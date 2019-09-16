Мечты «художника». Самые эффектные гимнастки чемпионата мира

Горячие бразильянки, знойные россиянки и даже испанка с русскими корнями. В Баку будет очень жарко!

На предстоящем чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку, который пройдёт с 16 по 22 сентября, будут разыграны квоты на Олимпийские игры-2020 в Токио в личном и групповом многоборье. За места на Олимпиаде будут бороться самые красивые и сексуальные гимнастки мира. Здесь и бразильянки, и итальянки, и испанка с русскими корнями и, конечно же, российские спортсменки.

Николь Рупрехт, Австрия

Николь одна из самых опытных гимнасток предстоящего чемпионата мира. Ей 26 лет. Это уже её восьмой чемпионат мира. Также Николь сумела пробиться на Олимпиаду в Рио в 2016 году.

Друзья зовут её Ники. Её младшая сестра Анна – тоже гимнастка. На чемпионате мира в Турции в 2014 году она показала 28-й результат. Кумир Николь – россиянка Евгения Канаева.

Екатерина Галкина, Беларусь

Екатерина является призёром чемпионатов мира и Европы, а также участницей Олимпийских игр в Рио, где заняла высокое шестое место. Планирует завершить карьеру после Олимпиады в Токио в следующем году.

У Кати есть свой ритуал – на все соревнования она приезжает с плюшевым медведем, который приносит ей удачу. В 2011 году Галкина перенесла операцию на сердце, которая позволила продолжить карьеру.

Барбара Домингос, Бразилия

Бразильянка только начинает покорять чемпионаты мира по художественной гимнастике. Это будет всего лишь второй турнир такого уровня для неё. А вот на прошлогодних Панамериканских играх в Перу Барбара стала второй в упражнениях с лентой.

Барбара признаётся, что всегда общается с инвентарём перед тем, как начать выступления. Это помогает спортсменке успокоиться.

Жозефи Кристенсен, Дания

Жозефи недавно исполнилось 17 лет, так что её карьера начинается, по большому счёту, прямо сейчас. Однако это будет уже её второй чемпионат мира. Первый был пробой пера.

Датчанка начала заниматься гимнастикой совсем ребёнком, а стала принимать участие в соревнованиях, когда ей было 7 лет. Её младшая сестра Эмили также представляет Данию в гимнастике.

Наталия Гарсия, Испания

Вторая фамилия Наталии – Тимофеева. Её бабушка Наталья была чемпионом СССР гимнастике. Её мама Лейла также была гимнасткой и не хотела, чтобы дочь пошла по её стопам, потому что знала, насколько это тяжело. Однако отговорить дочку не смогла.

Наталия работала моделью на протяжении значительного времени и сотрудничала с известными дизайнерами. А её спортивная цель – попасть на Олимпиаду в Токио.

Милена Бальдассарри, Италия

Несмотря на юный возраст (17 лет), Милена уже отметилась высоким шестым местом на домашнем чемпионате мира в Пезаро. За что получила награду имени Алины Кабаевой.

Юная итальянка вообще обожает русским гимнасток. Её кумиры – Кабаева, Маргарита Мамун и Яна Кудрявцева.

Алессия Маурелли, Италия

Одна итальянка – хорошо, а две – лучше. Тем более, что Алессия помимо того, что является профессиональной гимнасткой ещё и служит в воздушных силах Италии.

Алессия мечтает о прорыве на Олимпиаде в Токио. Для этого итальянка тренируется по девять часов в день и имеет всего один выходной в неделю. Обожает российскую гимнастку Евгению Канаеву.

Дина и Арина Аверины, Россия

Конечно, такой рейтинг не мог обойтись без России. Близняшки Дина и Арина Аверины – топ-звёзды мировой художественной гимнастики и одни из главных фаворитов чемпионата мира.

Дина и Арина являются многократными чемпионками мира и должны стать нашими надеждами на медали на Играх в Токио.

Евгения Леванова, Россия

Евгении Левановой всего 19 лет, но она уже является заслуженным мастером спорта и абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике.

Начала заниматься спортом в 4 года, а в 12 лет поступила учиться на отделение художественной гимнастики Нижегородского училища олимпийского резерва.