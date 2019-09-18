В Думе хотят признать рэп-баттлы видом спорта. Больше заняться нечем?

Рэп-баттлы предлагают признать официальным видом спорта. Причём столь экстравагантная идея пришла в голову не какому-нибудь продюсеру, а самому настоящему депутату Госдумы. Народный избранник от партии ЛДПР Василий Власов настроен решительно – он уже направил свою инициативу министру спорта Павлу Колобкову.



Теперь у главы огромного министерства по закону есть две недели, чтобы ответить деятельному депутату Власову. А что, у него же наверняка куча свободного времени за год до Олимпиады, можно и про рэп подумать.

24-летний депутат думает о молодёжи

На самом деле аргументация Василия Власова выглядит здраво. Молодой человек, ставший депутатом Госдумы РФ в 21 год (сейчас ему 24), ратует за развитие молодёжных дисциплин.



«Везде у нас со всех телеканалов политики говорят о том, чтобы поддерживать молодёжь. На всех молодёжных фестивалях у нас в основном ярко представлены три направления: воркаут, рэп-баттлы и брейк-данс», — говорит Василий.



Всё логично и безобидно, но только до предложения о признании рэп-баттлов официальным видом спорта. По той простой причине, что соревнования в чтении зарифмованного текста под бит никакого отношения к спорту не имеют. Даже как-то неловко, что в Государственной думе этого не понимают.

Хватит и брейк-данса

Движение рэп-баттлов достигло пика популярности без какой-либо государственной поддержки. Oxxxymiron и Гнойный стали героями молодёжи без упоминания на центральных каналах и прочих атрибутов «официального статуса». Удобно поддерживать что-то, когда это уже развито, популярно и приносит организатором прибыль.



Но дело даже не в этом. Считает депутат Власов, что рэп-баттлам требуется поддержка – имеет полное право. Но почему его запрос адресован в министерство спорта, а не в министерство культуры? С таким же успехом он мог обратиться в МИД или МЧС. Рэп-баттлы вполне могли бы стать гвоздём молодёжных Дельфийских игр России, втиснувшись в плотную программу где-то между «сольным народным пением» и «парикмахерским искусством».



Но только, ради бога, не надо никаких рэп-баттлов на Олимпиаде. Хватит нам и брейк-данса.

На Олимпиадах теперь будут танцевать. Большой спорт становится посмешищем? Брейк-данс – новый олимпийский вид спорта. Теперь ждём, когда на Играх появятся рэп-баттлы, а Гнойный станет олимпийским чемпионом?

На Олимпиадах уже была литература

При всей оригинальности и, называя вещи своими именами, абсурдности, идея Власова не нова. Возможно, вы удивитесь, но литература уже представлена на Олимпийских играх. С 1912 по 1948 год в программу Игр входили конкурсы искусств. Медали вручались в архитектуре, литературе, музыке, живописи и скульптуре, а первым олимпийским чемпионом по литературе стал основатель олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. Вероятно, депутат Власов тоже метит в историю.



Вообще, удивляться особо и нечему. Смелые и новаторские предложения – это фишка ЛДПР. Не обходят депутаты стороной и спорт. Чего только стоит инициатива о запрете на участие спортсменов в трёх и более Олимпиадах. Ту атаку на здравый смысл спортивному сообществу удалось отбить. Будем надеяться, что и в случае с рэп-баттлами победит адекватность.