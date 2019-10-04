Итоги финала с Шубенковым пересмотрены. Судьи, вы вообще что делаете?!

После трёх апелляций медали в финале забега на 110 метров с барьерами перераспределили. Дали тем, кто сильнее просил, а не быстрее бежал.

Для того, чтобы завоевать медаль чемпионата по лёгкой атлетике, не нужно за неё биться. Достаточно просто попросить. Слёзно, жалобно. Тогда точно дадут, теперь в этом сомневаться не приходится. Прецедент создан, и теперь на всех турнирах можно просить и умолять.

Скандальные барьеры

Барьерный спринт на чемпионате мира – 2019 в Дохе вообще получился донельзя скандальным.

Во-первых, число финалистов выросло до девяти человек после протеста со стороны команды Барбадоса на результат полуфинального забега с Сергеем Шубенковым. Ямайский спринтер наступил на чужую дорожку, создал помеху барбадосцу, и тому по правилам разрешили участвовать в забеге следующей стадии, а это финал.

Сам финал сложился драматично. Ямаец Омар Маклеод, который бежал вторым, перед последним барьером задел испанца Орландо Ортегу, выбыл из борьбы за медали сам и создал помеху сопернику.

Видео забега можно посмотреть на канале ИААФ в «Инстаграм».

Такое в барьерном спринте происходит сплошь и рядом. Но Маклеод – особый случай. В июне в Рабате он подобным манёвром сломал весь летний сезон Сергею Шубенкову, упав сам и завалив россиянина.

«Попробуй завали!» Вот так Шубенков выиграл удивительное золото! Этот невероятный победный финиш Сергея точно войдёт в историю лёгкой атлетики. Если уже не вошёл!

По правилам, результат ямайца с шотландской фамилией был исключён из итогового протокола, первые три строчки в котором заняли Грант Холлоуэй (США), Сергей Шубенков (Россия) и Паскаль Мартино-Лагард (Франция). Ортега стал пятым, пропустив вперёд и китайца Се Вэньцзяня. Результаты были утверждены.

Фото: РИА Новости

Три протеста и одна медаль

Но история получила продолжение. Испанская делегация подала протест, требуя пересмотра. Испанцы настаивали на том, что созданная со стороны Маклеода помеха для их спортсмена случилась в тот момент, когда Ортега бежал третьим, а из-за действий ямайца не смог сохранить призовое место.

Апелляционное жюри, рассмотрев протест, не нашло оснований для его удовлетворения. Но испанцы не успокоились, пока не доказали, что Маклеод мешал Ортеге не только перед последним барьером, но и на протяжении всего забега. И потребовали бронзовой медали, согласно правилам Fair Play. Прецедентов в истории барьерного спринта не было.

Теперь есть, поскольку второй протест был удовлетворён.

Срочно прячьте флаг России! У Шубенкова новая медаль на чемпионате мира Спринтер Сергей Шубенков – вице-чемпион мира в барьерном беге. Ему пришлось вырывать серебро в потрясающей борьбе.

Но с этим не согласились китайцы. Они доже подали апелляцию, задав резонный вопрос: как спортсмен, показавший результат хуже, оказывается выше спортсмена, показавшего результат лучше? И как будут распределяться призовые деньги? На что получили ответ, что Ортега награждён бронзовой медалью на законных основаниях, а вот деньги – юрисдикция другого отдела.

У Сергея Шубенкова решение жюри вызвало вопросы. Он немедленно отреагировал через свои соцсети.

Шубенков: решение IAAF порождает нехороший прецедент и вызывает кучу вопросов

«Почему не серебро или даже золото? (бронзу запросила команда Испании, ссылаясь на принцип Fair Play). Но как же быть с китайцем, который стал четвёртым?» — написал Шубенков. И через некоторое время опубликовал ещё один пост.

«А у нас тут вторая бронза подъехала. Я на самом деле безмерно счастлив за Ортегу, ибо видел, в каком состоянии он вчера пребывал, но подобное решение порождает нехороший прецедент и вызывает кучу вопросов», — резюмировал российский спортсмен.

Вряд ли ИААФ будет ему отвечать. Международная федерация на своём официальном сайте Шубенкова даже россиянином побоялась назвать.

Шоу должно продолжаться

Знаете, что самое интересное? Что в метании молота на этом чемпионате мира получилась похожая, но ещё более абсурдная ситуация.

Мощный польский парень Войцех Новицки приехал в Доху лидером мирового сезона. Но в финале, мягко говоря, обделался. С результатом 77,69 м спортсмен, легко метавший за 80 м, в итоге остался четвёртым. Третьим стал венгр Бенце Халас (78,18), вторым – француз Кентен Биго (78,19), а чемпионом в четвёртый раз в своей карьере поляк Павел Файдек (80,50).

Но на церемонию награждения вышли все четверо, причём Новицки болельщики освистали. Свою медаль он получил за то, что судьи, оказывается, нанесли ему моральную травму, не заметив, что во время первой попытки венгр коснулся ногой запрещённой зоны в секторе. Да-да! Моральную травму, хотя впереди оставалось пять попыток.

Новицки, получается, пристально смотрел за тем, что происходит в секторе, а не на собственное выступление настраивался. И причина поражения чувствительного метателя именно в ноге венгра и глазах судей, а не в том, что он просто оказался не готов к финалу.

Просто странно, что бронзой не наградили всех остальных участников финала, ведь судьи и их, получается, обидели. Странно и то, что не получил бронзу рекордсмен мира в десятиборье француз Кевин Майер, который получил повреждение в первый день соревнований во время барьерного спринта, а во второй снялся с прыжков с шестом.

Слёзы не разжалобили судей. Нужно было подать апелляцию. Придумать любой повод и подать. Эх, не додумались ни сам француз, ни вся французская команда. Медаль-то была рядом, только попроси.