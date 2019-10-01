Уплывшая бронза. Российские яхтсмены провели лучший сезон в истории

В Порто-Черво на Сардинии драматичной развязкой завершились гонки 52 Super Series сезона-2019. Титул завоевала итальянская Azzurra, а команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга завершила сезон на четвёртом месте.

Броня крепка, и яхты быстры. У России – тяжёлая бронза чемпионата мира! Российский «Броненосец» стал третьим на чемпионате мира по парусному спорту в классе TP52. Битва за медали была максимально непредсказуемой.

Беспрецедентное явление

Последняя регата сезона не внесла изменений в расстановку команд в итоговом зачёте. Именно этого и добивался экипаж принимающего яхт-клуба Коста Смеральда Azzurra.

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

Команда семьи Роммерез с Сантьяго Ланге в качестве тактика подошла к старту решающего этапа в качестве лидера с незначительным запасом очков перед немецкой Platoon, и не собиралась уступать свое место. Всё прошло как по нотам, хотя партия получилась непростой.

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

Соперники были сбиты с толку рваным ритмом регаты. Подоспевший к старту регаты мистраль стал причиной отмены первого и третьего соревновательных дней – беспрецедентное явление в 52 Super Series. Поддерживать стабильность в таких условиях очень сложно, но итальянской команде это удавалось лучше.

Как немцы оставили Россию без медали. Потрясающий камбэк на воде! Российский «Броненосец» на этапе 52 Super Series шёл к третьему месту. Но когда конкуренты прибавили, не хватило даже отчаянного броска.

Борьба до последнего

Уже в первой гонке заключительного дня Azzurra могла досрочно разрешить ситуацию в свою пользу, если бы победила с отрывом в четыре и более очка. Но Platoon преследовала соперника по пятам и во всех трёх гонках дня финишировала сразу за Azzurra. И всё же после второй гонки стало понятно, что итальянцы завоевали свой третий с 2012 года титул победителей сезона 52 Super Series.

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

Для Platoon это серебро стало третьим подряд начиная с 2017 года. Трёхкратный обладатель «Золотого кубка» в классе «Дракон» Харм Мюллер-Шпреер вновь остался без золота.

Поражение в битве со звездой

Звездой этапа в Порто-Черво стал экипаж Нью-Йоркского яхт-клуба Sled. С пятью победами в девяти гонках команда Такеси Окура победила со значительным отрывом.



Интересная роль была отведена американской Quantum Racing. Экипаж семьи Де Вос выступал в роли «прокладки» между претендентами на золото, что принесло свои плоды в виде бронзовой медали этапа и сезона 52 Super Series.

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

Для экипажа Яхт-клуба Санкт-Петербурга «Броненосец» сезон-2019 оказался самым успешным за всю историю выступления в классе. Завоеваны две медали этапов, в том числе, бронза чемпионата мира в классе ТР52 – первая медаль для России в чемпионате в этом классе с 2010 года (тогда бронзу завоевала «Синергия»).

«Броненосец» имел все шансы отобрать медаль у американцев. Команда Владимира Любомирова открыла гонки в тройке, но далее выступала нестабильно и финишировала пятой. В общем зачете «Броненосец» сохранил четвёртую строчку – пока лучший результат в активе команды.

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

«С одной стороны, досадно, что мы не смогли завершить сезон в тройке, хотя предпосылки для этого были, – поделился Любомиров. – С другой, после годичного перерыва в 52 Super Series мы вернулись и завоевали две медали в пяти этапах, а в зачёте сезона уступили чуть более 10 очков первой тройке. Это значительный прогресс, который стоит развивать в дальнейшем».

Тем временем 52 Super Series уже обнародовала календарь сезона-2020. Серия впервые в своей истории посетит ЮАР и проведёт там чемпионат мира ТР52. Кроме того, европейская часть календаря будет состоять из четырёх этапов, что в сумме даёт шесть этапов в сезоне. Так много гонок будет проведено впервые с 2014 года.