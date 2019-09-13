Американскую пловчиху лишили золота. Она плыла в слишком откровенном купальнике

Скандал, который произошёл в соревнованиях по плаванию на Аляске, обсуждают уже не только в Америке. Его называют беспрецедентным и абсурдным. Всё дело в том, что юную пловчиху лишили золотой медали за то, что она плыла в чрезмерно откровенном купальнике. По крайней мере так решили судьи. Но через несколько часов медаль девушке вернули. Так что случилось?

Купальник был слишком высоко?

Всё произошло на школьных соревнованиях, которые проходили в штате Аляска. После заплыва на 100 метров вольным стилем среди девушек по решению арбитров была дисквалифицирована 17-летняя Брекинн Уиллис. Судьи сочли, что девушка хотела привлечь внимание к своим ягодицам и специально закатала купальник, нарушив тем самым правила соревнований, в которых указано, что женский купальник должен закрывать грудь и ягодицы спортсменок.



Американские СМИ сообщают, что арбитр Джилл Блэкстоун, принимавшая решение, высказалась буквально так: «Купальник был так высоко, что я видела, как одна ягодица касалась другой».



Сама девушка отметила, что не хотела выглядеть так откровенно. По её словам, костюм в нижней его части она подвернула исключительно ради удобства во время выступления.



Впрочем, правило есть правило. И если оно действительно было нарушено, судьи имели полное право дисквалифицировать спортсменку, не обращая внимания на то, что прежде подобных прецедентов не было. Но дальше события стали разворачиваться неожиданным образом.

Фото: instagram.com/alaska_peak_performance

Так дело в расизме?

Буквально через несколько часов за девушку вступилась Ассоциация школ Аляски. Решение в отношении Брекинн было отменено. К тому же выяснилось несколько любопытных фактов.



Дело в том, что арбитр Джилл Блэкстоун вообще не должна была принимать решение о дисквалификации: она получила это право только после неожиданного отъезда главного судьи соревнований. Более того, около года назад Джилл уже выражало недовольство слишком откровенным купальным костюмом в отношении… сестры Брекинн Уиллис. У родителей девушек возникли серьёзные подозрения, что арбитр просто проявляет расизм, ведь Брекинн (как и ранее её сестра) была единственной представительницей смешанной расы в своей команде.



Ещё одним доводом в защиту девушки стало то, что она выступала в том же купальнике, что и другие ученицы её школы. Но из-за того что Брекинн чуть более крупного сложения по отношению к сверстницам, её купальник кажется более откровенным. И Ассоциация школ Аляски пришла к логичному выводу, что нельзя наказывать спортсменов за строение их тела.

К тому же теперь на Аляске временно приостановлено правило, позволяющее наказывать спортсменов за слишком откровенные купальники, – чтобы избежать вольной трактовки.



Как бы то ни было, золотую медаль девушке вернули. Но тема купальников юных пловчих на Аляске, похоже, будет обсуждаться ещё долго.