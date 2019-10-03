Аделину Сотникову кинули на 2 млн. Она пыталась спасти неизлечимо больную сестру

Два миллиона гадалке?
Олимпийские чемпионы – такие же простые люди, как и все мы. Да, они быстрее всех бегают, выше всех прыгают, лучше всех играют в хоккей или катаются на коньках. Но в остальном это просто люди со своими желаниями и эмоциями, порой затмевающими разум.
Это в очередной раз подтвердила неожиданная история олимпийской чемпионки Сочи по фигурному катанию Аделины Сотниковой. Ей всего 23 года, однако вот уже три сезона как она завершила спортивную карьеру и сейчас катается только на ледовых шоу и тренировках.
Неожиданно общественность удивила новость о том, что Аделина отправила некой гадалке крупную сумму. Якобы на решение личных проблем Сотникова потратила 2 млн рублей, после чего «колдунья» перестала выходить на связь, и чемпионке пришлось обратиться в полицию.
Конечно, эта новость вызвала неоднозначную реакцию общественности. Кто-то смеялся над невежеством спортсменки, кто-то сочувствовал ошибке, кто-то просто недоумевал.
Однако одна подробность, появившаяся позже, сильно изменила мнение многих людей.
Не болезнь, а порча
Неожиданно выяснилось, что Аделина обратилась к гадалке не за решением личных проблем, а за помощью для родной сестры Марии, которая с самого рождения страдает от неизлечимого недуга.
Сестра фигуристки больна очень редким заболеванием – синдромом Тричера-Коллинза, или челюстно-лицевым дизостозом. Эта болезнь характеризуется черепно-лицевой деформацией. Помимо изменения формы и черт лица она может приводить к глухоте, затруднению дыхания.
Аделина Сотникова в своих интервью не раз признавалась, что всегда хотела добиться успехов в фигурном катании в том числе и для того, чтобы больше зарабатывать и тратить на лечение сестры. Впрочем, добиться полного излечения практически невозможно. Даже при лёгких степенях заболевания пациентам, как правило, требуются сложные хирургические операции.
Есть информация, что гадалка, к которой пришла Сотникова, рассказала спортсменке, что на её сестру наложена порча, и пообещала эту порчу снять. Сообщается, что женщина провела девять сеансов исцеления, за которые олимпийская чемпионка в сумме заплатила 2 млн рублей.
Конечно, тот факт, что Аделина всё-таки пришла к гадалке, а не к врачам, трудно объяснить. Но важно понимать, что от отчаяния человек порой способен совершать необдуманные поступки. И, возможно, Сотникова просто отчаялась, поверила в чудо и нетрадиционные методы
Но, очевидно, ошиблась.
Полиция уже занимается поиском сбежавшей гадалки. А Аделина и её семья – поиском новых методов лечения страдающей от неизлечимого недуга сестры.
- 3 октября 2019
-
20:13
-
19:35
-
18:52
-
17:18
-
16:56
-
16:45
-
16:24
-
16:11
-
16:04
-
15:48
-
15:30
-
15:14
-
14:56
-
14:13
-
14:11
-
13:05
-
12:30
-
11:16
-
11:04
-
10:53
-
10:29
-
09:46
-
09:30
-
09:07
-
08:44
-
08:35
-
08:18
-
00:58
-
00:53
-
00:48
-
00:13
- 2 октября 2019
-
23:49
-
23:33
-
23:07
-
22:50