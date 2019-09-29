«Я рад, что такой атлет прославляет США». Неужели Коулман – чистый чемпион?

Впервые без Болта

С 2007 года ни один чемпионат мира по лёгкой атлетике не проходил без участия ямайского бегуна Усэйна Болта, который за это время стал легендой спорта. И вот теперь в Катаре, впервые за 12 лет, финал на дистанции 100 метров пройдёт без Болта. Зато по-прежнему в строю два американца, которые опередили Усэйна в 2017 году – Джастин Гэтлин и Кристиан Коулман.

«Всего лишь пропустил допинг-тесты». Когда все равны, но американцы равнее Главное шоу на чемпионате мира по лёгкой атлетике устроят Коулман и Гэтлин – американцы, имевшие проблемы с допингом. Разве это нормально?

Фавориты – бывшие допингисты

У обоих – допинговое прошлое. Джастин дважды был дисквалифицирован за допинг, а Кристиан пропустил три теста за календарный год и тоже должен был получить дисквалификацию. Но каким-то чудесным образом её избежал и приехал в Доху в качестве главного фаворита и, как про него сказал президент IAAF, «нового лица лёгкой атлетики». Вот такие нынче лица у королевы спорта, что поделать.



Самое смешное, что и третий участник сборной США на этой дистанции, Майкл Роджерс, в 2011 году отбывал девятимесячную дисквалификацию за применение запрещённых препаратов. Роджерсу не хватило всего лишь одной сотой, чтобы пробиться в финал чемпионата мира. Зато Гэтлин и Коулман туда попали. Правда, Джастин показал лишь шестое время в полуфинале.

Американец игнорировал допинг-тесты, но был прощён. Это же только России нельзя! Кристиану Коулману, которого называют новым Усэйном Болтом, позволено нарушать правила. Всё потому, что у него правильный паспорт?

Коулман выиграл при пустых трибунах

Коулман размялся в полуфинале, показав очень сильный результат для этой стадии – 9,88 сек. Казалось, что сделал он это очень расслабленно и в финале сможет значительно прибавить. Не побить рекорд Болта, конечно (9,58 сек), но приблизиться к нему. Гэтлин немного насторожил болельщиком слабыми квалификациями, но к главному старту смог собраться.



Перед стартом организаторы сделали красочное световое шоу, выглядело круто. Жаль, что увидело это очень мало зрителей. Трибуны стадиона в Дохе были заполнены от силы на четверть. И это не учитывая, что верхние ярусы были закрыты рекламными баннерами. Удивительно, но даже днём было больше болельщиков. Видимо, зрители в Катаре не знают, что 100 метровка у мужчин – самая популярная дисциплина в лёгкой атлетике. Они просто не остались ждать до вечера. Пожалуй, впервые за очень долгие годы эта дистанция проходила при таком малом стечении людей.



Коулман в итоге уверенно выиграл. Гэтлин сделал всё, что мог, но этого хватило лишь на второе место. Тройку сильнейших замкнул канадец Андре де Грасси, показавший лучший результат в карьере – 9,90 секунды.

Американец Коулман избежал дисквалификации за пропуск трёх допинг-тестов за год

«Мечтаю о пицце с пивом»

Первым к журналистам после финиша вышел Гэтлин. Все его ответы были максимально чёткими, а тему допинга Джастин умело избегал. Зато поздравил своего соотечественника Коулмана публично, при журналистах. Он явно хотел показать, что не испытывает плохих чувств из-за того, что Кристиана простили за пропуск допинг-тестов.



«Коулман – прекрасный спортсмен, великий чемпион. Я рад, что такой атлет появился в США и прославляет нашу страну. Между нами нет противоречий. Вы же видели, я его поздравил. Он заслужил это. Вижу ли я сходства между нами из-за допинговых историй? Никаких сходств. Как я уже сказал, Кристиан – отличный парень, который знает, как делать свою работу.



Я всегда верю в себя. Даже после неудачных квалификаций я знал, что могу показать результат. Моей целью было увидеть себя в топ-3. Мечтаю ли я принять участие в домашнем чемпионате мира в США в 2021 году? На самом деле я сейчас мечтаю о пицце с пивом (улыбается). И эта мечта вполне осуществима (смеётся). Что касается ЧМ-2021, я люблю Америку всем сердцем. Конечно, было бы круто выступить впервые у себя дома. Но давайте пока подождём хотя бы до Олимпиады в Токио, а после я буду принимать решение».

«Я не хотел разрушить свою репутацию»

Кристиан Коулман тоже хотел избежать неприятных вопросов, но на них пришлось отвечать



«Не могу сказать, что было очень сложно справиться с проблемами, связанными с пропуском допинг-тестов. Я был простым темнокожим парнем, который шёл к своей мечте. Конечно, я не хотел разрушить свою репутацию. То, что говорили обо мне люди, не имело никакого смысла. В целом я старался не думать об этом и фокусировался на подготовке к чемпионату мира. Не хотел объяснять что-то тем людям, которым не нужна правда и которые любят только критиковать».