзя наказывать спортсменов за строение их тела.
К тому же теперь на Аляске временно приостановлено правило, позволяющее наказывать спортсменов за слишком откровенные купальники, – чтобы избежать вольной трактовки.
Как бы то ни было, золотую медаль девушке вернули. Но тема купальников юных пловчих на Аляске, похоже, будет обсуждаться ещё долго.
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