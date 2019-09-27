«Грязные шторы и дым из кондиционера». Куда поселили лидера сборной России на ЧМ

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высотку Мария Ласицкене приехала в Катар за новым титулом. Правда, дорога к нему не устлана розами. Бороться приходится не только с соперниками, но и с дикой жарой и странными условиями проживания в Дохе. Россиянка признавалась, что ждала чего-то особенного от самой богатой страны мира, а получила «картошку с землёй» и дым из кондиционера.

Но самое главное, что Ласицкене подчеркнула, что не собирается менять гражданство из-за непростой ситуацией с недопуском ВФЛА и продолжит выступать за Россию.

Главная надежда российской лёгкой атлетики проиграла перед ЧМ-2019. Это как? Волноваться не о чем. И придумывать травму тоже не нужно.

— Мария, как прошла подготовка в чемпионату мира?

— Подготовка была полностью запланированной, в манеже ЦСКА. Я сумела выполнить то, что было задумано.



— Удивил ли чем-то Катар?

— Когда из кондиционера идёт дым как будто на тебя четыре человека курят, я не знаю, как можно жить в таком номере. Это странно. Не знаю, что это за отель. Шторы были настолько грязными, что я боялась на них смотреть.



— Получается, что кто-то курит в соседнем номере?

— Думаю, что это фильтры просто до такой степени стали грязными, что просто оттуда идёт запах, похожий на запах сигарет. Наверное, это просто пыль такая. В любом случае это очень неприятно.



— Другие девушки из сборной России говорили, что всё нормально в целом в номерах, что бывало и хуже. Это вам так не повезло с номером?

— Вот я тоже говорю, что бывало и хуже. Вы не подумайте, я не капризная в этом плане. Понимаю, что кровать у меня есть, туалет и ванная в номере. Что ещё надо? Но эти запахи, эти коридоры… Мы позавчера искали наш номер полтора часа. Честно! Один лифт не едет на этот этаж, другой лифт не едет на тот.

Без флага, но с честью. Главные надежды России на ЧМ по лёгкой атлетике Мировое первенство в Катаре принесёт стране новых спортивных героев.

— Были ли варианты поменять номер?

— Мы уже поменяли один номер. Сначала нам дали вообще неподходящий номер с двумя кроватями. А потом уже пришли, увидели и я просто сказала, что уже не хочу ничего менять, а просто хочу лечь спать.

— Мешает ли жара и влажность в Катаре?

— К этому я была готова. На стадионе в принципе терпимо. На трибунах вообще нормально, там чувствуется ветерочек. У нас на секторе душновато немного, но в пределах разумного. Очень опасные переходы из тренировочного поля, где духотища, в тоннель, где жутко холодно из-за кондиционеров.



— В столовой действительно очень холодно?

— Да, жутко дует просто. Я хожу в спортивном костюме там. Потом получается, что в этой одежде я прохожу через духоту, когда надо выйти на улицу. И потом возвращаемся в холодину.

А будет ли золото? Россию ждёт самый тяжёлый чемпионат мира в истории Сборная России по лёгкой атлетике попытается превзойти результат Лондона в экстремальных условиях.

— Как еда?

— Ни о чём! Не то, что не вкусно, а у этой еды вообще нет никакого вкуса. Такое ощущение, что картошка с землёй, если честно. Я ожидала совсем другого от Катара. Была так оптимистично настроена, а тут такое.

— Вы уже привыкли к нейтральному статусу?

— Никто к этому не привык, к этому сложно привыкнуть. Все переживают и нервничают. Я, кстати, не понимаю, почему у нас вместо фамилий на бибе написано IAAF, а не нейтральные атлеты. Мы что, спортсмены IAAF? Мне это непонятно.

— Вы говорили совсем недавно, что готовы рассмотреть вариант уехать за рубеж, если продолжится ситуация с ВФЛА?

— Тут важно подчеркнуть, что я сказала о том, чтобы уехать тренироваться, а не менять паспорт. Я это подчёркиваю ещё раз! Надеюсь, что не придётся этого делать.



— Будет ли этой страной США, если будет?

— Нет, США не рассматриваю. Речь идёт о Европе.



— Беларусь?

— Что вы такие умные все? (смеётся). Вообще я настроена, что всё у нас в федерации решится.