Не надо так больше, Россия. Беларусь создала проблемы фавориту Евро

Второй раз подряд сборная Россия проваливает значительную часть игры на чемпионате Европы. Дальше могут и не простить.

Саммельвуо выбрал другой состав на игру с Беларусью. Из вчерашнего матча с Турцией место на паркете сохранили только Иван Яковлев и Егор Клюка. На позиции либеро остался Валентин Голубев. К ним добавились Александр Бутько, Дмитрий Мусэрский, Антон Сёмышев и Виктор Полетаев.

Никто не понял, что произошло. Россия напугала в игре с Турцией на Евро-2019 Непонятный провал во втором сете не помешал сборной России с победы стартовать на чемпионате Европы по волейболу.

Вышли с улыбками

Всё началось с нескольких отличных «планеров» от Яковлева, с которым белорусы дважды подряд не могли справиться. К слову, во вчерашнем матче со Словенией белорусские волейболисты также испытывали огромные проблемы с приёмом такого рода подач. Однако уйти в отрыв подопечным Саммельвуо сразу не удалось – 3:3, 4:4, 5:5. У россиян был отличное настроение. Конечно, они понимали, что гораздо сильнее белорусов и не переживали из-за локальных неудач.



В частности, не ладилась подача. Потом было несколько атак в аут, в результате чего соперник вышел вперёд на три очка – 10:7. Саммельвуо не стал брать тайм-аут, хотя он, вроде бы, читался. Тренер подождал, пока его подопечные проиграют ещё несколько розыгрышей и всё-таки взял паузу при счёте 8:12 в пользу Беларуси. Терять по два-три очка в одной расстановке – это перебор. Совершенно не шла игру у Сёмышева и Полетаева.

Бей своих, чтобы дойти до Парижа. Сборная России готова опять стать чемпионом? В соперниках у команды Туомаса Саммельвуо на Евро – сборная Финляндии, которую тренер возглавлял много лет. А потом и Польша с Леоном.

Проиграли на подаче

На трибунах показали белорусских болельщиков, которые очень активно поддерживали своих ребят. И те их не подводили – 15:10. Но опять же дело было больше в ошибках игроков сборной России. Больше 50 процентов подач (7 из 11) летели либо в сетку, либо в аут. Соперник же ошибался очень мало. В этом и была вся разница.



Подопечные Саммельвуо долго и мучительно пытались спасти этот сет, отыгрывая отставание. И в концовке оно сократилось всего до одного очка – 22:23. Тренерский штаб белорусов вовремя отреагировал тайм-аут. Соперник успокоился и довёл партию до победы – 25:23.

Снова проблемы

К слову, приём у сборной России в стартовом сете был вполне качественным. По крайней мере, он позволял без особых проблем справляться с белорусами. Но количество своих ошибок зашкаливало. Их было 13! Это больше половины партии. С такой статистикой вряд ли можно выиграть у кого-либо вообще.



Саммельуво, несмотря на это, сохранил стартовый состав. Начало второго сета опять началось сложно. Полетаев, вроде бы, выиграл первое очко в партии, однако сделал это так натужно, что позитива не добавляло. В принципе, по лицу Виктора было видно, что он явно недоволен ни своей игрой, ни происходящим на площадке в целом. Сёмышев ошибался в приёме, Клюка не мог перебросить через сетку простой мяч. И вот уже белорусы ведут со счётом 4:2.

Саммельвуо: рад, что сборная России проиграла второй сет

Что с подачей, ребята?

Российские волейболисты поняли, что дальше отступать некуда и начали наконец-то набирать очки в атаке. И даже создали небольшой отрыв – 9:6. При этом ошибки на подаче никуда не делись. Казалось, что подопечные Саммельвуо хотели побить рекорд по количеству ошибок на подаче, выиграв при этом матч. К середине второй партии все игроки сборной России ошиблись в этом компоненте как минимум дважды!

Хочется верить, что это какой-то единичный случай, из которого будут сделаны выводы. Хорошо, что во второй партии лучше стала выглядеть наша атака. И белорусы помогали уже своими ошибки. Не железные же они, в конце концов. Всё это позволяло россиянам держать преимущество в 3-4 мяча на протяжении большей части сета. А в концовке и вовсе не было никаких проблем – 25:17.

Мусэрский прокомментировал победу над Турцией на старте ЧЕ по волейболу

Уверенно и без вариантов

В третьем сете сборной России легко не было. Подопечные Саммельвуо никак не могли оторваться в счёте. В итоге всё решилось в относительно нервной концовке, где российские волейболисты сумели добиться успеха – 25:22. А вот в четвёртой, и как вскоре выяснилось заключительной партии, преимущество россиян было огромным. Никаких шансов у белорусов на спасение уже не было – 25:10.



Россия снова выигрывает со счётом 3:1, снова заставляет болельщиков понервничать и даёт тренерскому штабу площадку для работы. Как верно отметил Туомас Саммельвуо во время одного из тайм-аутов, никто не будет делать подарки сборной России на этом чемпионате Европы. Всего придётся добиваться самим.

Следующий матч наша команда сыграет завтра, 14 сентября, со сборной Северной Македонии в 18:30 мск.