«Боролся в память жертв Беслана». Там вырос новый чемпион мира

Всего за два сезона борец вольного стиля Заурбек Сидаков, выступающий в категории до 74 кг, превратился в одну из главных олимпийских надежд России. В субботу, 21 сентября, на чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане (Казахстан) 23-летний представитель Северной Осетии почти зеркально повторил свой прошлогодний путь: сначала победил американца Джордана Барроуза, а затем итальянца кубинского происхождения Франка Чамисо. Оба – неоднократные чемпионы мира, Барроуз так вообще – олимпийский чемпион-2012. Говоря иначе, Сидаков обыграл главных соперников два раза подряд на главных стартах сезона. Если это не главный фаворит Олимпиады, то назовите другого, мы послушаем.

После победы на чемпионате мира-2018 в Будапеште спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко максимально подробно расписал путь Сидакова: и про тренировки в Беслане, куда родители не хотели его отпускать после трагедии, и про путь к первым победам, и про то, на плечах каких гигантов стоит этот парень. Почитайте, это теперь совершенно точно мировая звезда из России (о которой в самой стране, правда, будут знать лишь избранные – ну, к этому не привыкать).

«Родителей так напугал Беслан, что они перестали отпускать на тренировки» А перед чемпионатом мира тренер сборной выгонял его — будущего победителя — из зала. Почему?

Собственно, окружившие его журналисты спрашивали примерно о тех же темах. Сидаков с российским флагом на плечах подробно отвечал. Признаться, это было одно из немногих интервью россиян на этом чемпионате мира, которое хочется цитировать чуть более расширенно, чем в формате новости. Там и про Беслан, и про зачем-то вскрытую хакерами страничку в инстаграме, и про традиционную газировку после победы.

Шёл на финал как на войну

«Уффф… (с трудом выдыхает). Все, отдышался, могу говорить. Вчера вечером после победы над американцем Барроузом, одним из главных моих соперников, пришёл в номер и думаю: «Одна схватка. Всего лишь одна схватка. Надо потерпеть и отдать всё. Ради этого ты сюда и приехал». Чамисо – опытный, знаменитый борец, уважаю его. Настраивался перед выходом с ним на ковёр как на войну, понимал, что легко не будет, придётся для победы умирать. Так и получилось – всего 5:2, по ходу даже проигрывал 1:2. Выкладывался, как мог, слушал тренеров, и с божьей помощью всё получилось. Теперь я его побеждал трижды, он меня однажды. Но это ничего не значит, следующий раз начнём с нуля»

Легенда и депутат Госдумы снова секундировал в финале

«Как и в прошлом году, на финал мне вышел секундировать Арсен Сулейманович Фадзаев, легендарный борец, депутат Госдумы. Почему только на финал? Потому что все предварительные поединки вчера он с телефоном в руках снимал. Никому не хотел доверять это ответственное дело. А вот перед решающим поединком сказал, что надо как в прошлом году попробовать, не надо ничего менять. В общем после того, как судья поднял руку, он был первым, кому я прыгнул в объятия. Хотя рядом был главный тренер Дзамболат Ильич Тедеев, не поручусь, что не он стал первым (смеётся). Не могу скрывать эмоции, да и не хочу, если есть хороший повод»

Где мой пояс? Неужели мне всё приснилось?

«В прошлом году, когда стал первый раз чемпионом мира, то очень сильно радовался. Помню, как заснул вечером, часа в четыре утра проснулся и вдруг подумал: «Неужели это мне приснилось всё?!». Начал в темноте лихорадочно искать пояс, только когда нашёл, успокоился. Сейчас, думаю, буду поспокойнее – пояса поясами, а впереди главный старт жизни – Олимпиада».

Я вырос в Беслане, всё помню и ничего не забуду

«Хотел бы посвятить эту победу всем жертвам теракта в Беслане 15 лет назад. Можно сказать, я боролся ради всех жертв, всех погибших и пострадавших в этом чудовищном теракте. Я вырос там, там начинал тренироваться, для меня Беслан – маленькая родина, я всё помню и ничего не забуду. Когда были недавние траурные мероприятия, я сказал себе: «Буду бороться ради этих людей. Я стану чемпионом мира и посвящу победу им». Это было моей главной мотивацией сейчас».

Праздничная кола в холодильнике уже ждёт

«Олимпиада? Не задавайте мне таких вопросов, пожалуйста. Я живу сегодняшним днём. Для начала надо как следует отпраздновать эту победу. Наверное, до утра посижу с друзьями. Точно себе позволю колу – мы, борцы, её очень любим. В холодильнике в номере газировка уже ждет. Правда, стоит сказать, что я могу себе её позволить и в обычные дни. И гамбургер могу съесть, если сильно приспичит. Вес никогда не гонял, считаю, что это вопрос постоянной дисциплины и соблюдения режима. От редких послаблений ничего страшного не случится, зато себя психологически комфортнее чувствуешь. Ну, выпил я колу позавчера – сегодня выиграл чемпионат мира».

Зачем хакерам мой инстаграм?

«У меня инстаграм «хакнули» недавно. Не знаю, кому он был нужен? Ладно, это не самое важное в жизни, я всё равно там редко бывал и почти ничего не публиковал»