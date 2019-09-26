А будет ли золото? Россию ждёт самый тяжёлый чемпионат мира в истории

Адская жара в Катаре
В пятницу, 27 сентября сборная России начнёт борьбу за медали чемпионата мира по лёгкой атлетике. Бороться придётся в экстремальных условиях. Причин тому две. В первую очередь – погода. Сейчас в Катаре стоит адская жара. Организаторы даже перенесли женский марафон и ходьбу на 50 км на полночь по местному времени. Просто потому, что днём столбик термометра показывает за 40 градусов тепла.
Вторая причина – психологическая. Очевидно, российским легкоатлетам будет непросто выступать, понимая, что ВФЛА по-прежнему находится под огромным прессом. Нет никакой ясности относительно выступления на Олимпиаде в Лондоне, а когда нет определённости с будущим, сложно сосредоточиться на настоящем.
От медалистов Лондона осталась половина
Тем не менее, сборная России обязательно постарается порадовать своих болельщиков и выступить не хуже, чем на предыдущем чемпионате мира, который прошёл в Лондоне в 2017 году. Эти турниры можно сравнивать, потому что в них обоих россияне принимали участие в нейтральном статусе.
В Лондоне наших ребят было всего 17 человек. В Дохе будет 30. Однако, как вы понимаете, это не означает, что россияне автоматически заработают вдвое больше наград. Будет как минимум не проще. Судите сами. В Лондоне у России было 6 медалей – 1 золотая и 5 серебряных. Однако трёх медалистов в Катаре мы не увидим.
По разным причинам на турнире не выступят прыгун в высоту Данил Лысенко, ходок Сергей Широбоков и молотобоец Валерий Пронкин. У последних двух отозвали нейтральный статус, а история Лысенко, где его обвиняют в подделке документов, получила большой резонанс в прессе. Там дело ясное, что дело тёмное.
На сколько медалей претендует Россия сейчас?
Итого осталось трое спортсменов, которые выигрывали медали в Лондоне и примут участие в чемпионате мира в Дохе. Это Мария Ласицкене, завоевавшая единственное золото для страны два года назад, а также Дарья Клишина и Сергей Шубенков. Ласицкене и Шубенков по-прежнему являются явными претендентами на награды высшей пробы, а вот по Клишиной ситуация непонятная. Дарья пропустила большое количество стартов этим летом, предпочтя сосредоточиться на самоподготовке. Что из этого выйдет, пока, наверное, не знает даже сама спортсменка.
В прыжках с шестом Россия вправе рассчитывать на медаль от Анжелики Сидоровой, которая почти не сходила с пьедестала в этом сезоне. В мужских прыжках в высоту сразу двое россиян готовы бороться за награды чемпионата мира – Михаил Акименко и Илья Иванюк. Не удивляйтесь, если увидите их обоих на подиуме в Катаре.
В метании молота российские болельщики могут надеяться на Дениса Лукьянова, который имеет пятый результат сезона в мира и с личным рекордом способен выиграть медаль. Шансы уехать из Дохи не с пустыми руками имеются также у ходока Василия Мизинова и у десятиборца Ильи Шкуренева.
Наивно полагать, что у всех девяти упомянутых легкоатлетов будет идеальный результат. Конечно, будем верить в эти девять потенциальных наград и надеяться, что кто-то ещё из наших ребят неожиданно поднимется на пьедестал в Дохе. Но более реальной целью будет повторение результатов Лондона (1 золото и 5 серебряных наград). И это без всякого преувеличения будет большим успехом в тех непростых условиях, в которые сегодня поставлена российская лёгкая атлетика.
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