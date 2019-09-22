«Вы собрались наше золото отдать?!» Как тяжело побеждали российские гимнастки

В Баку на чемпионате мира по художественной гимнастике сборная России выиграла золотые медали в обоих олимпийских видах программы – личном и командном многоборье. Итоги блестящего выступления наших девушек специально для «Чемпионата» подвела 13-кратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро Яна Кудрявцева.

– Какой из финалов многоборья получился более драматичным – личный или командный?

– Сложно сравнивать. И там, и там пришлось поволноваться. У девочек в группе не очень хорошо всё сложилось после первого вида. Но во время второго упражнения они выдали что-то фантастическое. Оценку в 30 баллов просто так никто не поставит. Дина и Арина тоже допустили небольшие ошибки, зато в концовке всё было совершенно спокойно, как и должно быть.

– Когда Дина в первом же выходе в многоборье уронила булаву, наверное, у всех, кто болел за сборную России, что-то перевернулось?

– Конечно! Было страшно, что флаг России не будет поднят выше всех. Конечно, сестру страховала Арина, но всё равно. Ставки же больше были на Дину. Я даже не представляю, что творилось в тренировочном зале после этого, как их настраивали и готовили.

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– У вас в карьере были подобные ситуации? Что обычно говорит Ирина Александровна?

– На чемпионате мира в Киеве в 2013-м именно такое и было. Тогда и я, и Рита Мамун плохо сделали первый вид, лидерство захватила украинка Аня Ризадтинова. Ирина Александровна тогда не просто говорила, а кричала: «Вы что, собрались наше золото отдать?!» Я считаю, что она всё правильно сделала, привела нас в чувство, донесла, что мы проигрываем, а это не отдельный вид, а многоборье. Уверена, что Дине с Ариной тоже несладко пришлось.

– Арина могла побороться со своей сестрой за победу?

– Вполне. Если бы сделала на свой максимум ещё один вид, а не только заключительные булавы. Ей ещё есть над чем работать. Она была очень близка к первому месту.

– Вы сказали, что ставка делалась на Дину. Всегда ли лидера выделяют?

– В команде нам постоянно говорили, что все равны, первых номеров нет и быть не может. Но всё же лидера чуть-чуть выделяют.

– По сравнению с прошлым годом программы ещё больше усложнились?

– Да. Сейчас очень жёсткие правила: шага не успеваешь ступить, как надо бросать предмет, что-то делать. Даже по сравнению с прежним олимпийским циклом, в котором я выступала, это в тысячу раз сложнее. Сейчас у спортсменок должна быть какая-то нереальная координация. Всё направлено на сложность – чем она выше, тем и оценка выше.

– Вы можете представить себя в современной гимнастике?

– Могу, ведь с координацией у меня никогда проблем не было. Просто надо было потренироваться немного. Мне было бы сложнее, если бы было больше элементов, поскольку они не были моим коньком. А вот всякие «штучки-дрючки», как выражается Ирина Александровна, я бы смогла сделать.

– Какая гимнастика вам ближе – та, что была даже четыре года назад или сейчас?

– Зрителям, как мне кажется, больше по душе то, что происходит сейчас, программы с большой сложностью. Мне, как и остальным болельщикам, очень интересно на это смотреть. Но при этом не могу сказать, что за время моей карьеры было легко – тоже постоянно пахали, хоть и не было такого количества бросков.

– Действительно ли новые правила диктуют появление гимнасток новой формации?

– Безусловно. Например, в сборной Украины всегда были красивые длинноногие девушки. Их лидер Влада Никольченко именно такая. С ногами такой длины тяжело выступать и показывать высокую сложность. Им действительно сложно с новыми правилами, у них медленная, красивая гимнастика прежних лет с потрясающими перекатами. Возможно, когда-то что-то изменится. А вот кому удобны новые правила, так это израильтянке Линой Ашрам – невысокой, шустрой. У неё очень сложные программы, которые она легко выполняет.

– Она достойная конкурентка для россиянок?

– Очень достойная. Который год уже она на высоком уровне, и с каждым годом показывает всё более зрелые и сильные выступления. Мне нравится её уверенность. Линой заставляет наших девочек постоянно держать себя в тонусе, шагать вперёд, придумывать что-то новое. Гораздо интереснее выступать, когда есть конкурентки, чем расслабленно выходить на ковёр, зная, что всё равно будешь первой. Это и для вида спорта намного лучше.

– Настолько плотная борьба в командном многоборье – это заслуга соперниц или наши девушки позволили так к себе приблизиться?

– Вообще, в командных турнирах было время, когда мы долго не могли выиграть чемпионат мира. Борьба и тогда была очень близкая. Тогда были итальянки на высочайшем уровне, сейчас японки и болгарки. Соперницы подтянулись, они же не стоят на месте. Но я уверена, что к Олимпиаде все помарки и недочёты будут исправлены. Как обычно, подготовка начнётся за месяц, когда тренироваться придётся в два раза больше, чем до этого. Тренеры обязательно подведут всю команду к Токио на пике формы. Иначе и быть не может.