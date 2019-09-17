Всё дело в бороде. Вратарь «Чеховских медведей» сменил имидж и победил

В минувшие выходные два российских клуба играли в еврокубках. «Чеховские медведи» дома зарубились не на шутку с польской «Вислой», а «Астраханочка» поспорила за выход в следующий раунд Кубка ЕГФ с израильским «Маккаби» в двухматчевом противостоянии. Российским болельщикам гандбола было чему порадоваться на прошлой неделе.

16 голов за тайм – это как?

В субботу, 14 сентября, «Чеховские медведи» открывали сезон в Лиге чемпионов матчем с «Вислой». У букмекеров польские гандболисты были фаворитом матча, поэтому особенно приятно, что на деле подмосковная команда добилась победы. Но потрудиться пришлось изрядно. В первом тайме соперники на двоих забросили всего 16 мячей! Счёт был 9:7 в пользу россиян.



«Как игрок и как тренер за столько лет «медведей» в Евролиге не было случая, чтобы за тайм мы и соперник на двоих забили только 16 голов», — приводит слова тренера Виталия Иванова сайт «Чеховских медведей».

Поляки били по лицу

Игра хозяев была достойна только высоких оценок, потому что они пропустили лишь 7 мячей за тайм от очень приличной европейской команды. После перерыва россияне увеличили преимущество до четырёх мячей – 14:10. Но «Висла» быстро вернулась в игру и сравняла счёт – 18:18.



Концовка выдалась максимально напряжённой. Иначе и быть не могло. Поляки при счёте 22:23 использовали все средства, чтобы выстоять в защите и попытаться спасти игру. Они умудрились нанести травмы двум игрокам «Чеховских медведей» во время одной атаки.



У Павла Андреева в кровь было разбито лицо, а Кириллу Котову наступили на голеностоп. Но это всё не помешало хозяевам добиться успеха и выиграть важнейший матч с прямым соперником по групповому этапу Лиги чемпионов – 25:23.

Сбрил и победил

Пожалуй, главным героем встречи стал вратарь «Чеховских медведей» Дмитрий Павленко. На первых минутах матча он отразил два семиметровых удара. Его показатель надёжности до перерыва перевалил за 50% и держался примерно на этом уровне до конца игры. Классные спасения, уверенность – всё это про Дмитрия. А во втором тайме ещё и штанги с перекладинами помогли.



Все болельщики заметили, что на этот матч Павленко вышел без привычной бороды. Возможно, именно смена имиджа помогла ему продемонстрировать фантастическую игру? Однако сам Дмитрий рассказал, что это не совсем так.



«Ха! Ничего подобного! Никогда не заморачивался касательно примет. Захотел отпустить бороду — сделал. Захотел сбрить — сбрил. Сейчас, например, хочется выглядеть так. А завтра проснусь и решу снова отращивать. Ещё летом собрался от нее избавиться, но все руки не доходили. А здесь пришла пора. Вот и всё», — приводит слова Павленко «Быстрый центр».

«Чеховские медведи» стартовали в Лиге чемпионов с победы над «Вислой»

«Астраханочка» дважды побила «Маккаби»

Соперник российского клуба шесть раз пытался преодолеть первый квалификационный раунд Кубка ЕГФ или Кубка вызова, и все шесть раз терпел неудачу. Не подфартило израильской команде и в Астрахани. Кстати, оба матча противостояния прошли на юге России по договорённости сторон. Маккаби» вообще всего один раз сыграл на родной земле за 6 лет участия в еврокубках. Действительно, зачем тратить деньги на перелёты и приём соперника?

«Астраханочка» вышла во второй квалификационный раунд Кубка ЕГФ

«Астраханочка» — гораздо более серьёзный клуб, который доказал это на деле. Подопечные Влатко Джоновича выиграли первый матч с разницей в 13 мячей (31:18), ответный – с разницей в 14 мячей (30:14). В обеих встречах «Маккаби» создавал локальные проблемы сопернику и держался на плаву, пока были силы. Но глобально было видно, что это команды разного уровня.

В следующем раунде Кубка ЕГФ «Астраханочка» сыграет с немецким клубом «Букстехуде». Первая игра пройдёт 13 октября, ответная состоится 19 или 20 октября.