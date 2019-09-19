«Дзюба, сори». Почему сборная России войдёт в историю на Кубке мира

«Артём, сори, но мы уже не можем делать замены в составе», — так ответили в «твиттере» сборной России Артёму Дзюбе на его желание поехать на Кубок мира. И попутно попросили «Зенит» отпустить своего форварда на Кубок европейских наций.

По регби…

Самый крутой турнир после ЧМ по футболу и Олимпиады

20 сентября в Японии стартует турнир, который многие считают третьим по популярности спортивным событием в мире после футбольного мундиаля и летних Олимпийских игр. Девятый в истории Кубок мира по регби собрал в Стране восходящего солнца 20 лучших сборных планеты, которые в течение полутора месяцев будут сражаться за Кубок Уильяма Вебба Эллиса. Если верить легенде, именно Эллис во время футбольного матча схватил мяч в руки и побежал с ним вперёд, придумав таким образом новый вид спорта.

Спустя 200 лет изобретение английского бунтаря распространено во всём мире, а в странах Океании, Великобритании и Южной Африки регби давно стало религией. В России аудитория, пожалуй, самого мужского вида спорта пока невелика, но предстоящий Кубок мира способен это изменить. Сборная России во второй раз в истории пробилась на суперпрестижный турнир и сделает всё, чтобы влюбить страну в регби.



Для наших мужиков даже одна победа станет сродни чемпионству.

Грандиозный скандал в квалификации

Впервые сборная России выступила на Кубке мира по регби в 2011 году. Тогда наша команда проиграла все четыре встречи в группе, зато смогла навязать борьбу американцам и заработала первое в истории очко на Кубках мира. По правилам регби для этого необходимо проиграть с разницей не более семи очков. В 2015 году отобраться на главный турнир нашей команде не удалось, и вот спустя восемь лет «медведи» возвращаются на арену сражения лучших команд планеты, чтобы снова переписать историю.



Путь сборной России на Кубок мира оказался тяжёлым и даже скандальным. В европейском отборочном турнире наша команда стала третьей, уступив Румынии и Испании. По идее, на этом на мечтах о поездке в Японию можно было поставить крест. Но в Федерации регби России решили, что раз не получилось завоевать путёвку на поле, то надо пробовать сделать это в суде. Поводом для подачи иска в Международный союз регби стали нарушения регламента в части о натурализованных игроках, допущенные соперниками. Выяснилось, что за сборную Румынии в квалификации играл регбист из королевства Тонга, а в составе испанской команды было два француза, заигранных ранее за молодёжку «трёхцветных». Нарушили правила и бельгийцы.



Комитет по спорам в мае 2018 года жёстко наказал провинившиеся команды, сняв с Румынии 30 очков, а с Испании – 40. В итоге обе сборные ушли в минус, а российская команда с третьего места переместилась на первое, автоматически став участником чемпионата мира.

Кого Россия может победить

Вообще, натурализация в регби достигла серьёзных масштабов. На предстоящем чемпионате мира каждый пятый игрок будет выступать не за ту страну, в которой родился. Натурализованные регбисты есть в 18 из 20 команд-участниц турнира. Исключение составляют Россия и Уругвай. А вот лидирует по числу легионеров соперник наших мужиков по группе А сборная Самоа. В её составе только 13 уроженцев острова из 33 игроков в заявке. По мнению специалистов и букмекеров, именно в матче с самоанцами у России лучшие шансы одержать историческую победу. Правда, и в этом противостоянии абсолютным фаворитом будет соперник.



Несмотря на статус аутсайдера группы, у сборной России будет почётная и важная роль, которая гарантирует ей место в истории турнира. Именно нашим парням выпало право сыграть в матче открытия Кубка мира — 2019. Основную мощь сборной Японии составляют натурализованные игроки, которых в составе почти половина. Победить хозяев Кубка на глазах у переполненного стадиона – мечта, которой вряд ли суждено воплотиться в жизнь. Но показать характер и навязать «храбрым цветам» борьбу на их территории сборная России способна.



Помимо Самоа и Японии в группу А попали две команды из европейской элиты. Сборная Ирландии возглавляет мировой рейтинг и считается теневым фаворитом соревнований. Шотландцы котируются ниже, но вполне могут выйти в четвертьфинал. Вероятно, борьба за второе место в группе, дающее право играть в плей-офф, развернётся между Японией и Шотландией.

Дзюба не прошёл в состав

Сборная России в рамках подготовки к Кубку мира провела серию тестовых матчей, в которых разгромно проиграла Италии, а также уступила клубам из Англии и Ирландии. Несмотря на неудачи в контрольных встречах и сложную группу, федерация верит в то, что сборной России удастся-таки добыть историческую победу. Объективно это будет сделать очень тяжело, но главное не терять оптимизма. Этому, кстати, у сотрудников регбийной федерации стоит поучиться.



Например, после шутки Артёма Дзюбы о том, что он готовится к предстоящему Кубку мира, в «твиттере» федерации регби написали: «Артём, сори, но мы уже не можем делать замены в составе. Но на место столба или фланкера к Кубку европейских наций в феврале можем забронить местечко. «Зенит», отпустите парня на неделю-другую?».

Кто приехал за титулом

Если для сборной России само попадание на Кубок мира уже грандиозное событие, то целый ряд команд отправился в Японию с реальными надеждами на медали. Безоговорочным фаворитом Кубка мира будет сборная Новой Зеландии. «Олл Блэкс» имеют все шансы стать первой командой в истории, победившей на трёх розыгрышах Кубка мира кряду. Сборные Англии и ЮАР испытывают некоторые проблемы с составом, но даже при этом расцениваются как претенденты на титул. Чуть менее высокие шансы у сборных Ирландии, Уэльса и Австралии. Среди остальных команд выделяются французы и аргентинцы, но их попадание на пьедестал скорее станет сюрпризом.



Да, сборная России не может конкурировать с сильными регбийного мира, но, во-первых, наши парни в любом случае заслуживают поддержки, а во-вторых, достаточно посмотреть несколько матчей, чтобы понять, насколько это крутой и интересный вид спорта. Попробуйте, и вы не пожалеете!