Крысиный яд для чемпиона. Как прошёл самый странный марафон в истории

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит этой осенью в Катаре, во время марафонского забега женщин из-за жары с дистанции сошли 28 участниц из 68 стартовавших. Это абсолютный рекорд подобных турниров. Но 115 лет назад на Олимпиаде в Сент-Луисе во время марафона творилось нечто такое, что в современном спорте представить невозможно.

«Все видят, что это катастрофа». Чемпионат мира в Катаре обернулся провалом Адская жара, пробки и отсутствие зрителей. Лёгкой атлетике ещё никогда не было так плохо.

Эксперименты над людьми

Игры в Сент-Луисе вообще едва не убили олимпийское движение в том виде, в котором его видел Пьер де Кубертен. Одни только «антропологические дни» чего стоят: пигмеев, индейцев и негров заставляли соревноваться в соревнованиях по стрельбе из лука, скоростном лазании на столб, перетягивании каната, а потом делали вывод о том, что они не способны соревноваться с «цивилизованными людьми». Экспериментировали организаторы таким способом.



Эксперименты ставили не только над теми, кого считали дикарями. Марафон в Сент-Луисе стал жутким испытанием для всех его участников. Судите сами.

Дистанция 40-километрового (именно такой была дистанция) забега была проложена по пыльным дорогам с восемью довольно серьёзными подъёмами. В современном понимании это был кросс-поход, где главное – продолжать движение и не останавливаться. Но передвигаться нужно не по лесу, а по грязной грунтовке в клубах пыли вместе с автомобилями и лошадьми.



Первоначально старт забега был запланирован на раннее утро, так как синоптики предсказывали очень жаркий день. В итоге стартовали в 15:00, когда температура воздуха составила 32 градуса по Цельсию, а на отдельных участках трассы – 33-34 градуса. Настоящее безумие!



Мало того, так ещё организаторы предложили участникам единственную точку для питья – колодец на отсечке 17 км после старта. Почему именно так? Потому что глава оргкомитета Игр Джеймс Салливан хотел собрать данные об особенностях «контролируемого обезвоживания», а марафонцы для этой цели подходили как нельзя лучше!

Гений из деревни Кваква. Два брата обманули весь мир, но прокололись на часах Продумано было всё до мелочей. Даже расположение туалетов на трассе. И всё ради жалкой тысячи долларов, которую потом отобрали.

Спящий почтальон, собаки и лжечемпион

На старт вышли 32 участника.



Среди них выделялся кубинский почтальон Феликс Карвахаль, добиравшийся до Сент-Луиса автостопом и пешком из Нью-Орлеана, куда он прибыл изначально и где то ли проиграл все деньги в кости, то ли был обворован. Он вышел на старт в рубашке с длинными рукавами, тяжёлых башмаках и в длинных брюках. Организаторы прямо перед стартом обрезали ножницами штанины, чтобы брюки превратились в элегантные шорты.

Феликс Карвахаль Фото: en.wikipedia.org

Карвахаль двое суток ничего не ел, и когда представилась возможность, перехватил фруктов в близлежащих от трассы садах. Кубинского почтальона разморило, и он прикорнул в теньке. Когда проснулся, продолжил бег и финишировал четвёртым. Кстати, на родине Феликс бегал гораздо более длинные дистанции и однажды пересёк поперёк всю Кубу.



Американский каменщик Фред Лорц нигде не спал, но от обезвоживания уже на 15-м километре прекратил борьбу. Он напросился попутчиком в ехавшую в сторону финиша машину и проехал до тех пор, пока транспортное средство не сломалось. Случилось это примерно за 7 км до финиша. Лорц решил, что это расстояние он преодолеет бегом, поскольку успел отдохнуть.

Он действительно прибежал к финишу, причём сделал это первым. Его чествовала дочь президента США Элис Рузвельт, но через 20 минут обманщик был изобличён. Лорца дисквалифицировали пожизненно, но после публичных извинений менее чем через год простили. В 1905-м он на своих двоих честно пробежал Бостонский марафон и победил!

Фред Лорц Фото: en.wikipedia.org

Остальным участникам повезло меньше. 18 из них не смогли добраться до финиша и сошли. Один едва не умер, наглотавшись пыли. У него открылось внутреннее кровотечение, и если бы не внимательный болельщик, марафон завершился бы смертью спортсмена.



Южноафриканца Лена Тауньяни едва не загрызла свора бродячих псов. Он вынужден был убежать в заросли кукурузы и оторвался от своих преследователей лишь спустя три километра беготни по кукурузному полю. Тауньяни финишировал девятым, но вполне мог бы стать и победителем, если бы побежал от собак в нужную сторону. Кстати, его и другого представителя племени тсвана Йена Машиани допустили до старта тоже в целях эксперимента.

Как человек-лягушка встал с инвалидной коляски. И восемь раз выиграл Олимпиаду! Невероятный Рэй Юри не должен был ходить. Но выиграл три золота Олимпиады в один день и установил вечный рекорд. Врачи называли это чудом.

Адский коктейль

Победителем этого издевательства, которое называлось олимпийским марафоном, стал американец Томас Хикс. Его по ходу дистанции пичкали допингом в виде крысиного яда для стимуляции мышечной активности, но он стойко держался. Хикс от обезвоживания несколько раз был на грани потери сознания. На второй части дистанции сопровождавшие его официальные представители оргкомитета Хью Макграт и Чарльз Лукас прибегли к опасному для жизни коктейлю.

Томас Хикс Фото: en.wikipedia.org

Он состоял из 1 мг стрихнина (крысиного яда, в малых дозах использовавшегося для стимуляции нервной системы), который был растворён в сыром курином яйце. Можно только представить, чего стоило Хиксу выпить это в страшную жару. Тут даже коктейль от Родченкова вряд ли зашёл бы, а не только крысиный яд. На некоторое время Хиксу это помогло, но спустя некоторое время он вновь оказался на грани того, чтобы сойти. К тому же он увидел, что впереди него бежит другой участник (Фред Лорц), а жертвовать собой ради второго места не было смысла.



Однако Макграт и Лукас убедили Хикса, что Лорц их не обгонял, а значит и победить не может. За три километра до финиша Хиксу пришлось ещё раз выпить адский коктейль, в который было добавлено ещё полстакана бренди. Американца мотало из стороны в сторону, но на финишную прямую он с трудом вышел. Правда, пересёк её необычным способом: Макграт и Лукас за метр до финиша подхватили Хикса на руку и перенесли. Четверо врачей откачивали его в течение часа.



Томас выжил. Экспериментатор Джеймс Салливан отверг все протесты на то, что Хикс получал помощь во время забега, и объявил его чемпионом. Других достижений у олимпионика никогда не было, хотя утверждения о том, что он никогда больше не бегал марафоны, неверны. Бегал и много раз, вот только без высоких результатов. Видимо, адский коктейль и правда помогал.