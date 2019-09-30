«Все видят, что это катастрофа». Чемпионат мира в Катаре обернулся провалом

На улице находиться невозможно

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в Катаре изначально казался не самой здравомыслящей идеей. Понятно, что стране надо готовиться к проведению Кубка мира по футболу в 2022 году, а для этого необходим опыт работы с соревнованиями самого высокого уровня. Поэтому Дохе отдали лёгкую атлетику. И даже перенесли мировое первенство с августа на конец сентября, чтобы спортсменам и зрителям было прохладнее.



Но если это прохладнее, то страшно представить, что же происходит в Катаре летом. На улицу выйти просто невозможно! Несколько десятков метров, и вы насквозь мокрые. Баня, сауна – примерно так это можно назвать. Из-за высокой влажности тяжело дышать. То, что солнце заходит рано, помогает не сильно. Даже глубокой ночью в Дохе около 30 градусов, а по ощущениям – далеко за 40.

Страшные кондиционеры

Другой проблемой является то, что здесь сложно найти комфортную температуру. В транспорте, в отеле, в торговых центрах, да и вообще в любых помещениях жутко холодно. Логично, что есть огромный риск заболеть. Об этом говорили все спортсмены, которым приходится тренироваться в духоте, а потом проходить в подтрибунные помещения, где кондиционеры работают на полную мощность.

Пожалуй, единственное место, где хоть как-то можно жить, это сам стадион. Он является кондиционированным, что жизненно необходимо. Но даже там включают охлаждение то слишком сильно, то слишком слабо.

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Пробки

В стране с населением 2 млн человек не ожидаешь больших проблем с пробками. Однако в Дохе они существуют. 25 километров из аэропорта Хамад в город занимают полтора часа минимум. В Катаре везде идёт стройка. Вероятно, со временем появятся новые развязки и будет лучше, но пока ситуация трудная. Здорово, что в Дохе активно строят метро. Одна ветка уже открыта, другие на подходе. Может быть, это поможет разгрузить движение.

Нет людей на улицах

В принципе это вытекает из того, о чём я написал вначале. В такую жару выходить на улицу, мягко говоря, не хочется. Поэтому город выглядит жутковато и непривычно. Похожую картину можно наблюдать в небольших североамериканских городах, где все передвигаются исключительно на машинах. Но одно дело, когда речь идёт о маленьких одноэтажных посёлках, а другое, когда мы видим большой город с кучей небоскрёбов и ровно ноль людей.

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«Выступать в таких условиях – свинство»

Двукратный чемпион России по марафону Степан Киселёв без купюр высказался относительно условий, в которых соревнуются спортсмены в Катаре. Что говорить, если с марафонских забегов массово снимаются атлеты. Одно дело – соревноваться на стадионе с кондиционером. Другое дело – марафонцы, которые бегут всю дистанцию в лютой жаре.



«Слушал комментарии спортсменок после забега, и они правы: настоящее свинство — проводить чемпионат мира в таком месте. Всё решили деньги, из-за которых, видимо, и проголосовали за Доху».

«Ожидала совсем другого от Катара»

Лидер сборной России Мария Ласицкене, которая сегодня идёт за своим третьим золотом чемпионатов мира, также осталась не в восторге от Дохи.



«Очень опасные переходы из тренировочного поля, где духотища, в тоннель, где жутко холодно из-за кондиционеров. В столовой действительно очень холодно, жутко дует просто. Я хожу в спортивном костюме там. Потом получается, что в этой одежде я прохожу через духоту, когда надо выйти на улицу. И потом возвращаемся в холодину. Я ожидала совсем другого от Катара».

«Мы видим, что это катастрофа»

Ко всем бедам Катара добавилась ещё одна – количество зрителей на трибунах. Их очень мало. На финале стометровки у мужчин арена была заполнена в лучшем случае на четверть. Не припомню ничего подобного. К сожалению, это легко объяснимо. В самой стране интереса к лёгкой атлетике нет, а европейским и североамериканским зрителям добираться в Доху далеко и очень дорого.

«Мы все видим, что это катастрофа. На трибунах никого нет, а к жаре совершенно невозможно адаптироваться. В женском марафоне уже снялись около 30 человек. Это печально. Нам нужно оставить разум в стороне и больше сосредоточиться на борьбе. Если бы я не смог так поступить, то просто бойкотировал бы эти соревнования. На самом деле при организации чемпионата мира приоритеты не были расставлены на спортсменах. Это всё усложняет», — обрушился с критикой на организацию турнира чемпион и рекордсмен мира в десятиборье француз Кевин Майер.

При этом надо отметить, что организаторы турнира стараются и максимально помогают всем, кто всё-таки добрался до чемпионата мира. Хочется верить, что к мундиалю многое изменится к лучшему, но пока вопросов к Катару больше, чем ответов.