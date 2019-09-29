Драматичное золото России на чемпионате мира! Вырвали у США в последней попытке!

Будет ли первая медаль?

На чемпионате мира по лёгкой атлетике спортсмены из России уже привычно выступают без своего флага и гимна – к этому уже, как ни печально, все привыкли. И в официальном медальном зачёте России тоже нет – есть только строчка «нейтральные атлеты». Но российские болельщики, конечно, знают, что кроется под этим безликим названием и кто там бьётся за медали.

По итогам первого дня чемпионата мира в Катаре россияне не смогли открыть счёт наградам в копилке нейтральных атлетов, однако уже во второй день для этого представился превосходный шанс. В женских прыжках с шестом выступала россиянка Анжелика Сидорова – одна из лучших спортсменок мира на данный момент. По ходу сезона она почти не выпадала из тройки призёров на международных соревнованиях и имела в активе второй результат в мире – 4,86.

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Лучше по предстартовым раскладам выглядела только опытнейшая 37-летняя американка Дженнифер Шур. Та самая Шур, которая выступала ещё на Олимпиаде-2008 и получила там серебро, уступив только Елене Исинбаевой. Многие предполагали, что Шур способна побить и выдающиеся мировые рекорды Елены, но она лишь несколько раз прыгнула за пять метров.

Тем не менее именно у Шур был лучший результат сезона в мире – 4,91. И именно она могла стать главной конкуренткой Сидоровой в борьбе за золото. Также серьёзной угрозы стоило ждать от Екатерини Стефаниди – девушка из Греции, выигравшая Олимпиаду-2016 и чемпионат мира – 2017, тоже была в отличной форме. Хорошо выглядели американки Моррис и Нагеотте.

Сидорова вышла в финал чемпионата мира в Дохе в прыжках с шестом

На сломанном шесте

Соревнования начались со скромной для финалисток высоты 4,50. Россиянка взяла её безо всяких проблем, можно сказать, разминаясь. А из претендентов на высокие места проблемы почему-то начались у Ярислей Сильвы, призёра трёх последних чемпионатов мира. Первые две попытки у кубинки не задались, однако с третьей она всё-таки планку перелетела. А потом, видимо, разогрелась, распрыгалась и куда более грозные 4,70 преодолела уже с первого раза.

Единственной спортсменкой, пропустившей начальную высоту, была Дженнифер Шур. Она сразу полетела на 4,70. Прыжок получился визуально не слишком лёгким, но, возможно, американка просто экономила силы перед решающим сражением за медали. С первой попытки Шур догнала и Анжелика Сидорова. У действующей чемпионки мира Стефаниди тоже всё шло по плану.

На высоте 4,80 из 17 участниц осталось 13. И здесь уже началась настоящая борьба! Девять участниц соревнований подряд сбили планку, и только 10-й удалось взять высоту: блеснула американка Сэнди Моррис – вице-чемпионка Олимпиады-2016. И единственной, кому удалось догнать Сэнди с первой попытки, была россиянка Сидорова, исполнившая отличный по технике прыжок. Но показательной была разница в эмоциях: Моррис, взяв высоту, закричала на весь стадион от радости, Сидорова же вела себя будто на тренировке – тихо и спокойно.

Сэнди и Анжелика отправились копить силы и эмоции на новую высоту, а все остальные пошли на второй круг. Со второй попытки высоту взяли британка Брэдшоу, канадка Ньюман и гречанка Стефаниди. А на третьей закончила борьбу и Шур, которая, как оказалось, не экономила силы, а просто выглядела тяжело, и Нагеотте, и Сильва. А овации заслужила шведка Бенгтссон: на третьй попытке у неё сломался шест, и она упала. Ей пришлось позаимствовать аналогичный шест у француженки, и с ним шведка на невероятном адреналине перелетела планку.

Золото последним прыжком

В борьбе за медали остались всего шесть девушек. Ирина Жук из Беларуси могла быть седьмой, но одна перенесённая на 4,85 попытка ей не удалась – турнир она закончила.

А вот Сэнди Моррис и на этой высоте стала первой покорительницей – с первой же попытки она довольно легко повторила свой лучший результат сезона. Но следом за ней неотступной тенью следовала Анжелика Сидорова. На такой высоте уже очень важно было преодолевать планку именно с первой попытки, и россиянка со своей задачей справилась просто роскошно!

Стефаниди присоединилась к Сидоровой и Моррис со второй попытки. Ньюман и Бенгтссон с планкой на высоте 4,85 так и не справились. А Брэдшоу не позволила оформиться медальной тройке, решив рискнуть и перенести свою последнюю попытку на нереальные для себя 4,90. Впрочем, уже через три минуты Брэдшоу сбила планку, и стало понятно, что претендентов на медали осталось трое: Моррис, Стефаниди и Сидорова. Но кто же на каком месте?

Сэнди Моррис взяла 4,90 с первой попытки. Однако Анжелика через минуту её просто затмила: попытка россиянки получилась просто безупречной! Борьба за золото между Россией и США продолжилась. Стефаниди, совершившая один неудачный прыжок, тоже хотела включиться в эту битву, а потому перенесла сразу две попытки ещё на пять сантиметров выше – на 4,95.

Стефаниди дважды ошиблась и сложила с себя чемпионские полномочия. Титул продолжили делить Моррис и Сидорова. Первая в своей жизни улетала на 5,00 метра, вторая – на 4,91. То есть россиянке для победы нужно было добиваться лучшего в своей жизни результата.

С первой попытки никто не перелетел планку. Со второй – тоже. На третьей Моррис была близка, но всё же не взяла высоту. Отойдя от снаряда, она вместе со зрителями аплодировала Анжелике Сидоровой, и та, хорошенько настроившись, обновила свой рекорд и стала чемпионкой мира!

Есть первая победа России на чемпионате мира в Катаре. Хочется верить, что не последняя.