«Для сборной России это не результат». Борцы недобрали медалей на ЧМ-2019

В Нур-Султане, где проходит чемпионат мира по спортивной борьбе, завершился турнир «классиков». Российские борцы греко-римского стиля завоевали пять наград – два золота и три серебра. В олимпийских категориях завоёваны три награды и три лицензии в Токио-2020. Тренерский штаб явно рассчитывал на большее. Особенно после прошлогодней феерии в Будапеште, когда «классики» завоевали шесть золотых наград.

Наполовину от возможного

На чемпионате мира спортсмены боролись в десяти весовых категориях. В неолимпийских весах до 63 кг и 72 кг Степан Марянян и Абуязид Манцигов завоевали соответственно серебро и золото. Виталий Кабалоев (55 кг) и Адлан Акиев (82 кг) остались без наград.



Из шести возможных олимпийских лицензий сборная России смогла выиграть ровно половину. В категории до 97 кг всех соперников просто раздавил чемпион мира 2018 года Муса Евлоев, который последний раз проигрывал полтора года назад. Но его финальная схватка с Артуром Алексаняном из Армении, которая могла стать украшение турнира, не состоялась. Врачи сняли Алексаняна с поединка. Евлоев – чемпион мира, а его схватка с Алексаняном отложена до Олимпиады.

Миллионы за медали. Почему чемпионат мира будет особенным для борцов из России? Важны и олимпийские лицензии, и хорошие призовые. В 2018-м в Будапеште сборная России завоевала 10 золотых медалей. Сможем повторить?

Прошлогодние чемпионы мира в категориях до 60 кг и 67 кг Сергей Емелин и Артём Сурков подтвердили свой высочайший класс. В Нур-Султане они также пробились в финалы, гарантировав сборной олимпийские лицензии. Но решающие схватки проиграли. Емелин уступил японцу Кенитиро Фумите, а Сурков – олимпийскому чемпиону кубинцу Исмаэлю Борреро.



Евлоев, Сурков и Емелин – лидеры своих категорий в России, но олимпийский сезон в январе начнётся с нуля. Лицензии не именные, и каждому из них придётся отстаивать своё право на место в сборной.

Фото: РИА Новости

Провалы Власова и Семёнова

Неожиданно не только без медалей, но и без лицензий сборная России осталась в категориях до 77 кг и 130 кг.



Капитан команды, двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Роман Власов завершил борьбу на стадии 1/8 финала. Он уверенно поборол китайца Бин Яна и болгарина Даниэля Александрова. Но в третьей схватке уступил Асхату Дилмухамедову из Казахстана, не набрав ни одного балла. Его обидчик позже в полуфинале проиграл полуфинал и схватку за третье место, а Власов таким образом лишился шансов на олимпийскую лицензию.



Президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и главный тренер команды Гоги Когуашвили в один голос заявили, что проигрывают даже великие чемпионы, что Власов со своим тренером сделают правильные выводы и вновь выйдут на тот уровень, которого все ждут. В российской команде главный конкурент Власова – Александр Чехиркин, чемпион мира 2018 года.

Российские борцы недосчитались золота на первенстве мира. Сдаём позиции? В прошлом году и золотых медалей было больше, и вообще наград. Но турнир сборная России всё равно выиграла.

В супертяжёлом весе бронзовый призёр Олимпиады в Рио, чемпион мира Сергей Семёнов в первой же схватке потерпел поражение от иранца Амира Гасемимонджези. Тот в финал пробиться не сумел, и Семёнов не попал даже в утешительные схватки. По мнению Когуашвили, сравнивать прошлогоднего Семёнова с нынешним даже не стоит – настолько серьёзно упал уровень борьбы. Теперь тренерскому штабу предстоит разбираться с причинами.



В категории до 87 кг дебютант чемпионатов мира Александр Комаров попался на туше в схватке с Рустамом Ассакаловым, хотя вёл в счёте. Ассакалов в финал пробиться не сумел, и Комаров остался без возможности поучаствовать в утешительных схватках и побороться за олимпийскую лицензию.

В Токио через Будапешт и Софию

«Лицензии были для нас самым важным на этом турнире, но взяли мы их только три. Для кого-то и три мечта, но нас после феерического прошлогоднего выступления на чемпионате мира в Будапеште такой результат не может удовлетворить. Пусть это и особенный чемпионат мира, лицензионный — тут другая мотивация, другая подготовка, другой накал, но для сборной России это не результат», — заявил Гоги Когуашвили.



«Помимо добычи лицензий, а я не сомневаюсь, что с этим вопросом мы справимся, мы должны успешно подойти к Олимпийским играм. Очевидно, что сегодня уже другой ажиотаж, другая агрессия — всё это требует переоценки, пересмотра тренировочного процесса. Тренерский штаб это понимает, готовит меры. Убеждён, что к Токио команда подойдет в полной боевой готовности и в полном составе. Сегодня лучше, чем в Париже, но хуже, чем в Будапеште», — подчеркнул Михаил Мамиашвили.



На то, чтобы завоевать недостающие лицензии, у российских спортсменов будет две возможности. В марте 2020 года состоится континентальный отборочный турнир в Будапеште, а в апреле уже мировой отборочный турнир в Софии. Представить, что сборная России останется в какой-то категории без лицензии в Токио, очень сложно.