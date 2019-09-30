Организаторы чемпионата мира проигнорировали победу россиянки. Это что, бойкот?

Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира, но её золото решили просто не учитывать в официальном медальном зачёте. В упор не заметили.

«Мы не виноваты в том, что происходит в политике»

У России есть первое золото чемпионата мира. Правда, это золото нигде не отразилось. Понятно, что наши легкоатлеты выступают в Катаре в нейтральном статусе, но хотя бы в таблице должны быть показаны результаты сборной нейтральных атлетов. Однако победа Анжелики Сидоровой была бойкотирована организаторами. В официальной таблице IAAF нет золота россиянки! Как будто Анжелика сегодня не выступала вообще.

В таблице прошлого чемпионата мира — 2017 в Лондоне на сайте IAAF была приписка, что указанные результаты не включают в себя медали нейтральных атлетов. В 2019 году даже такой пометки нет.

Без флага, но с честью. Главные надежды России на ЧМ по лёгкой атлетике Мировое первенство в Катаре принесёт стране новых спортивных героев.

Удивительно, но даже американка Сэнди Моррис, которая заняла второе место, поддержала Сидорову после победы и сказала исключительно тёплые слова в её адрес.



«Я думаю, что спортсменам надо абстрагироваться от политической ситуации в спорте и в мире. Ни я, ни Анжелика не виноваты в том, что происходит в политике. Мы просто девушки, которых хотят соревноваться и выигрывать медали. У нас отличные отношения, мы с ней друзья. Я знаю, что ей тяжело выступать в таком статусе, так что я стараюсь поддержать ее, насколько это возможно».

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«Даже не думала о том, что праздную без флага»

Сама россиянка предпочла не комментировать ситуацию вокруг нашего спорта и попросила говорить только о приятном. И её можно понять. В день, когда сбываются мечты, не хочется копаться в политике.



«Я счастлива и довольна, что всё кончилось. Знала, что могу взять эту высоту и взяла её. Тренер сказал, что уверена во мне на все сто процентов. Что касается того, что я не могла праздновать со своим флагом, понятно, что это не очень комфортно. Но, если честно, я была настолько рада, что просто не думала об этом.

Вообще у нас классные отношения в секторе, все друг друга поддерживают. Нет никаких косых взглядов. С Сэнди Моррис общались на протяжении всех соревнований, и это только придавало сил».

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«Исинбаева – это Исинбаева, Сидорова – это Сидорова»

Тренер Анжелики Светлана Сидорова также хотела сконцентрироваться на хорошем, хотя и призналась, что хотела бы, чтобы сборная России выступала на чемпионате мира в полном составе и официальном статусе.



«Я знала, что Анжелика способна взять эту высоту. Она готова была прыгать так. Время личных рекордов здесь, на чемпионате мира. Почему она не пошла дальше и не попробовала взять высоту пять метров? Это эмоции, она их все выплеснула сегодня. В этом не было смысла.



Пожалуйста, не надо делать параллели с Еленой Исинбаевой. Лена это Лена, а Анжелика это Анжелика. То, что это первая медаль для команды, не добавляет особых эмоций. Если бы у нас была полная команда, мы бы постарались взять больше медалей. Не будем касаться этой темы. Тут просто случайность, что по расписанию мы были первыми, где можно взять золото. Уверена, что завтра Маша Ласицкене не ударит в грязь лицом».