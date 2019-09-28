Красота и женственность в фигурном катании больше не в почёте. Тренер Туктамышевой признал, что пришла эпоха «очень худых молодых девушек».

Ни сексуальности, ни шарма. Всё, женское фигурное катание пора закрывать?

Женское одиночное фигурное катание больше никогда не будет прежним. Править бал станут молодые и очень худые девушки. С этого дня и навсегда. Им проще исполнять самые сложные элементы, без которых представить развитие вида спорта невозможно. А болельщикам придётся навсегда забыть о красоте и женственности фигурного катания.

Мишин — о четверных прыжках: размер тела — вот что имеет значение

«Размер тела – вот что имеет значение»

Таков прогноз гениального тренера Алексея Мишина, профессора, с мнением которого считается весь мир.

«Очень худые молодые девушки будут представлять женское фигурное катание с этого дня и навсегда. Возраст не единственная причина. Размер тела — вот что имеет значение. У худых девушек инертность по длинной оси тела намного меньше, поэтому у них скорость вращения во время прыжков самая высокая.

Можно запретить в женском катании тройные аксели и четверные прыжки. Но это просто смешно», — заметил Мишин в интервью NBC.

На самом деле уже давно юные и худые показывают гораздо более высокие результаты, чем девушки в самом расцвете жизненных сил. Так было ещё во времена Тары Липински, а не только девочек из группы Этери Тутберидзе.

Можно вспомнить многих фигуристок, которым пышные формы, подаренные родителями и природой, не давали возможности выступать на самом высоком уровне – та же грузинка Элене Гедеванишвили завершила карьеру из-за большой по меркам фигурного катания груди.

Без стриптиза

Давайте просто представим, что случится, если прогноз выдающегося наставника сбудется, и в женском фигурном катании не останется других девушек, кроме очень и очень худых.

Тренеры будут отбирать только таких, как Элизабет Турсынбаева, которая и в 19 лет выглядит, как девочка 13-14 лет, и может исполнять прыжки в четыре оборота. Это диктуется условиями, в которых оказался вид спорта.

Самая сексуальная фигуристка России. Лиза не стесняется, и это круто! Хотя и считает себя в 21 год почти старушкой, но нас не обманешь. И даже олимпийский чемпион Траньков признаёт, что «девочка созрела».

В художественной гимнастике, кстати, происходит то же самое: длинноногие статные красавицы, как Евгения Канаева, Анна Ризатдинова или Александра Солдатова больше не в моде. Им невероятно тяжело выдавать ту сложность, которая требуется для достижения результата. Гораздо проще делать это таким спортсменкам, как израильтянка Линой Ашрам, которая больше напоминает представительницу гимнастики спортивной.

Женское фигурное катание превратится в соревнование худышек, которых и на льду разглядеть сложно. Болельщикам придётся забыть о той хореографии и женственности, которые в последние годы демонстрировала, например, Каролина Костнер.

Даже Алина Загитова с её идеальными для своего возраста (и не только) формами будет не в тренде, поскольку эти формы не позволяют ей исполнять элементы ультра-си.

И самое главное. Захочется ли кому-то смотреть, как фигуристки с такими формами, какие в будущем видит в спортсменках профессор Мишин, будут исполнять номера, подобные Toxic Елизаветы Туктамышевой? Как ни крути, а та же Туктамышева своим шармом, обаянием и лёгкими провокациями привлекла к фигурному катанию болельщиков не меньше, чем Александра Трусова с её фантастической силой и способностью к сложнейшим прыжкам.

Женское фигурное катание окончательно превратится в спорт, где будут выступать накаченные, обладающие взрывной силой очень худые спортсменки, и где будет чётко соблюдаться принцип «быстрее, выше, сильнее». От искусства в нём не останется ничего. От сексуальности – тем более.