Ни сексуальности, ни шарма. Всё, женское фигурное катание пора закрывать?

Женское одиночное фигурное катание больше никогда не будет прежним. Править бал станут молодые и очень худые девушки. С этого дня и навсегда. Им проще исполнять самые сложные элементы, без которых представить развитие вида спорта невозможно. А болельщикам придётся навсегда забыть о красоте и женственности фигурного катания.
«Размер тела – вот что имеет значение»
Таков прогноз гениального тренера Алексея Мишина, профессора, с мнением которого считается весь мир.
«Очень худые молодые девушки будут представлять женское фигурное катание с этого дня и навсегда. Возраст не единственная причина. Размер тела — вот что имеет значение. У худых девушек инертность по длинной оси тела намного меньше, поэтому у них скорость вращения во время прыжков самая высокая.
Можно запретить в женском катании тройные аксели и четверные прыжки. Но это просто смешно», — заметил Мишин в интервью NBC.
На самом деле уже давно юные и худые показывают гораздо более высокие результаты, чем девушки в самом расцвете жизненных сил. Так было ещё во времена Тары Липински, а не только девочек из группы Этери Тутберидзе.
Можно вспомнить многих фигуристок, которым пышные формы, подаренные родителями и природой, не давали возможности выступать на самом высоком уровне – та же грузинка Элене Гедеванишвили завершила карьеру из-за большой по меркам фигурного катания груди.
Без стриптиза
Давайте просто представим, что случится, если прогноз выдающегося наставника сбудется, и в женском фигурном катании не останется других девушек, кроме очень и очень худых.
Тренеры будут отбирать только таких, как Элизабет Турсынбаева, которая и в 19 лет выглядит, как девочка 13-14 лет, и может исполнять прыжки в четыре оборота. Это диктуется условиями, в которых оказался вид спорта.
В художественной гимнастике, кстати, происходит то же самое: длинноногие статные красавицы, как Евгения Канаева, Анна Ризатдинова или Александра Солдатова больше не в моде. Им невероятно тяжело выдавать ту сложность, которая требуется для достижения результата. Гораздо проще делать это таким спортсменкам, как израильтянка Линой Ашрам, которая больше напоминает представительницу гимнастики спортивной.
Женское фигурное катание превратится в соревнование худышек, которых и на льду разглядеть сложно. Болельщикам придётся забыть о той хореографии и женственности, которые в последние годы демонстрировала, например, Каролина Костнер.
Даже Алина Загитова с её идеальными для своего возраста (и не только) формами будет не в тренде, поскольку эти формы не позволяют ей исполнять элементы ультра-си.
И самое главное. Захочется ли кому-то смотреть, как фигуристки с такими формами, какие в будущем видит в спортсменках профессор Мишин, будут исполнять номера, подобные Toxic Елизаветы Туктамышевой? Как ни крути, а та же Туктамышева своим шармом, обаянием и лёгкими провокациями привлекла к фигурному катанию болельщиков не меньше, чем Александра Трусова с её фантастической силой и способностью к сложнейшим прыжкам.
Женское фигурное катание окончательно превратится в спорт, где будут выступать накаченные, обладающие взрывной силой очень худые спортсменки, и где будет чётко соблюдаться принцип «быстрее, выше, сильнее». От искусства в нём не останется ничего. От сексуальности – тем более.
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