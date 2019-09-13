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Сборная России победила Беларусь на чемпионате Европы по волейболу 3:1

Сборная России победила Беларусь на Евро
Александр Говоров
Не надо так больше, Россия. Беларусь создала проблемы фавориту Евро
Второй раз подряд сборная Россия проваливает значительную часть игры на чемпионате Европы. Дальше могут и не простить.
Другие / Волейбол 0

Саммельвуо выбрал другой состав на игру с Беларусью. Из вчерашнего матча с Турцией место на паркете сохранили только Иван Яковлев и Егор Клюка. На позиции либеро остался Валентин Голубев. К ним добавились Александр Бутько, Дмитрий Мусэрский, Антон Сёмышев и Виктор Полетаев.

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Вышли с улыбками

Всё началось с нескольких отличных «планеров» от Яковлева, с которым белорусы дважды подряд не могли справиться. К слову, во вчерашнем матче со Словенией белорусские волейболисты также испытывали огромные проблемы с приёмом такого рода подач. Однако уйти в отрыв подопечным Саммельвуо сразу не удалось – 3:3, 4:4, 5:5. У россиян был отличное настроение. Конечно, они понимали, что гораздо сильнее белорусов и не переживали из-за локальных неудач.

В частности, не ладилась подача. Потом было несколько атак в аут, в результате чего соперник вышел вперёд на три очка – 10:7. Саммельвуо не стал брать тайм-аут, хотя он, вроде бы, читался. Тренер подождал, пока его подопечные проиграют ещё несколько розыгрышей и всё-таки взял паузу при счёте 8:12 в пользу Беларуси. Терять по два-три очка в одной расстановке – это перебор. Совершенно не шла игру у Сёмышева и Полетаева.

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В соперниках у команды Туомаса Саммельвуо на Евро – сборная Финляндии, которую тренер возглавлял много лет. А потом и Польша с Леоном.

Проиграли на подаче

На трибунах показали белорусских болельщиков, которые очень активно поддерживали своих ребят. И те их не подводили – 15:10. Но опять же дело было больше в ошибках игроков сборной России. Больше 50 процентов подач (7 из 11) летели либо в сетку, либо в аут. Соперник же ошибался очень мало. В этом и была вся разница.

Подопечные Саммельвуо долго и мучительно пытались спасти этот сет, отыгрывая отставание. И в концовке оно сократилось всего до одного очка – 22:23. Тренерский штаб белорусов вовремя отреагировал тайм-аут. Соперник успокоился и довёл партию до победы – 25:23.

Снова проблемы

К слову, приём у сборной России в стартовом сете был вполне качественным. По крайней мере, он позволял без особых проблем справляться с белорусами. Но количество своих ошибок зашкаливало. Их было 13! Это больше половины партии. С такой статистикой вряд ли можно выиграть у кого-либо вообще.

Саммельуво, несмотря на это, сохранил стартовый состав. Начало второго сета опять началось сложно. Полетаев, вроде бы, выиграл первое очко в партии, однако сделал это так натужно, что позитива не добавляло. В принципе, по лицу Виктора было видно, что он явно недоволен ни своей игрой, ни происходящим на площадке в целом. Сёмышев ошибался в приёме, Клюка не мог перебросить через сетку простой мяч. И вот уже белорусы ведут со счётом 4:2.

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Что с подачей, ребята?

Российские волейболисты поняли, что дальше отступать некуда и начали наконец-то набирать очки в атаке. И даже создали небольшой отрыв – 9:6. При этом ошибки на подаче никуда не делись. Казалось, что подопечные Саммельвуо хотели побить рекорд по количеству ошибок на подаче, выиграв при этом матч. К середине второй партии все игроки сборной России ошиблись в этом компоненте как минимум дважды!

Хочется верить, что это какой-то единичный случай, из которого будут сделаны выводы. Хорошо, что во второй партии лучше стала выглядеть наша атака. И белорусы помогали уже своими ошибки. Не железные же они, в конце концов. Всё это позволяло россиянам держать преимущество в 3-4 мяча на протяжении большей части сета. А в концовке и вовсе не было никаких проблем – 25:17.

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Уверенно и без вариантов

В третьем сете сборной России легко не было. Подопечные Саммельвуо никак не могли оторваться в счёте. В итоге всё решилось в относительно нервной концовке, где российские волейболисты сумели добиться успеха – 25:22. А вот в четвёртой, и как вскоре выяснилось заключительной партии, преимущество россиян было огромным. Никаких шансов у белорусов на спасение уже не было – 25:10.

Россия снова выигрывает со счётом 3:1, снова заставляет болельщиков понервничать и даёт тренерскому штабу площадку для работы. Как верно отметил Туомас Саммельвуо во время одного из тайм-аутов, никто не будет делать подарки сборной России на этом чемпионате Европы. Всего придётся добиваться самим.

Следующий матч наша команда сыграет завтра, 14 сентября, со сборной Северной Македонии в 18:30 мск.

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