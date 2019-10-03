«Давайте устроим ему забастовку!» Да что вообще творит этот «чёртов Маклеод»?

«Его нельзя допускать на старты»

Ямайский спринтер Омар Маклеод испортил сезон россиянину Сергею Шубенкову, когда упал на него во время забега в Марокко в июне этого года. Сергей чудом восстановился после травмы и завоевал серебро чемпионата мира. По иронии судьбы, этому поспособствовал сам Маклеод, который вновь упал, но на этот раз на испанца Орландо Ортегу, который явно претендовал на медаль по ходу финального забега.



Маклеод – любитель выбивать соперников. Как заметил тренер Шубенкова Сергей Клевцова, ямайский бегун уже собрал приличную коллекцию скальпов и не собирается на этом останавливаться.

«Я не начальник и не пытаюсь им быть. Но я считаю, что Маклеод – социально опасный человек. Его нельзя допускать на старты! Я хорошо отношусь к испанцу Ортеге, но Маклеод ему испортил чемпионат мира. И Серёге угробил сезон, когда упал на него в Марокко. Сколько мы лечились, вы не представляете. И это сходит ему с рук».

«Вчера тренер где-то достал пива». Как Шубенков пробивался к медали ЧМ Российский легкоатлет раскрыл секрет успеха на чемпионате мира в Дохе.

«Это жизнь, чуваки»

Сам Маклеод после финиша не стал извиняться перед испанцем, которого лишил медали, объяснив это тем, что тот и так был сильно расстроен. В беседе с журналистами Омар, вроде бы, сказал, что ему жаль, но тут же заявил, что не собирается менять свою тактику. То есть дал понять, что и дальше будет забегать на дорожки соперников, выбивать их с дистанции и вносить всяческий хаос.



«Уже после первого барьера я почувствовал, что могу упасть. Сбился с ритма. Но такое бывает, когда рискуешь, а я хочу рисковать, потому что иначе не одержишь победу. Мне жаль, что я помешал Ортеге, понимаю, что он мог взять медаль. Но это жизнь, чуваки. На чемпионате мира ты должен выжимать из себя максимум».

Срочно прячьте флаг России! У Шубенкова новая медаль на чемпионате мира Спринтер Сергей Шубенков – вице-чемпион мира в барьерном беге. Ему пришлось вырывать серебро в потрясающей борьбе.

Судьба спасла Шубенкова от Маклеода

Шубенков уверенно прошёл стадию четвертьфинала и полуфинала, хотя результат полуфинала не давал однозначного ответа, способен ли россиянин на борьбу за медали. Было заметно, как он нервничал. Сергей это подтвердил, признавшись, что переживал перед полуфиналом. И занял второе место в своём забеге, довольно сильно уступив американцу Холлоуэйю, который только и делал, что хорохорился и показывал своё превосходство.



Зато не самый высокий результат сыграл на руку россиянину. Он стартовал по крайней дорожке и был очень далеко от ямайца, который бежал в центре. Возможно, именно поэтому на лице Сергея перед стартом была широкая улыбка. Тренер Шубенкова Сергей Клевцов даже выступил в качестве пророка, предположив, что Маклеод опять выбьет всех по центру, а его подопечный спокойно устремится к медали с краю.

Сам Шубенков не стал открыто критиковать ямайского бегуна, хотя было понятно, что он до сих пор зол на него за испорченный сезон.



«Я не хочу, чтобы барьеристы падали. Не было ли мысли, что это ему карма за то, что мне травму нанёс? Не скажу (смеётся). Давайте устроим ему забастовку. Выходим на старт и садимся. Нам говорят: на старт. А все, кроме Маклеода, сидят (улыбается)».

«Попробуй завали!» Вот так Шубенков выиграл удивительное золото! Этот невероятный победный финиш Сергея точно войдёт в историю лёгкой атлетики. Если уже не вошёл!

«Пусть этот чёртов Маклеод вообще один бегает»

После финиша сборная Испании подала апелляцию на результат финала. Испанцы заявили, что Маклеод испортил Ортеге финал и просили сделать перезабег или же дать возможность ему пробежать в одиночку на время, которое в теории могло принести ему медаль любого достоинства.



Первая апелляция была отклонена. Тогда испанцы потребовали, чтобы Ортеге вручили медаль в соответствии с его позицией на момент столкновения с Маклеодом. Тогда он занимал третье место и, по мнению представителей сборной Испании, заслуживал бронзы. Однако и это требование не было удовлетворено.

Тренер Шубенкова Сергей Клевцов наверняка прочувствовал боль испанцев и не стеснялся в выражениях, описывая своё отношение к ямайскому спринтеру.



«Я вообще удивляюсь. Буржуи – они же люди прагматичные. Почему на «Бриллиантовой лиге» люди отдают ему свои деньги? Он убегает на дорожку соперника одной ногой, двумя ногами, и его ни разу не сняли. Какой-то непонятный пиетет перед этим чёртовым Маклеодом. Я думаю, с этим надо как-то разбираться. Пусть он один вообще бегает. Или после того, как все пробежали.



Написать про него комиссии спортсменов? Им на это всё пополам вообще. Они какие-то свои дела решают, а про серьёзные вещи забывают. Ладно бы это было какой-то случайностью и единичным случаем. Но он только за этот сезон Шубенкова высадил, другого высадил, забежал на дорожку ещё одного спортсмена, а бедный китаец на чемпионате мира вообще шугался этого Маклеода. Он обеими ногами пробежал на его дорожке! Это как вообще? При этом он как бегал, так и бегает».