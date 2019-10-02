«Попробуй завали!» Вот так Шубенков выиграл удивительное золото!

Финиш в кувырке!

Таких фантастических финишей лёгкая атлетика ещё не знала!



В этом финальном забеге на 110 метров с барьерами всё развивалось так стремительно, что сначала никто из зрителей толком не понял, что же на самом деле произошло.

Россиянин Сергей Шубенков начал довольно слабо и на стартовых метрах прилично отстал от всех своих конкурентов, а вперёд сразу же вырвался его сосед по дорожке – ямайский бегун Омар Маклеод. Но, несмотря на неудачный старт, Шубенков сумел как следует разогнаться и начал настигать одного соперника за другим. На последнем барьере он поравнялся с лидировавшим Маклеодом, а дальше события развивались максимально ярко и драматично.

Ямаец запнулся о последний барьер и начал заваливаться в сторону Шубенкова. То ли случайно, то ли специально он прихватил россиянина и уронил его. Но поскольку дело происходило на самых последних метрах дистанции, Сергей успел сделать шаг к финишной линии и в каком-то невероятном кувырке пересёк её первым. В биографии нашего спринтера уже был полный комплект наград чемпионата мира, но победа в падении у него случилась впервые!



И пусть это был всего лишь этап «Бриллиантовой лиги» — 2019, сумасшедшая победа Шубенкова от этого не стала менее прекрасной.



«А всё-таки от Маклеода больше пользы, чем вреда. Ну вот не смог бы я так быстро пробежать, уверен, если бы он так не вырвался сначала и не пришлось бы догонять. Я чувствую, что стал сильнее, чем был. Да и фотофиниш получился эпичный», – позитивно отреагировал на случившееся Сергей.

Падение принесло Шубенкову не только золотую награду, но и большую ссадину, которую пришлось залечивать пару недель. Повреждение зажило, а эпичная победа осталась!



И да, до чемпионата мира в Катаре оставалось всего три месяца…

Шубенков бьётся за золото ЧМ! Посмеют ли его назвать не россиянином? LIVE Российский спринтер Сергей Шубенков готов вернуть себе звание чемпиона мира в спринте с барьерами. Все фото и новости ЧМ — в нашем онлайне.

Будет золото?

Что может быть ярче, чем блестящий золотой финиш в полёте на этапе «Бриллиантовой лиги»? Конечно, победа на чемпионате мира! Сергей удивил болельщиков со всей планеты ещё в 2013 году, когда неожиданно для многих стал бронзовым призёром домашнего чемпионата мира в Москве. За два года он совершил мощный рывок и в Пекине стал чемпионом мира. А в Лондоне в 2017 году он боролся за золотую медаль в статусе нейтрального атлета. До триумфа не хватило совсем чуть-чуть – всё тот же Маклеод на финише был быстрее на каких-то 0,1 секунды.

Непреодолимый барьер. Шубенков уступил титул, но взял серебро Россиянин Сергей Шубенков не смог защитить титул чемпиона мира в барьерном спринте. Он проиграл ямайцу с шотландской фамилией.

Нельзя сказать, что перед финалом чемпионата мира в Катаре именно Сергей главный фаворит соревнований. По ходу сезона он выиграл лишь два статусных финала: тот самый «летучий» в Марокко и за неделю до этого – в Риме. Больше побед на международных турнирах у Шубенкова не было, однако на пьедестале почёта по итогам финалов он был почти всегда.

Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в беге на 110 м с барьерами в Марокко

Состояние Сергея и его результат в предварительном забеге позволяют рассчитывать на успех и на главном старте сезона. Главное, чтобы никто не пытался Сергея повалить.



Или наоборот? Чем сложнее, тем ярче победа?