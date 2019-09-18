В Думе хотят признать рэп-баттлы видом спорта. Больше заняться нечем?

Рэп-баттлы предлагают признать официальным видом спорта. Причём столь экстравагантная идея пришла в голову не какому-нибудь продюсеру, а самому настоящему депутату Госдумы. Народный избранник от партии ЛДПР Василий Власов настроен решительно – он уже направил свою инициативу министру спорта Павлу Колобкову.
Теперь у главы огромного министерства по закону есть две недели, чтобы ответить деятельному депутату Власову. А что, у него же наверняка куча свободного времени за год до Олимпиады, можно и про рэп подумать.
24-летний депутат думает о молодёжи
На самом деле аргументация Василия Власова выглядит здраво. Молодой человек, ставший депутатом Госдумы РФ в 21 год (сейчас ему 24), ратует за развитие молодёжных дисциплин.
«Везде у нас со всех телеканалов политики говорят о том, чтобы поддерживать молодёжь. На всех молодёжных фестивалях у нас в основном ярко представлены три направления: воркаут, рэп-баттлы и брейк-данс», — говорит Василий.
Всё логично и безобидно, но только до предложения о признании рэп-баттлов официальным видом спорта. По той простой причине, что соревнования в чтении зарифмованного текста под бит никакого отношения к спорту не имеют. Даже как-то неловко, что в Государственной думе этого не понимают.
Хватит и брейк-данса
Движение рэп-баттлов достигло пика популярности без какой-либо государственной поддержки. Oxxxymiron и Гнойный стали героями молодёжи без упоминания на центральных каналах и прочих атрибутов «официального статуса». Удобно поддерживать что-то, когда это уже развито, популярно и приносит организатором прибыль.
Но дело даже не в этом. Считает депутат Власов, что рэп-баттлам требуется поддержка – имеет полное право. Но почему его запрос адресован в министерство спорта, а не в министерство культуры? С таким же успехом он мог обратиться в МИД или МЧС. Рэп-баттлы вполне могли бы стать гвоздём молодёжных Дельфийских игр России, втиснувшись в плотную программу где-то между «сольным народным пением» и «парикмахерским искусством».
Но только, ради бога, не надо никаких рэп-баттлов на Олимпиаде. Хватит нам и брейк-данса.
На Олимпиадах уже была литература
При всей оригинальности и, называя вещи своими именами, абсурдности, идея Власова не нова. Возможно, вы удивитесь, но литература уже представлена на Олимпийских играх. С 1912 по 1948 год в программу Игр входили конкурсы искусств. Медали вручались в архитектуре, литературе, музыке, живописи и скульптуре, а первым олимпийским чемпионом по литературе стал основатель олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. Вероятно, депутат Власов тоже метит в историю.
Вообще, удивляться особо и нечему. Смелые и новаторские предложения – это фишка ЛДПР. Не обходят депутаты стороной и спорт. Чего только стоит инициатива о запрете на участие спортсменов в трёх и более Олимпиадах. Ту атаку на здравый смысл спортивному сообществу удалось отбить. Будем надеяться, что и в случае с рэп-баттлами победит адекватность.
- 18 сентября 2019
-
16:14
-
16:00
-
14:56
-
13:57
-
13:50
-
12:58
-
12:15
-
11:36
-
11:11
-
10:32
-
10:20
-
10:12
-
10:03
-
09:52
-
09:33
-
08:25
-
00:49
-
00:48
- 17 сентября 2019
-
23:49
-
23:37
-
23:00
-
22:37
-
22:10
-
21:43
-
21:19
-
21:03
-
20:28
-
20:18
-
20:13
-
19:51
-
19:38
-
19:38
-
18:35
-
18:20
-
17:58