«Это нечестно, но такие правила». У фигуристки из России отнимают мировой рекорд

Случилось то, чего кто-то ждал с нетерпением, а кто-то даже опасался. Российская фигуристка Александра Трусова на первом же взрослом старте шарахнула своими четверными и побила два мировых рекорда Алины Загитовой разом! За произвольную программу на соревнованиях в Братиславе Саша набрала 163,78 балла, а в сумме получила от арбитров 238,69 балла.

У 15-летней ученицы Этери Тутберидзе есть все предпосылки к тому, чтобы уже в этом сезоне переписать свои же два рекорда. Но вот отнять достижение в короткой программе у японки Рики Кихиры Саше будет очень трудно. Всё дело в правилах Международного союза конькобежцев, которые запрещают исполнение четверных прыжков в короткой программе.



Неужели у российской фигуристки умышленно отбирают рекорды в угоду интриге?

Рекорды Загитовой пали! Как Трусова переписала историю фигурного катания 15-летняя россиянка на первом же взрослом турнире установила два мировых рекорда. Алина Загитова сможет хоть чем-то ответить?

Трусова может побить рекорд Кихиры?

Пункт регламента ISU о запрете на четверные прыжки в женском одиночном катании принято объяснять заботой о здоровье фигуристок. Действительно, прыжки в четыре оборота – это большой риск, но в произвольной программе их почему-то делать можно, а в короткой – нет. Учитывая, с какой видимой лёгкостью крутит четверные Трусова, этот запрет уже сейчас выглядит анахронизмом. А что будет через пару лет, когда четверные прыжки станут обыденностью? Искусственный лимит на прыжки выгоден в первую очередь тем, кто не владеет сложными техническими элементами. Получается, конкуренцию подогревают искусственно.



Если рассматривать конкретно случай Трусовой, то она в короткой программе исполнила тройной флип с базовой стоимостью 5,30 балла. Достаточно было вместо него исполнить четверной лутц, и базовая оценка выросла бы на 6,20 балла. Соответственно отставание от мирового рекорда Кихиры в короткой программе было бы уже менее трёх баллов, а не девять, как сейчас. А если бы Саша прыгнула четверной и в каскаде, то рекорд японки мог и не устоять. Вместо этого Трусова изначально получает меньше шансов на победу в короткой программе на крупнейших стартах, а потому вынуждена каждый раз отыгрываться в произвольной.

Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса? Загитова давно уже там! Россиянка Александра Трусова вписала своё имя в историю. Её уже никогда не вычеркнут из Книги рекордов. В отличие от Загитовой.

«Это нечестно, но у нас такие правила»

Интересно, что другой элемент ультра-си, тройной аксель, никто запрещать и не думает. Собственно, именно благодаря ему Кихира и смогла превзойти результат Загитовой в короткой программе. И это лишь подчёркивает дискриминационный характер запрета на четверные.

Сама Трусова тоже понимает, что её шансы занижают искусственно. «Я уже всем сказала, что это нечестно. Но у нас такие правила. Наверное, до этого никто не думал об исполнении таких прыжков в короткой программе… Когда я спросила, мне сказали, что нельзя. Я просто прыгаю то, что никто не прыгает. Я буду отбираться в тот год, когда будет Олимпиада, как и все. И если тогда все будут прыгать четверные, я буду делать пятерные», – говорила Саша после решения конгресса ISU о снижении стоимости четверных прыжков.

Трусова наберёт 300 баллов?

Не видит логики в запрете четверных в коротких программах одиночниц и мэтр тренерского цеха Татьяна Тарасова. По её мнению, если это правило будет отменено, результат Трусовой может составить около 300 баллов.



Норма, призванная ограничить рвение фигуристок в изучении четверных, потеряла свою актуальность. Какой смысл в запрете таких прыжков в короткой программе, если в произвольной их скоро будут делать почти все лидеры. Трусовой будто говорят: «Ты же всё равно победишь, а так у соперниц есть хоть какой-то шанс».



Но какое это отношение имеет к спорту и честной конкуренции?