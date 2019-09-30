«Не хотела подвести тренера». Кто заменил в гандбольной сборной Дарью Дмитриеву

Женская сборная России по гандболу с новым тренером Амбросом Мартином уверенно стартовала в квалификации Евро-2020, обыграв сборные Словакии и Швейцарии. В этих матчах на месте основной разыгрывающей отлично сыграла Ярослава Фролова, заменившая травмированную Дарью Дмитриеву.

Российские гандболистки вновь победили. Даже клоунада тренера не помешала Зачем наставник сборной Швейцарии постоянно оставлял ворота пустыми — загадка. Но наши девушки гадать не стали.

— Эмоции только положительные, ведь мы одержали две победы, — призналась Ярослава Фролова. — Конечно, я волновалась, поскольку тренер доверил мне место в основном составе, и очень не хотелось его подвести. Знаете, когда тебе выпадает шанс, нужно его использовать, чтобы и в дальнейшем на тебя рассчитывали.



— Какие-то сложности в плане привыкания к новым партнёрам были?

— Конечно, чтобы сыграться, нужно время. Ведь в национальной команде другие игроки, другие взаимодействия, другие функции и задачи. На тренировках мы старались уделять именно игровому взаимодействию много внимания. Нам ещё предстоят сборы и матчи, так что время ещё есть. В любом случае, даже одного сбора хватило, чтобы понять, что именно хочет от нас тренер, а уже в матчах постарались воплотить это в жизнь.



— В первом тайме матча со Швейцарией вы не играли в защите. Вы знали об этой тренерской задумке Амброса Мартина?

— Он сказал мне это непосредственно перед игрой. Я выходила в розыгрыш в атаку, а в защите меня меняла Ирина Никитина. Но весь второй тайм я отрабатывала и в защите. Насчёт тренерской задумки я не знаю, он же видит ситуацию иначе, чем игроки. Могу только сказать, что меня это нисколько не удивило. Есть тренерское задание, его нужно выполнять. Раз ситуация того требует, я готова играть там, где нужно. Тем более, игровым временем в защите главный тренер меня точно не обделил. Я не почувствовала, что мне не доверяют в защите. В матчах за «Кубань» такое тоже периодически происходит.



— Вы были готовы к такому отчаянному сопротивлению со стороны сборной Швейцарии?

— Абсолютно. Мы до игры досконально разобрали соперника и понимали, что они будут очень агрессивно защищаться и много бросать издали. Именно это и происходило на площадке. То, что тренер швейцарской команды часто выпускал полевого игрока вместо вратаря даже в равных составах, мы тоже разбирали и чётко представляли, что нужно делать в таких ситуациях. Мы отсмотрели две их игры с разными соперниками, где сборная Швейцарии чуть ли не с начала матчей играла всемером, реализуя определённые комбинации. Знаете, они привыкли играть одно и то же, так что можно было это просчитать. На тренировках мы отрабатывали действия против такого нападения.

Трефилов посмотрел на разгром со стороны. Россия выиграла с новым тренером Ничего другого никто и не ждал.

— В чём польза матчей с соперниками такого уровня, как Швейцария и Словакия?

— Пользу приносит любой матч. Соперники все разные, они действуют в разной манере. Кто-то лучше защищается, кто-то лучше играет в атаке. В более спокойных матчах, как со Словакией в Ростове-на-Дону у игроков есть возможность попробовать что-то такое, чего ты не будешь делать в играх, где идёт равная борьба. У тебя просто больше свободы для импровизации.

Такие же матчи, как со Швейцарией, где игра до определённого момента была равной, позволяют отработать действия в стрессовой ситуации, чтобы в других матчах у тебя не было волнения, чтобы ты играл и не обращал внимания на счёт. В первом тайме мы в такую ситуацию угодили и действовали достаточно сумбурно, каждый начинал с ведения, пытался тянуть одеяло на себя, а в итоге не получалось ничего. Но тренер через тайм-аут нас успокоил и привёл в чувство. Это тоже очень полезно. В предстоящих матчах у нас будут гораздо более серьёзные соперники. Впереди чемпионат мира, и каждому хочется сыграть на этом турнире.