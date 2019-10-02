Шубенков бьётся за золото ЧМ! Посмеют ли его назвать не россиянином? LIVE

Российский спринтер Сергей Шубенков готов вернуть себе звание чемпиона мира в спринте с барьерами. Все фото и новости ЧМ — в нашем онлайне.

Полный календарь чемпионата мира — 2019 по лёгкой атлетике

Медальный зачёт чемпионата мира — 2019 по лёгкой атлетике

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08:00. Доброе утро, дорогие друзья, поклонники лёгкой атлетики и болельщики сборной России, которой на чемпионате мира нет. Вообще, забавно выходит: сборной нет, а победы — есть! Анжелика Сидорова поразила весь мир своими прыжками в высоту с шестом, а Мария Ласицкене блистала без шеста — обе девушки стали чемпионками мира, причём Маша сделала это уже в третий раз. И даже организаторам пришлось признать, что Маша — россиянка!

Официальный сайт IAAF: Ласицкене не нейтральная спортсменка, а россиянка

Теперь пришло время показать себя и главной звезде мужской части команды — выдающемуся барьеристу Сергею Шубенкову, специализирующемуся на дистанции 110 метров. Сергей уже был чемпионом мира в 2015 году и теперь сделает всё, чтобы стать лучшим атлетом планеты во второй раз. Вопрос только — россиянином или нейтральным?



Полуфинальные забеги на 110 метров с барьерами начнутся в 20:00 мск. Финал запланирован на 22:55. Не пропустите — это будет роскошный старт!