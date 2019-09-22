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Яна Кудрявцева оценила выступление сестёр Авериных на ЧМ-2019 в Баку

Яна Кудрявцева оценила выступление сборной России
Андрей Шитихин
«Вы собрались наше золото отдать?!» Как тяжело побеждали российские гимнастки
Яна Кудрявцева оценила выступление сборной России на чемпионате мира. После неудачного первого вида за золото пришлось по-настоящему биться.
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В Баку на чемпионате мира по художественной гимнастике сборная России выиграла золотые медали в обоих олимпийских видах программы – личном и командном многоборье. Итоги блестящего выступления наших девушек специально для «Чемпионата» подвела 13-кратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро Яна Кудрявцева.

– Какой из финалов многоборья получился более драматичным – личный или командный?
– Сложно сравнивать. И там, и там пришлось поволноваться. У девочек в группе не очень хорошо всё сложилось после первого вида. Но во время второго упражнения они выдали что-то фантастическое. Оценку в 30 баллов просто так никто не поставит. Дина и Арина тоже допустили небольшие ошибки, зато в концовке всё было совершенно спокойно, как и должно быть.

– Когда Дина в первом же выходе в многоборье уронила булаву, наверное, у всех, кто болел за сборную России, что-то перевернулось?
– Конечно! Было страшно, что флаг России не будет поднят выше всех. Конечно, сестру страховала Арина, но всё равно. Ставки же больше были на Дину. Я даже не представляю, что творилось в тренировочном зале после этого, как их настраивали и готовили.

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– У вас в карьере были подобные ситуации? Что обычно говорит Ирина Александровна?
– На чемпионате мира в Киеве в 2013-м именно такое и было. Тогда и я, и Рита Мамун плохо сделали первый вид, лидерство захватила украинка Аня Ризадтинова. Ирина Александровна тогда не просто говорила, а кричала: «Вы что, собрались наше золото отдать?!» Я считаю, что она всё правильно сделала, привела нас в чувство, донесла, что мы проигрываем, а это не отдельный вид, а многоборье. Уверена, что Дине с Ариной тоже несладко пришлось.

– Арина могла побороться со своей сестрой за победу?
– Вполне. Если бы сделала на свой максимум ещё один вид, а не только заключительные булавы. Ей ещё есть над чем работать. Она была очень близка к первому месту.

– Вы сказали, что ставка делалась на Дину. Всегда ли лидера выделяют?
– В команде нам постоянно говорили, что все равны, первых номеров нет и быть не может. Но всё же лидера чуть-чуть выделяют.

– По сравнению с прошлым годом программы ещё больше усложнились?
– Да. Сейчас очень жёсткие правила: шага не успеваешь ступить, как надо бросать предмет, что-то делать. Даже по сравнению с прежним олимпийским циклом, в котором я выступала, это в тысячу раз сложнее. Сейчас у спортсменок должна быть какая-то нереальная координация. Всё направлено на сложность – чем она выше, тем и оценка выше.

– Вы можете представить себя в современной гимнастике?
– Могу, ведь с координацией у меня никогда проблем не было. Просто надо было потренироваться немного. Мне было бы сложнее, если бы было больше элементов, поскольку они не были моим коньком. А вот всякие «штучки-дрючки», как выражается Ирина Александровна, я бы смогла сделать.

– Какая гимнастика вам ближе – та, что была даже четыре года назад или сейчас?
– Зрителям, как мне кажется, больше по душе то, что происходит сейчас, программы с большой сложностью. Мне, как и остальным болельщикам, очень интересно на это смотреть. Но при этом не могу сказать, что за время моей карьеры было легко – тоже постоянно пахали, хоть и не было такого количества бросков.

– Действительно ли новые правила диктуют появление гимнасток новой формации?
– Безусловно. Например, в сборной Украины всегда были красивые длинноногие девушки. Их лидер Влада Никольченко именно такая. С ногами такой длины тяжело выступать и показывать высокую сложность. Им действительно сложно с новыми правилами, у них медленная, красивая гимнастика прежних лет с потрясающими перекатами. Возможно, когда-то что-то изменится. А вот кому удобны новые правила, так это израильтянке Линой Ашрам – невысокой, шустрой. У неё очень сложные программы, которые она легко выполняет.

– Она достойная конкурентка для россиянок?
– Очень достойная. Который год уже она на высоком уровне, и с каждым годом показывает всё более зрелые и сильные выступления. Мне нравится её уверенность. Линой заставляет наших девочек постоянно держать себя в тонусе, шагать вперёд, придумывать что-то новое. Гораздо интереснее выступать, когда есть конкурентки, чем расслабленно выходить на ковёр, зная, что всё равно будешь первой. Это и для вида спорта намного лучше.

– Настолько плотная борьба в командном многоборье – это заслуга соперниц или наши девушки позволили так к себе приблизиться?
– Вообще, в командных турнирах было время, когда мы долго не могли выиграть чемпионат мира. Борьба и тогда была очень близкая. Тогда были итальянки на высочайшем уровне, сейчас японки и болгарки. Соперницы подтянулись, они же не стоят на месте. Но я уверена, что к Олимпиаде все помарки и недочёты будут исправлены. Как обычно, подготовка начнётся за месяц, когда тренироваться придётся в два раза больше, чем до этого. Тренеры обязательно подведут всю команду к Токио на пике формы. Иначе и быть не может.

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