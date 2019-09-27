«Грязные шторы и дым из кондиционера». Куда поселили лидера сборной России на ЧМ

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высотку Мария Ласицкене приехала в Катар за новым титулом. Правда, дорога к нему не устлана розами. Бороться приходится не только с соперниками, но и с дикой жарой и странными условиями проживания в Дохе. Россиянка признавалась, что ждала чего-то особенного от самой богатой страны мира, а получила «картошку с землёй» и дым из кондиционера.
Но самое главное, что Ласицкене подчеркнула, что не собирается менять гражданство из-за непростой ситуацией с недопуском ВФЛА и продолжит выступать за Россию.
— Мария, как прошла подготовка в чемпионату мира?
— Подготовка была полностью запланированной, в манеже ЦСКА. Я сумела выполнить то, что было задумано.
— Удивил ли чем-то Катар?
— Когда из кондиционера идёт дым как будто на тебя четыре человека курят, я не знаю, как можно жить в таком номере. Это странно. Не знаю, что это за отель. Шторы были настолько грязными, что я боялась на них смотреть.
— Получается, что кто-то курит в соседнем номере?
— Думаю, что это фильтры просто до такой степени стали грязными, что просто оттуда идёт запах, похожий на запах сигарет. Наверное, это просто пыль такая. В любом случае это очень неприятно.
— Другие девушки из сборной России говорили, что всё нормально в целом в номерах, что бывало и хуже. Это вам так не повезло с номером?
— Вот я тоже говорю, что бывало и хуже. Вы не подумайте, я не капризная в этом плане. Понимаю, что кровать у меня есть, туалет и ванная в номере. Что ещё надо? Но эти запахи, эти коридоры… Мы позавчера искали наш номер полтора часа. Честно! Один лифт не едет на этот этаж, другой лифт не едет на тот.
— Были ли варианты поменять номер?
— Мы уже поменяли один номер. Сначала нам дали вообще неподходящий номер с двумя кроватями. А потом уже пришли, увидели и я просто сказала, что уже не хочу ничего менять, а просто хочу лечь спать.
— Мешает ли жара и влажность в Катаре?
— К этому я была готова. На стадионе в принципе терпимо. На трибунах вообще нормально, там чувствуется ветерочек. У нас на секторе душновато немного, но в пределах разумного. Очень опасные переходы из тренировочного поля, где духотища, в тоннель, где жутко холодно из-за кондиционеров.
— В столовой действительно очень холодно?
— Да, жутко дует просто. Я хожу в спортивном костюме там. Потом получается, что в этой одежде я прохожу через духоту, когда надо выйти на улицу. И потом возвращаемся в холодину.
— Как еда?
— Ни о чём! Не то, что не вкусно, а у этой еды вообще нет никакого вкуса. Такое ощущение, что картошка с землёй, если честно. Я ожидала совсем другого от Катара. Была так оптимистично настроена, а тут такое.
— Вы уже привыкли к нейтральному статусу?
— Никто к этому не привык, к этому сложно привыкнуть. Все переживают и нервничают. Я, кстати, не понимаю, почему у нас вместо фамилий на бибе написано IAAF, а не нейтральные атлеты. Мы что, спортсмены IAAF? Мне это непонятно.
— Вы говорили совсем недавно, что готовы рассмотреть вариант уехать за рубеж, если продолжится ситуация с ВФЛА?
— Тут важно подчеркнуть, что я сказала о том, чтобы уехать тренироваться, а не менять паспорт. Я это подчёркиваю ещё раз! Надеюсь, что не придётся этого делать.
— Будет ли этой страной США, если будет?
— Нет, США не рассматриваю. Речь идёт о Европе.
— Беларусь?
— Что вы такие умные все? (смеётся). Вообще я настроена, что всё у нас в федерации решится.
- 27 сентября 2019
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