«Не хотела подвести тренера». Кто заменил в гандбольной сборной Дарью Дмитриеву

Женская сборная России по гандболу с новым тренером Амбросом Мартином уверенно стартовала в квалификации Евро-2020, обыграв сборные Словакии и Швейцарии. В этих матчах на месте основной разыгрывающей отлично сыграла Ярослава Фролова, заменившая травмированную Дарью Дмитриеву.
— Эмоции только положительные, ведь мы одержали две победы, — призналась Ярослава Фролова. — Конечно, я волновалась, поскольку тренер доверил мне место в основном составе, и очень не хотелось его подвести. Знаете, когда тебе выпадает шанс, нужно его использовать, чтобы и в дальнейшем на тебя рассчитывали.
— Какие-то сложности в плане привыкания к новым партнёрам были?
— Конечно, чтобы сыграться, нужно время. Ведь в национальной команде другие игроки, другие взаимодействия, другие функции и задачи. На тренировках мы старались уделять именно игровому взаимодействию много внимания. Нам ещё предстоят сборы и матчи, так что время ещё есть. В любом случае, даже одного сбора хватило, чтобы понять, что именно хочет от нас тренер, а уже в матчах постарались воплотить это в жизнь.
— В первом тайме матча со Швейцарией вы не играли в защите. Вы знали об этой тренерской задумке Амброса Мартина?
— Он сказал мне это непосредственно перед игрой. Я выходила в розыгрыш в атаку, а в защите меня меняла Ирина Никитина. Но весь второй тайм я отрабатывала и в защите. Насчёт тренерской задумки я не знаю, он же видит ситуацию иначе, чем игроки. Могу только сказать, что меня это нисколько не удивило. Есть тренерское задание, его нужно выполнять. Раз ситуация того требует, я готова играть там, где нужно. Тем более, игровым временем в защите главный тренер меня точно не обделил. Я не почувствовала, что мне не доверяют в защите. В матчах за «Кубань» такое тоже периодически происходит.
— Вы были готовы к такому отчаянному сопротивлению со стороны сборной Швейцарии?
— Абсолютно. Мы до игры досконально разобрали соперника и понимали, что они будут очень агрессивно защищаться и много бросать издали. Именно это и происходило на площадке. То, что тренер швейцарской команды часто выпускал полевого игрока вместо вратаря даже в равных составах, мы тоже разбирали и чётко представляли, что нужно делать в таких ситуациях. Мы отсмотрели две их игры с разными соперниками, где сборная Швейцарии чуть ли не с начала матчей играла всемером, реализуя определённые комбинации. Знаете, они привыкли играть одно и то же, так что можно было это просчитать. На тренировках мы отрабатывали действия против такого нападения.
— В чём польза матчей с соперниками такого уровня, как Швейцария и Словакия?
— Пользу приносит любой матч. Соперники все разные, они действуют в разной манере. Кто-то лучше защищается, кто-то лучше играет в атаке. В более спокойных матчах, как со Словакией в Ростове-на-Дону у игроков есть возможность попробовать что-то такое, чего ты не будешь делать в играх, где идёт равная борьба. У тебя просто больше свободы для импровизации.
Такие же матчи, как со Швейцарией, где игра до определённого момента была равной, позволяют отработать действия в стрессовой ситуации, чтобы в других матчах у тебя не было волнения, чтобы ты играл и не обращал внимания на счёт. В первом тайме мы в такую ситуацию угодили и действовали достаточно сумбурно, каждый начинал с ведения, пытался тянуть одеяло на себя, а в итоге не получалось ничего. Но тренер через тайм-аут нас успокоил и привёл в чувство. Это тоже очень полезно. В предстоящих матчах у нас будут гораздо более серьёзные соперники. Впереди чемпионат мира, и каждому хочется сыграть на этом турнире.
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