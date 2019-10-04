Судьи забыли про россиянина в финале. Иванюк разозлился и добыл медаль!

А вообще на пьедестале сразу два россиянина! Оба были крайне близки к тому, чтобы своей победой расстроить толпу шейхов.

С надеждой на медали

Женские прыжки в высоту многие российские болельщики смотрели с уверенностью в победе. И Мария Ласицкене своих поклонников не подвела – без нервов, без единой ошибки она добыла золотую награду и стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.

Чужими ногами. Как украинка подпортила победу Ласицкене Золотой финал оставил странные ощущения. Россиянка вроде как не сама победила в финале чемпионата мира. Всё решила её соперница.

В аналогичной мужской дисциплине россиян, претендующих на медаль и даже на победу на чемпионате мира, было двое. Однако они не выкашивают золотые медали сериями: их конкуренты тоже довольно сильны. Тем не менее, Михаил Акименко и Илья Иванюк приготовились к битве. Пожалуй, первой для каждого из них серьёзной битве на таком высоком взрослом уровне.

У Михаила и Ильи лучшие результаты сезона – 2,33. Эта высота позволяла рассчитывать на награды главного турнира двухлетия и в абсолютном выражении (в 2017 году «золотыми» стали 2,35), и в относительном (только у белоруса Недосекова да китайца Вана результат был выше).

В квалификации Михаил и Илья только подтвердили серьёзность своих намерений: до 2,29 они добрались вообще без ошибок. А ведь кроме россиян безупречный первый день себе в актив записал только действующий чемпион мира Мутаз Баршим из Катара – двукратный призёр Олимпиад и действующий чемпион мира, выступающий перед родными трибунами.

Акименко: не боюсь победить прыгуна в высоту из Катара и огорчить местных шейхов

Наши к финалу готовы

Все 12 прыгунов приняли решение стартовать с высоты 2,19. И все за исключением американца Джерона Робинсона взяли её с первой попытки. У Акименко и Иванюка на первых прыжках не возникло совершенно никаких проблем, равно как и на вторых, когда планка поднялась на 2,24. Хороший разбег, мощное отталкивание, большой запас – россияне к финалу были готовы.

Итоги финала с Шубенковым пересмотрены. Судьи, вы вообще что делаете?! После трёх апелляций медали в финале забега на 110 метров с барьерами перераспределили. Дали тем, кто сильнее просил, а не быстрее бежал.

На высоте 2,27 Илья и Михаил также не преподнесли неприятных сюрпризов – всё с первой попытки. Это же удалось лишь пятёрке спортсменов: кроме россиян на следующий уровень легко перешли катарец Баршим, канадец Мэйсон и кубинец Зайас. А догнать лидеров смогли не все: планку на высоте 2,30 штурмовали всего 9 прыгунов из 12 – трое борьбу завершили.

На новой высоте с точки зрения борьбы россиян за медали ничего не поменялось. И Акименко, и Иванюк прыгнули классно, с хорошим запасом и отправились восстанавливать силы. В целом, атлеты показали высокий уровень: семеро взяли 2,30, плюс к ним присоединился экстравагантный итальянец Тамбери с бритой половиной лица – он перенёс на 2,33 две своих попытки.

И после полутора часов борьба за медали перешла в решающую стадию. Высота – уже на один сантиметр выше, чем серебряный результат чемпионата мира 2017 года. И с первой же попытки, в первом же прыжке её взял белорус Максим Недосеков. Этот классный полёт, похоже, спутал карты всем его конкурентам: ошиблись и Зайас, и Мэйсон, и даже заводивший трибуны Баршим. Единственным, кто сходу повторил результат белоруса был россиянин Михаил Акименко.

Фото: Patrick Smith/Getty Images

Россиянина забыли, а он – с медалью

Следующей удачной попытки пришлось ждать добрый десяток прыжков. Баршим был на грани вылета, но с третьего раза всё-таки вспомнил, как преодолевать 2,33. Ильи Иванюку, прыгавшему следом, тоже нужно было обязательно брать эту высоту, чтобы претендовать на медаль, однако организаторы про него забыли: обрадовавшись классному прыжку катарца, они принялись ставить новую высоту. К счастью, Илью это только разозлило – с третьей попытки он взял 2,33.

На высоте 2,35 остались четверо: безошибочный Акименко на первом месте, на втором по попыткам – белорус Недосеков. На третьем – с одинаковыми результатами Баршим и Иванюк.

Баршим, едва не порвавший на себе от радости майку после 2,33, на эмоциях взял 2,35 и тут же стал лидером соревнований – трибуны возликовали. Казалось, отправил соперников в нокаут, но нет: Михаил Акименко через минуту тоже взял эту высоту, в очередной раз за сезон побил свой личный рекорд и вернул себе первое место по количеству попыток. Это заявка на золото!

Иванюк тоже сотворил маленькое чудо! 2,35 – тоже личный рекорд. Илья от радости даже сальто сделал после прыжка! Но он лишь сравнялся с Баршимом. Делить медали предстояло на высоте 2,37. Это понял и Недосеков, который перенёс две оставшихся попытки на следующий рубеж.

Увы, но героем соревнований всё-таки стал катарец. Баршим избавился от психологических оков, распрыгался, вспомнил, как некогда улетал на 2,43, и с первой же попытки взял 2,37.

Недосеков дважды ошибся и отдал россиянам две медали. Кому какие – могли решить только они сами. Иванюк был очень близок к тому, чтобы взять 2,37 с третьей попытки, но зацепил планку ногами. В итоге все остались при своих: Баршим – первый, Акименко – второй, Иванюк – третий.

Расстроить шейхов не удалось. Но, тем не менее, у молодых россиян две медали в прыжках в высоту на чемпионате мира! Когда там, говорите, следующая Олимпиада?