«Впервые так странно одержала победу». Почему же украинка подарила золото России

«Украинка порадовала, она – умничка»

Мария Ласицкене вошла в историю, впервые в истории став трёхкратной чемпионкой мира. Эта великая победа, которая помимо всего прочего получилась ещё и немного странной. Украинка Ярослава Могучих обновляла один личный рекорд за другим, но на высоте 2,06 решила остановиться по совету тренера. Тренер Марии Геннадий Габриэлян признался, что не знает, что послужило причиной решения украинской спортсменки.

«Наверное, это лучше спросить у тренера Могучих. Я не знаю, почему она не стала заказывать следующую высоту. Но я могу сказать, что она очень порадовала, она умничка! У неё хорошее будущее, поздравляю её и тренера. Это прекрасная работа с их стороны».

Маша, ты просто космос! Как российская красавица впрыгнула в историю На чемпионате мира-2019 в Дохе российская спортсменка выиграла свой третий титул в прыжках в высоту. Такого прежде не делал никто!

«Я вряд ли бы отказалась от борьбы»

Далее слово взяла Ласицкене, которая рассказала всем, кто не был в курсе, что Ярослава не впервые прекращает борьбу, когда берёт личные рекорды. Правда, россиянка отметила, что готова была соревноваться дальше и очень сильно этого хотела. И даже назвала эту победу странной.



«Очень хотела стать трёхкратной чемпионкой мира. Ожидала ли, что соперница откажется от борьбы? Если честно, ожидала от Ярославы. Но уже шла прыгать следующую высоту и хотела продолжать борьбу. Но вообще Ярослава часто останавливается, когда берёт личные рекорды. Это их самочувствие, их видение, но я была готова продолжать и очень хотела этого.



У меня другая подготовка, я всегда готова продолжать борьбу и прыгать, прыгать, прыгать. Я бы вряд ли отказалась, но то, что она отказалась – не моё дело. Пожалуй, впервые так странно одержала победу. Я иду такая продолжать бороться, ещё ничего не закончено, а тут мне кричат, что всё. И у меня что-то перемкнуло».

Украинка Могучих объяснила отказ бороться с Ласицкене за золото чемпионата мира

А точку во всей истории поставила сама Ярослава Могучих



«Я самая молодая девушка в секторе, и я понимала, что будет очень сложно взять ту высоту. В этом не было смысла. Я не была готова к этому морально. Буду готовиться дальше, чтобы брать новые личные рекорды».

Наша Маша — трёхкратная чемпионка мира! А украинка испугалась? Россиянке Марии Ласицкене равных в мире нет, и на чемпионате мира она снова это подтвердила. Борьба за золото была просто космической!

«Это преступление, что Ласицкене может пропустить Олимпиаду»

Конечно, эта победа не могла не затронуть больную для российской лёгкой атлетики тему с недопуском спортсменов в полном статусе к соревнованиям и возможному пропуску Олимпийских игр в Токио в следующем году. Тренер Марии Ласицкене Геннадий Габриэлян назвал такой варианты развития событий преступлением.



«Я считаю, что нечестно и несправедливо, что такие спортсмены пропускают Олимпийские игры. Кристально чистые спортсмены должны участвовать в таких турнирах. Это просто преступление, что такие люди могут пропустить Олимпиаду. Я имею ввиду руководство всего мирового сообщества. Нельзя так было поступать! Со своей стороны мы работали хорошо, и я хотел бы, чтобы и все работали также».

«Маша, до слёз!». Губерниев эмоционально отреагировал на победу Ласицкене в Дохе

«Это действует мне на нервы»

Когда об этом же спросили Марию, было видно, как ей надоело отвечать на такие вопросы и как надоела вся ситуация в целом.



«Конечно, очень жалко. Это неприятно, хочется пробежать по стадиону с флагом! Это надоедает. С каждым турниром становится всё сложнее. Ты видишь, как болеют за других спортсменов с атрибутикой, как люди сидят в цветах страны, с флагом. Это немного действует мне на нервы, поэтому я сегодня сильнее обычного закрывалась и старалась вообще не смотреть на трибуны».