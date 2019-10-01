«Вы продали душу дьяволу!» Главный человек в российском допинге молится

Россия пропустит Олимпиаду и ЧМ по футболу?

Вчера, 30 сентября, на официальном сайте РУСАДА появилось заявление генерального директора Юрия Гануса. Хотя это было больше похоже не на заявление, а на крик отчаяния. В последние дни появились слухи о том, что Россию могут полностью отстранить от Олимпиады в Токио. Может дойти даже до того, что нашу сборную по футболу не допустят к участию в чемпионате мира — 2022, который пройдёт в Катаре.

Причина – возможные манипуляции российской стороны с допинг-пробами из Московской лаборатории, которые были переданы в ВАДА. Это было обязательным условием по спасению России. Ганус уверен, что те, кто мешает РУСАДА в борьбе за чистоту нашего спорта, продали душу дьяволу.



«Все, кто реально принимает решения и осуществляет действия по искажению фактов, тупиковым решениям отягощающим выход из допингового кризиса в России, все, кто облачает подобные действия в благоприятную оболочку и участвует в системной травле нового РУСАДА, искренне борющегося с допингом, этим страшным пороком нашего спорта, фактически ведут наш спорт в тупик и продали свои души дьяволу».

«Надо наказать всю эту страну». Россию снова хотят отстранить от Олимпиады Россию обвиняют в новых махинациях и подделке данных. Всё серьёзно?

«Да воздастся каждому по делам его»

Ганус – главное лицо РУСАДА. И до этого момента большинство его высказываний казались уместными и адекватными. Но, видимо, Юрий понял, что единственный способ спасти российский спорт – это помолиться. О чём, собственно, и заявил на официальном сайте организации.



«Да воздастся каждому по делам его (Евангелие от Матфея (гл. 16 стр. 27), Псалом (гл. 61 стр. 13), Послание к Римлянам святого апостола Павла (гл. 2 стр. 6), Откровение Святого Апостола Иоанна Богослова (гл. 22 стр. 12). Всем, кто работает, живёт в спорте, пора определиться, с какой стороны зеркала вы находитесь, на какой из сторон — сил добра или зла. Время выходить из зазеркалья допингового кризиса».

Глава РУСАДА процитировал Библию, говоря о допинге в России

Полное отчаяние или последняя попытка спастись?

Похоже, Юрий Ганус уже просто не знает, каким образом ещё достучаться до руководителей российского спорта, чтобы те поспособствовали решению проблем. Если, не дай бог, подтвердится, что данные Московской антидопинговой лаборатории были действительно искажены, мало не покажется никому.



Вся работа по восстановлению Олимпийского комитета России, по возвращению флага, допуску на Олимпиаду превратится в пыль. Россия заставила МОК поверить, что встала на путь исправления. И если после того МОКу и ВАДА вставят нож в спину, прощения точно ждать не стоит.