Чемпионы России могли не успеть на матч Лиги чемпионов. Виновата авиакомпания

Проблемы начались до матча

«Чеховские медведи» столкнулись со сложностями ещё перед стартовым свистком матча Лиги чемпионов с датским клубом ГОГ. Российские гандболисты не сумели вовремя добраться до города Оденсе, где должна была пройти игра. Дело в том, что аэропорт Биллун не связан с Москвой прямыми рейсами, поэтому «Медведям» пришлось лететь с пересадкой в Германии. Однако рейс немецкой авиакомпании прибыл во Франкфурт с опозданием, и на стыковку наши гандболисты не успели.

На ближайший рейс билетов не было, поэтому пришлось заселяться в гостиницу и ждать подходящего варианта. В итоге в Данию команда полетела утром в день игры и прибыла в Оденсе всего за несколько часов до начала матча. Ни о какой предматчевой тренировке, конечно, речи уже не шло. Поездка до не столь далёкой Дании заняла более суток, так что выходить на паркет пришлось в экстремальных условиях.

Быстрое начало датчан

«Чеховские медведи» отлично начали групповой этап Лиги чемпионов, обыграв мощную «Вислу» в первом матче, поэтому особенно обидно, что случился такой форс-мажор при подготовке к следующей встрече. Но такое в жизни случается, и не было никаких сомнений, что российские гандболисты выйдут на игру против ГОГа с максимальным настроем.

Аншлага в Дании не было, но зрителей было много, и поддерживали они своих очень громко. Хозяева всегда играют в быстрый гандбол, так что вполне логично, что с первых минут они побежали вперёд как ужаленные. В нескольких эпизодах «Медведей» спасал главный герой матча с «Вислой» Дмитрий Павленко, но и он всё же был не всесилен. ГОГ к шестой минуте повёл со счётом 4:2, а россияне могли сетовать на слабую реализацию.

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Проблемы с реализацией

Подопечные Владимира Максимова не могли забить более шести минут. Если бы не Павленко, счёт мог бы вырасти до совсем крупного. Необходимо было успокоиться и забить хотя бы один мяч. Тренерский штаб «Чеховских медведей» взял паузу, во время которой прозвучала фраза о том, что мяч в воротах датчан должен оказаться как можно скорее. И он оказался. Роман Остащенко наконец-то прошил вратаря ГОГа – 3:5.

К сожалению, глобальных изменений в игре не произошло. Датчане не позволили россиянам приблизиться в счёте. Классно играл вратарь ГОГа Сёрен Андреасен, которому, к слову, 45 лет! Несмотря на возраст, он был в полном порядке в первой половине тайма. Преимущество датчан в два-три мяча держалось очень долго, а к 25-й минуте оно увеличилось до пяти мячей – 17:12. Всему виной две быстрые атаки хозяев.



Не ладилась игра у Дмитрия Корнева. С левого фланга «Медведям» забили три гола подряд. В целом же было видно, что гандболисты ГОГа очень хорошо физически к этой встрече, поэтому старались постоянно держать высокий темп. Тем временем первый тайм завершился со счётом 20:15 в пользу хозяев.

Всё дело в бороде. Вратарь «Чеховских медведей» сменил имидж и победил Российские клубы успешно стартовали в еврокубках, а оставшийся без бороды Дмитрий Павленко выдал фантастический матч.

Была реальная надежда

Перерыв пошёл явно на пользу российским гандболистам. Подопечные Максимова начали постепенно приближаться к сопернику. Преимущество хозяев в пять очков сократилось до двух. При счёте 22:24 Виктор Фурцев имел великолепный шанс сократить отставание до минимума, но попал в перекладину. Но это не самое плохое, что случилось в этом эпизоде. При броске Виктор неудачно приземлился на ногу и повредил голеностоп. Сильно хромая, он покинул площадку.



Тем не менее «Чеховские медведи» вскоре провели отличную атаку и приблизились к ГОГу на расстояние атаки – 23:24. Хотелось верить, что мы наблюдаем переломный момент в этой встрече, но хозяева собрались и гораздо увереннее провели вторую половину тайма, не позволив россиянам побороться за очки. ГОГ одержал победу со счётом 38:31 и возглавил группу D. Для «Чеховских медведей» же ничего страшного не произошло. Остальные соперники по группе подопечным Максимова вполне по силам.