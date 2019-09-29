Российские гандболистки вновь победили. Даже клоунада тренера не помешала

Сборная России одержала вторую победу в отборочном турнире гандбольного Евро-2020 среди женских команд. Россиянки в гостях обыграли сборную Швейцарии с перевесом в девять мячей. Такой феерии, как против Словакии в Ростове-на-Дону, не получилось, после трети матча сборная России даже проигрывала. Но швейцарок подвёл собственный тренер, устроивший клоунаду.

Трефилов посмотрел на разгром со стороны. Россия выиграла с новым тренером Ничего другого никто и не ждал.

«Одноногий» гандбол

По сравнению с первым матчем квалификации главный тренер сборной России Амброс Мартин перетасовал состав, включив сразу шесть игроков, которые не приняли участия в ростовской встрече.

Возможно, серьёзные изменения в составе, но более вероятно, недостаточный настрой на игру против соперника, никогда в истории не игравшего на чемпионатах мира и Европы и Олимпиадах, привели к тому, что россиянки в первом тайме действовали неудачно. В сравнении с самими собой.

Обыграть Швейцарию на одной ноге не получилось. Хозяйки в первом тайме были настроены на битву. Действовали жёстко, агрессивно, быстро, а их лидер Дафне Гаутши раз за разом прошивала нашего вратаря Анастасию Лагину. И предъявить претензии голкиперу было сложно, так как швейцарка демонстрировала фантастически точные броски.

Наши не слишком удачно играли в центре обороны, откуда раз за разом следовали броски. При этом в атаке вообще мало что получалось. Индивидуальные действия Анны Вяхиревой – да. Но и всё на этом. Даже быстрые отрывы не всегда реализовывать получалось. И очень, очень много потерь позволяли себе россиянки.

Гандбол. Квалификация Евро-2020. Женщины

Группа 4. Второй тур

Швейцария – Россия – 26:35 (13:15)

А швейцарки действовали очень дисциплинированно, вязали наших при первой же возможности, не давали в позиционном нападении проводить быстрые комбинации.

Только за счёт индивидуального мастерства наши прорывались на ударные позиции и либо бросали, либо зарабатывали семиметровые. Мячей с игры было совсем немного. Конечно, не сказать, чтобы сборная России против аутсайдера мучилась, как футбольный «Спартак». Но и назвать игру нашей команды целостной и поставленной тоже было сложно.

В концовке первого тайма российская команда всё же вышла вперёд и на перерыв ушла с преимуществом в два гола.

Фокусы с пустыми воротами

В начале второго тайма, очевидно, получив в перерыве нужные наставления от Мартина, россиянки побежали затаптывать соперниц. Сначала Анна Сень после отличной передачи Вяхиревой с позиции левого полусреднего вколотила мяч в ворота, потом правая крайняя Юлия Манагарова оказалась на месте линейной и забросила ещё один мяч, а затем и Вяхирева отличилась в своём фирменном стиле.

В защите с первых же секунд второго тайма сборная России играла настолько жёстко и цепко, что швейцарки допустили несколько потерь подряд. Правда, их датский тренер Мартин Альбертсен сумел встряхнуть команду во время тайм-аута, но к тому моменту сборная Швейцарии уступала уже пять мячей.

Хозяйки вновь наладили позиционное нападение, забросив три мяча после абсолютно разных комбинаций. Но и наши все моменты использовали. И тут Альбертсен затеял эксперименты. То, что его команда в меньшинстве атаковала с пустыми воротами, давно уже не тренд. Так поступают большинство тренеров мира, в том числе и Амброс Мартин. Логично заменить вратаря на шестого полевого и провести классическую атаку с броском.

Но Альбертсен стал выпускать вместо вратаря седьмого полевого при игре в равных составах. Не использовать такой шанс сборная России не могла. В пустые ворота швейцарок посыпались мяч за мячом. Забросила даже вратарь Кира Трусова. Это была просто клоунада, разрыв в счёте мгновенно вырос. Однако Альбертсен продолжал настаивать на том, что он не клоун, а тренер, раз за разом оставляя ворота своей команды пустыми.

Во второй половине тайма он прекратил эти метания, но его команда летела «минус 10». Но эту разницу наши девушки не удержали, допустив в концовке пару потерь, которые швейцарки чётко реализовали.

Но особой разницы в победе в десять или в девять мячей нет. Амброс Мартин начал свою работу в сборной России с двух побед и просмотрел в матчах с аутсайдерами тех игроков, на которых будет сделана ставка на декабрьском чемпионате мира в Японии. Получилось неплохо.