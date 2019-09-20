«Я возьму эту «мёртвую» команду». Откуда в сборной России столько сумасшедших?

Писать об успехах своих всегда легко и приятно. В столице Казахстана Нур-Султане продолжается предолимпийский чемпионат мира по трём видам борьбы (вольной, греко-римской и женской), и после двух его третей сборная России даёт много информационных поводов о ней рассказать: есть исторические рекорды, невероятные возвращения и, конечно же, много медалей. Но наш человек не может просто радоваться хорошим новостям – ему всегда надо найти какой-то подвох. Спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко пытается не поддаваться этому соблазну.

Вот несколько примеров. Сборная России по греко-римской борьбе подтвердила свою мощь: на этом чемпионате мира в десяти весовых категориях у нас – пять финалистов, из них двое уезжают с золотыми медалями. В очередной раз первое общекомандное место – как по медалям, так и по очкам. Причём если не брать аномальные шесть побед на ЧМ-2018 в Будапеште (все уже тогда понимали, что сошлись слишком много звёзд, и следующего такого раза придется ждать долго), то этот результат – лучший с начала этого века.

Российские борцы в греко-римском стиле выиграли общий зачёт чемпионата мира

Иными словами, борцы-классики в очередной раз показали, что в своей нынешней инкарнации они – одна из сильнейших борцовских сборных за всю новейшую российскую историю. Это, конечно, громкие слова, но таков, извините, результат на табло. Но что мы слышим в комментариях? А то, что выступили так себе, средненько. Маловато, оказывается, олимпийских лицензий взяли – всего три в шести весах. Хотя много раз говорилось и подтверждалось на практике, что эти так называемые «лицензии» – фикция, обманка. Те, кто через год будут готовы на олимпийскую медаль – без всяких проблем возьмут эту лицензию в одном из нескольких отборочных турниров. И наоборот: было десятки случаев, когда уверенно получивший эту лицензию на предолимпийском чемпионате мира, проваливал Олимпиаду.

Быстро мы, однако, забываем плохие времена. Это называется – зажрались. Головокружение от успехов.

«Флаг верните!». Могучая сборная России снова бьёт недосягаемые рекорды Этим парням не может помешать никто. Даже грузинский священник, неистово болеющий за своих.

У сборной России по женской борьбе этих самых лицензий еще меньше – всего одна. Но говорить о неудаче в этом контексте просто кощунственно. Сразу три спортсменки этой команды вышли в Нур-Султане в финал – и две из них выиграли. Еще никогда с момента начала выступлений на чемпионатах мира (то есть, с дебюта в 1991 году сборной СССР) наши женщины не одерживали больше одной победы. А могло бы вчера быть и три – если бы Любовь Овчарова, ведя по ходу финала категории до 59 кг шесть баллов, не допустила бы единственную ошибку и не легла бы на лопатки.

Сборная России впервые завоевала два золота ЧМ в женской борьбе

Да, сейчас эти успехи в неолимпийских весах, ну и что? За два предыдущих чемпионата мира у нас была лишь одна медаль (не золотая, а вообще) – и, казалось, что мы в том месте, откуда нет возврата. Новый главный тренер сборной России Магомед Алиомаров, приступивший к работе всего полгода назад и привлекший к сотрудничеству болгарских специалистов, дал после окончания соревнований интервью-бриллиант, правда, большая его часть рассчитана на людей в теме, не станем вас мучить. Но там был эпизод, который нельзя пропустить: с неподражаемым кавказским колоритом и акцентом Алиомаров рассказал, как он брал эту «мертвую» команду. «Мне сказали: нужно быть сумасшедшим, чтобы пообещать реанимировать женскую борьбу». А я ответил: «Считайте, что этот сумасшедший – я».

Посмотрите этот монолог тренера – и улыбнитесь доброй улыбкой. Это тренер в редкий момент счастья от хорошо сделанной работы.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В этой же команде есть и другая фигура, которая вполне могла бы назвать себя сумасшедшей – первая и единственная наша олимпийская чемпионка в женской борьбе Лондона-2012 Наталья Воробьёва. После той победы думалось, что её ждёт долгая и счастливая жизнь в спорте – всего 21 год, уникальная техника, физические данные и психологическая устойчивость. Но получилось, как в анекдоте про Марата Сафина, которому бог сказал: «Когда тебе иногда будет нравится теннис, то будешь играть, как я». Воробьёвой не так часто стала нравится борьба и тренировки – и понять её можно: в конце концов, у молодой красивой девушки могут быть и другие цели, чем круглогодично торчать в спортзале. Но спорт обычно в таких случаях, чуть подождав, устраивает холодную месть. На Олимпиаде-2016 в Рио россиянка уверенно вела в финале, полностью контролировала ситуацию, а затем нелепо попалась на контрприём на последних секундах.

Фото: Евгений Слюсаренко, «Чемпионат»

После той Олимпиады все, и она сама в первую очередь были уверены, что на ковре ноги её больше не будет. Сама Воробьёва рассказывает, что после Рио устроила распродажу всей борцовской экипировки и первое время – после того, как всё-таки решила вернуться – тренировалась, в чём придется. Вернуться было действительно сумасшествием – почти в 28 лет после рождения ребенка и двух полностью пропущенных сезонов. Разница между «той» и «этой» Воробьёвой наглядно видна даже в инстаграме: теперь там не только «девачковые» фото, но и объявления о сборе средств в поддержку затопленного Тулуна (спортсменка родом из этого сибирского города)

И теперь уже сумасшедшим кажутся те, кто не верит, что через год Воробьёва будет одной из главных претенденток на олимпийскую победу.