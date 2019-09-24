Рыцарь спорта. Как советский гимнаст успокаивал зал задолго до Немова

Грант Шагинян после фронтового ранения не мог сгибать ногу и остался хромым. Но в битве за олимпийское золото ему это не помешало.

65 лет назад в Риме на чемпионате мира по спортивной гимнастике произошёл уникальный случай: борьбу за медали между собой вели учитель и ученик. Каждый завоевал по две золотые награды. Тот чемпионат стал последним большим турниром для великого гимнаста Гранта Шагиняна, выступавшего вопреки прогнозам всех лечивших его докторов.

Несгибаемая нога

Шагинян стал заниматься спортивной гимнастикой в 1930 году в Ереване, куда переехала его семья. Через девять лет он стал абсолютным чемпионом СССР среди юниоров, на следующий год повторил свой успех, а в 1941-м добровольцем ушёл на фронт.



Шагиняну было всего 18 лет. В 20 лет его привезли в госпиталь с тяжёлым ранением ноги. Врачи сумели сохранить ногу, но не её подвижность. Из армии он был комиссован, но спортивную гимнастику не бросил. Он самостоятельно стал разрабатывать ногу, добился того, что она вновь стала разгибаться почти полностью, однако хромота осталась.

Хромой чемпион. Как выиграть Олимпиаду после ранения на войне Советский гимнаст Грант Шагинян завоевал две золотых медали на первых для СССР Олимпийских играх. А за девять лет до этого едва мог ходить.

Несмотря на это, Грант Шагинян вернулся к полноценным тренировкам, что само по себе можно считать спортивным подвигом. Но он вернулся не для того, чтобы тренироваться и выступать на внутрисоюзных турнирах. Он вернулся, чтобы побеждать на мировой арене!



Уже в 1949 году Шагинян во всей красе проявил себя на фестивале молодёжи и студентов в Будапеште, завоевав шесть золотых наград.

Споры в Тбилиси

Не было никаких сомнений, что гимнаст из Армении попадёт в сборную СССР на первую в истории государства Олимпиаду в Хельсинки. Правда, путь в команду оказался не слишком гладким.



В 1951 году на чемпионате СССР в Тбилиси за выступления на кольцах судьи неожиданно поставили Шагиняну крайне низкую оценку. При этом даже его главный соперник по сборной Союза Виктор Чукарин был уверен, что Грант показал феноменальную программу и получит золотую медаль.



Однако он не только не стал чемпионом, но и вообще не попал в призёры. Зал гудел около часа, Шагинян несколько раз выходил на помост, чтобы успокоить болельщиков. Полвека спустя история повторилась на Олимпиаде в Афинах, когда уже Алексей Немов успокаивал зал.

Но даже это не помешало Шагиняну стать первым в сумме многоборья, а в отдельных видах он победил на коне и стал вторым на брусьях и перекладине. На следующем чемпионате СССР он стал абсолютным чемпионом, а также выиграл золото на своих любимых снарядах – кольцах и коне.

Золото в Хельсинки и в Риме

На Олимпиаду-1952 Шагинян ехал одним из двух фаворитов. Другим был Виктор Чукарин. Именно Чукарин и победил в многоборье, завоевав олимпийское золото в самой престижной категории. Он же взял золото на коне и в опорном прыжке.



Шагинян в многоборье стал вторым, на коне – вновь серебро, но зато на кольцах он победил с большим преимуществом, безупречно показав самую сложную программу. Шагинян и Чукарин вместе с другими советскими гимнастами выиграли также золото в командном турнире.



Тогда Грант Шагинян ещё не знал, что Олимпиада в Хельсинки будет для него первой и единственной. Два года спустя на чемпионате мира в Риме он завоевал две золотые медали – в команде и на коне, а также стал бронзовым призёром в многоборье, но тогда же стало понятно, что конкуренция в сборной СССР стала намного сильнее. Римский чемпионат мира также стал для него первым и последним.

Чемпион на деревяшке. Одноногий гимнаст стал настоящим героем Олимпиады Шесть олимпийских медалей за день (из которых три — золотые), и деревянный протез вместо ноги, чтобы их завоевать.

Моральный лоск

Шагинян уступил своё место ученику – Альберту Азаряну.



Он нашёл Азаряна случайно, выступая в Кировокане с показательными выступлениями. Азарян же после смерти отца с 14 лет стал работать в кузнице и пришёл посмотреть на то, что можно делать на обычных спортивных снарядах. После окончания выступления взрослых Азарян много раз подтянулся на перекладине, чем привлёк внимание Шагиняна.

С этого момента и началось их сотрудничество, которое продолжалось до ЧМ-1954, где учитель и ученик выступали вместе. Азарян тогда на кольцах стал чемпионом, показав свой знаменитый крест.



Шагинян же выступал до 1958 года, после чего работал тренером в школе спортивной гимнастики, которую сам же и создал.



Его жизненный принцип выражался фразой: «В спорте главное результат. Таков непреложный закон жанра, и тем не менее всегда нужно оставаться человеком. Нельзя добывать победу любой ценой. Медаль должна блестеть моральным лоском. В противном случае это не более чем округлая металлическая чеканка, которую всегда можно приобрести в ювелирном салоне или у спекулянта на рынке. Медаль – это не только металл».



В 1995-м, за год до смерти, Грант Шагинян получил от МОК титул «рыцарь спорта» и приз Fair Play.