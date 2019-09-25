Без флага, но с честью. Главные надежды России на ЧМ по лёгкой атлетике

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 12-й раз продлила отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). На предстоящем чемпионате мира в Катаре российские спортсмены вновь выступят под нейтральным флагом. Однако это не значит, что их там не будет. У российских болельщиков будет за кого поболеть. 30 легкоатлетов будут отстаивать честь страны в Дохе, и среди них есть те, у кого реальные шансы побороться не просто за медаль, но и за победу на турнире.

Мария Ласицкене, прыжки в высоту

Главный шанс сборной России на золото чемпионата мира. У Марии лучший результат в мире на данный момент (2,06 м). Правда, показан он был в начале сезона, а совсем недавно Ласицкене проиграла украинским прыгуньям Юлии Левченко и Ирине Геращенко в Минске. Паниковать, конечно же, не стоит, но немного насторожиться надо. Тем не менее россиянка остаётся главным претендентом на победу и, по её же словам, хочет выиграть с личным рекордом.

Главная надежда российской лёгкой атлетики проиграла перед ЧМ-2019. Это как? Волноваться не о чем. И придумывать травму тоже не нужно.

Определённой проблемой может стать психологическое состояние спортсменки, которая сильно переживает из-за того, что Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде.



«В последнее время я уже не раз говорила, что уверенности в участии в Играх в Токио у нас нет. И дело не в эмоциях или в том, что я ничего не знаю, как пытались представить некоторые. Мы знаем достаточно, чтобы так думать. Но мы готовы к любому варианту.

Если вновь отстранят РУСАДА, то мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров».

Сергей Шубенков, бег 110 м с барьерами

Ещё одна звезда российской и мировой лёгкой атлетики. В середине июня Сергей одержал невероятную победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате, когда в полёте пересёк финишную черту первым. Ямайский бегун Омар Маклеод споткнулся и задел Шубенкова, но россиянин в красивом прыжке всё-таки выиграл тот забег. К сожалению, в том эпизоде набравший отличную форму Сергей получил травму.



Шубенков признался, что чувствовал себя как «Рено Логан» в базовой комплектации после этого. Но будем надеяться, что россиян успел набрать необходимую форму к чемпионату мира и поборется за медаль, а может быть, и за победу в Дохе.

«Врёшь! Не возьмёшь!». Шубенкова валили, но он одержал удивительную победу Ямайский легкоатлет сделал всё, чтобы лишить россиянина успеха, но тот всё равно пересёк черту первым. В полёте!

Анжелика Сидорова, прыжки с шестом

28-летняя россиянка показывала стабильно высокие результаты в этом сезоне, практически нигде не выпадая из тройки призёров. В Лозанне была второй, в Лондоне – первой, взяла серебро в финале «Бриллиантовой лиги», а потом первенствовала на соревнованиях в Минске. На двух предыдущих чемпионатах мира в Пекине и Лондоне Анжелика откровенно провалилась. Самое время исправить эти неудачи и выиграть медаль мирового первенства. Все шансы на это у Сидоровой есть.

Сидорова первенствовала в прыжках с шестом на матче Европа — США в Минске

Илья Иванюк, Михаил Акименко, оба – прыжки в высоту

Здесь у нас сразу два реальных претенденты на награды чемпионата мира. Оба в этом сезоне прыгали выше 2,30 м, а именно 2,33 м. В условиях нынешнего сезона – это прямая заявка на медали. При определённых раскладах – даже на победу. Главным будем показать свой уровень и справиться с непростыми климатическими условиями. В Дохе сейчас температура воздуха достигает 50 градусов по Цельсию. Впрочем, в таких же условиях будут и все остальные спортсмены.

На ЧМ по лёгкой атлетике в Дохе могут отменить две дисциплины из-за сильной жары

Дарья Клишина, прыжки в длину

Вице-чемпионка мира предыдущего чемпионата мира в Лондоне подходит к турниру в Дохе в состоянии, которое абсолютно неизвестно широкой публике. Летом Клишина выступала очень мало и оценить её перспективы на мировом первенстве в Катаре практически невозможно.

Да, она завоевала золото на чемпионате России в Чебоксарах, прыгнув на вполне сносные 6,82 метра. Но, очевидно, этого будет мало для успеха в Дохе. Дарья пропустила «Бриллиантовую лигу», поэтому будем надеяться, что россиянка сумела качественно подготовиться без участия в официальных стартах.