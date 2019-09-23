Событие нового времени. В Москве завершилась Спартакиада «Моспром»

В субботу, 21 сентября в «Лужниках», несмотря на прохладную осеннюю погоду, было шумно и многолюдно: там весь день гремел финал мощной столичной Спартакиады «Моспром».

Само по себе словосочетание «спартакиада промышленников» вроде бы запылилось и заросло паутиной ещё с советских времён. Спортсмены в одинаковых белых майках, строгие чиновники в шляпах и костюмах, призывы выполнить и перевыполнить трудовой и медальный план…

Забудьте! Всё это осталось в прошлом веке. В новое время почти всё уже по-другому. Сам спорт и борьба за первое место, разумеется, за годы не изменились, зато появились молодые зрители, технологичные развлечения и даже Тимати на сцене. Вот такая современная Спартакиада!

В 2019 году в Москве впервые за много лет возникла идея возродить формат спортивных соревнований между командами предприятий и вузов, имеющих отношение к промышленности. Противников у неё не нашлось, зато сторонников – множество. Цифры впечатляют: в турнире приняли участие почти три тысячи спортсменов из порядка 100 предприятий и 14 вузов.

«Знаете, идея мероприятия возникла спонтанно, – отметил Александр Владимирович Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. – Мы постоянно находимся в контакте с промышленными предприятиями и долго думали, как помимо рабочей атмосферы создать праздник, на который работники предприятий могли бы прийти, отдохнуть и в нерабочей обстановке познакомиться друг с другом. У нас ведь даже работники предприятий, работающих в смежных отраслях, зачастую не знают друг друга, а благодаря этой Спартакиаде они объединились и, по нашим данным, уже начали взаимодействовать».

На протяжении всего лета в столице проходили отборочные турниры по шести видам спорта: волейболу, мини-футболу, стритболу, лёгкой атлетике, настольному теннису и шахматам. Лучшие команды пробились в финал соревнований, который как раз и проходил в сентябре в «Лужниках». Итоги соревнований подводились и в общекомандном зачёте, и в отдельных видах спорта.

Организаторы подготовили на территории главного спортивного комплекса Москвы не только площадки для самих спортсменов, но и множество активностей для зрителей и болельщиков. Батуты и классики для тех, кто помладше, дартс и настольный футбол – для тех, кто постарше. Кроме того: мини-гольф, кроссфит, весёлые старты, 3d-камеры – всего и не перечислить.

Одной из изюминок Спартакиады для её участников и простых болельщиков были мастер-классы со звёздами отечественного спорта. В «Лужники» были приглашены: именитый советский и российский футболист Александр Мостовой, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, а также чемпион Европы и вице-чемпион мира по баскетболу Никита Моргунов.

Карпов в рамках мастер-класса провёл сеанс одновременной игры на шести досках. И, несмотря на то, что везде играл белыми, ни одной партии не выиграл. 40-минутная пауза перед финальными матчами, отведённая на поединок с гроссмейстером, пролетела очень быстро. На трёх досках Карпов получил преимущество, ещё на трёх позиция была потенциально ничейной.

«Уровень был довольно высокий. Видно, что среди участников соревнований много турнирных бойцов, прекрасно знающих теорию. По-моему сегодня несколько человек знало теорию лучше, чем я, – заметил чемпион мира. – Ощущения от всего события исключительно позитивные. Форма соревнований, которую мы возвращаем, не новая, но очень важная и нужная. Замечательно, что мы вспомнили о формате спартакиад. Командные соревнования имеют свой дух, свою специфику. Команда, более сильная духом, может побеждать более сильную по составу команду. Я и сам это хорошо помню, как участник Спартакиад. Это мы наблюдали и сегодня».

На футбольном поле тем временем центром внимания был Александр Мостовой. «На меня ставку не делайте, потому что я давно не играл», – пошутил футболист со спортсменами, пришедшими на его мастер-класс. Первые пять минут ушли на фотографирование, затем – разминка, работа с мячом, удары по воротам. И даже короткий дождь не испортил футболистам настроение.

Никита Моргунов тоже показывал хитрости работы с мячом – его мастер-класс был даже популярнее, чем у Мостового. Жаль только всё тот же дождь баскетболистам помешал.

«Побольше бы таких турниров, – пожелал Моргунов. – Не только профессиональные спортсмены должны соревноваться, но и граждане, занимающиеся спортом на любительском уровне. Здесь столько народу! И все желают достичь определённых спортивных целей, победить. Можно только всем им позавидовать, поскольку они стали участникам столь масштабного мероприятия».

После мастер-классов на всех спортивных объектах вновь развернулись жарки баталии – начались финалы. В соревнованиях по стритболу интрига жила до последних секунд, а в итоге команда ОАО «ВНИПИнефть» со счётом 9:6 сломила сопротивление «Газпромнефти-МНПЗ».

«Мы очень ждали этого финала. В полуфинале победили команду, которой проиграли на прошлом турнире, а потому рассчитывали на победу. Настраивались, эмоционально готовились и смогли добиться результата! Жаль, что дождь чуть-чуть всё подпортил, но мы справились», – рассказал о своих впечатлениях от финального матча капитан команды победителей Евгений Шумский.

«Организация приятно удивила. И заехать на машине можно было, и были сотрудники, которые всегда помогали, дружелюбно и ответственно относились к нашим просьбам и вопросам. Удивило и питание: завтрак, обед, чаю можно было попить. Так что всё было отлично».

Команда АО «Газпромнефть-МНПЗ», уступив в стритболе, выиграла футбольный турнир. Там решающее противостояние с ФГУП «НПЦАП» тоже получилось весьма напряжённым.

«Полуфинал и финал выдались непростыми, в полуфинале мы вообще волевую победу одержали. В целом достойно выступили: ехали за первым местом, его в итоге и заняли. Уровень организации достойный. Спортивный уровень хороший. Единственное – с награждением чуть затянули, но в целом всё отлично. Как нам Мостовой? На мастер-класс с ним мы не успели, встретили его после, узнали, сфотографировались», – рассказал Руслан, капитан футбольной команды победителей.

Именно сборная АО «Газпромнефть-МНПЗ» в итоге и стала первой в общем зачёте турнира. Команда к победе в футболе добавила первые места в волейболе и настольном теннисе, а ещё стала второй в шахматах. Поэтому и конкурентов обошла намного. На втором месте – ФГУП «НПЦАП», третье место заняли сотрудники ОАО «ВНИПИнефть». Что касается студентов вузов, то там в тройку вошли: РХТУ, МАДИ и МИРЭА – Российский технологически университет.

Подводя итоги турнира, Александр Прохоров отметил главное – решение сделать Спартакиаду «Моспром» ежегодной уже принято. Дело осталось за малым: понять, какие виды спорта добавить в программу, каких звёзд позвать на сцену, а каких – на спортивные площадки. По словам Прохорова в этом году хотели позвать ещё и хоккеиста Александра Овечкина. Есть большие планы уже и на следующий год: «Может быть, приедет Хабиб. Переговорим».

Сразу после финалов эпицентр событий был перенесён на главную сцену, где награждали чемпионов и наслаждались выступлениями звёзд шоу-бизнеса: Тимати, Елены Темниковой, Тимы Белорусских, Нюши, Бьянки и других. Среди зрителей были сплошь молодые люди. И наверняка, многие, вдохновившись награждением, захотят в следующем году попасть на сцену сами.