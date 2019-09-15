Гений из деревни Кваква. Два брата обманули весь мир, но прокололись на часах

Как показать отличный результат на любом марафоне? Думаете, достаточно только тренироваться? Ровно 20 лет назад южноафриканские бегуны братья Серхио и Фика Мотсоененги придумали схему, которую даже после тщательного пересмотра результатов судьи так и не раскрыли.
Допинг? Зачем, когда есть брат?
Ультрамарафоны – не для слабаков. Среди таких забегов The Comrades в ЮАР – старейший. Он проходит между городами Дурбан и Питермарицбург. Протяжённость дистанции меняется в зависимости от места старта. В 1999-м забег стартовал в Питермарибурге, протяжённость дистанции составила 89 км.
Пробежать такое расстояние, когда температура воздуха превышает 30 градусов, могут только железные люди. Им и награда полагается – большая часть призового фонда марафона делится между спортсменами, которые финишировали в первой десятке в главной категории.
Не бог весь какие деньги, но для беднейших семей ЮАР в то время и 1000 долларов были значительной суммой. Именно желание заработать толкнуло Серхио Мотсоененга на участие в The Comrades. 21-летний парень из бедной семьи в деревне Кваква не был гениальным спортсменом, но оказался гениальным махинатором. И допинг здесь совершенно не нужен. Да и не по карману.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале upsocl.com.
Серхио потратил свои скромные сбережения на то, чтобы оплатить стартовый взнос и купить пару часов. Одни для себя, другие для 19-летнего брата Фики. Тот был на похож на Серхио словно близнец и тоже занимался бегом! Идея старшего брата заключалась в том, что дистанцию нужно бежать по очереди.
Как сделать так, чтобы никто ничего не заметил? Всё просто. Один брат бежит дистанцию, а другой на такси добирается до обговоренной точки дистанции, где находится туалет. Именно там происходит переодевание, а далее стартовавший первым садится в машину и едет до другой точки, где происходит то же самое. Так можно поддерживать довольно высокую скорость и быть всегда в числе лидеров.
Пацан сказал – пацан сделал
Сказано – сделано. Парни заранее изучили дистанцию, поняли, как и где лучше совершать подмену, и дождались дня забега, на который ежегодно заявляется более 20 тыс. героев, или безумцев, кому что ближе. Им нужно обязательно выбежать из 11 часов, чтобы результат был зафиксирован, кто не укладывается в норматив, того собирает специальный автобус. Самые быстрые выбегают из шести часов.
В стартовом протоколе значился Серхио Мотсоененг. Он и начал забег, а через 45 минут сдал свою вахту брату. Тот пытался поддерживать примерно такой же темп бега, а затем следовала обратная замена. На финише Серхио был девятым, получил приз в 1000 долларов и золотую медаль (она вручается первой десятке финишировавших). Во флеш-интервью он сказал, что отдаст деньги отцу, чтобы помочь семье.
Но что-то пошло не так. Один из участников по имени Ник Бестер обратился к судьям с просьбой внимательно пересмотреть тайминги на контрольных отсечках и понять, в каком именно месте Серхио Мостоененг его опередил. Ну, терзали парня смутные сомнения, что же не проверить?
Часы на другой руке
Проверили. Никаких нарушений не нашли. Всё чётко и честно. И не бывать бы никогда обману раскрытым, если бы не фотограф одной из местных газет. Слова Бестера заронили сомнения и в его душу, и он начал пересматривать все сделанные снимки. И разглядел странную деталь: у участника под номером 13018 на одной части дистанции часы на левой руке, а на другой части – на правой. Да и часы разного цвета. И ещё у этого участника то появляется, то исчезает шрам на левой ноге.
Через пару дней оргкомитет ультрамарафона вызвал Серхио Мостоененга на слушания, предъявил фотографии (нашлись и видеофрагменты), и парень во всём сознался. На обман толкнула бедность, хотел заработать и хоть как-то облегчить жизнь семье. Деньги уже успел потратить.
Признание вины не освободило его от ответственности. Обоих братьев наказали многолетней дисквалификацией. Но парни, хоть и не участвовали в официальных стартах, продолжали тренироваться. И работали, чтобы помогать семье и покупать себе экипировку. Тренировки даром не прошли.
В 2010-м Серхио Мостоененг, отбывший свой срок, с чистой совестью заявился на The Comrades, пробежал его в одиночку и показал великолепный результат, финишировав третьим. Он доказал всему миру, что может побеждать и без читерства.
Но радость оказалась недолгой. Спустя 10 дней марафонцу предъявили обвинение в нарушении антидопингового законодательства. В его пробе, взятой после финиша забега, был найден анаболический стероид нандролон. От пожизненной дисквалификации уйти не удалось.
Возможно, придумай Мотсоененг какую-то другую схему, а не банальный допинг, всё бы и прокатило. Но нет. Фантазия истощилась. В любом случае Серхио вошёл в историю марафонов. Вот только не совсем в том качестве, в котором планировал.
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